EYT’liler dikkat! Nisan ayında emekli olanlar 9 ödeme alacak

“1,5 milyon olan başvuru sayısının 1 milyon 200 bine kadar düşmesi söz konusu” Karakaş, mart ayı içerisinde yaklaşık 1,5 milyon kişinin başvuru yaptığını ve bu sayıda mutlak bir düşüşün yaşanabileceğini belirterek “Şöyle ki e-Devlet üzerinden başvurulara baktığımız zaman aynı kişinin birçok kez başvuruda bulunduğu, bunlara ilave olarak da SGK’ya posta yoluyla veya elden başvuruda bulunduğunu görüyoruz. Buna çok somut örnekler de verebiliriz. Anadolu’da bazı şehirlerimizde bazı EYT’lilerin birden fazla başvuru yaptıkları görülmektedir. e-Devlet üzerinden tam 183 kez başvuruda bulunan EYT’li vatandaşımız var. Hatta 183 başvuru da yetmemiş, ayrıca gidip SGK’ya şahsen başvurmuş. Dolayısıyla bu kadar mükerrer başvuruyu göz önünde bulundurduğumuzda benim kendi yaptığım hesaplamalara göre bu 1,5 milyon başvurunun önemli ölçüde düşeceğini tahmin etmekteyim. En az yüzde 15 ila yüzde 20 oranında bir düşüş olabileceği muhtemeldir. Bu 1,5 milyon kişinin 1 milyon 200 bine kadar düşmesinin söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. Keza sadece mükerrer başvurularla sınırlı kalmıyor. Sistem ilk başta borçlu olanların da başvurusunu kabul ettiğinden dolayı bunlar da eleneceğinden sayı epeyce düşecektir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki SGK uygulamasında borcu olanlar, özellikle Bağ-Kur borcu olanlar, borçlarını ödemediği müddetçe emekli olamıyor. Dolayısıyla bu borçluları da elediğimiz zaman sayı bir hayli düşüyor” açıklamasında bulundu.