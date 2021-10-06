EYT çıkar mı, ne zaman çıkar? 2023 seçimleri öncesi EYT çıkar mı?

3600 ek gösterge yasasında son dakika gelişmesi yaşandı. Memur-Sen yönetimiyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge için çalışmaların başlamasını ve 2022 yılında tamamlanması için talimat verdi. 3600 ek göstergede yaşaan bu son dakika gelişmesi sonrası emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) da EYT’de son gelişme var mı? EYT çıkar mı, ne zaman çıkar? Erken emeklilik var mı? 2023 seçimleri öncesi EYT çıkar mı? gibi sorular da sorulmaya başlandı. Peki EYT çıkarsa kim ne zaman emekli olacak?