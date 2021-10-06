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Ekonomi
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EYT çıkar mı, ne zaman çıkar? 2023 seçimleri öncesi EYT çıkar mı?

2021-10-06 16:20:55
EYT çıkar mı, ne zaman çıkar? 2023 seçimleri öncesi EYT çıkar mı?

3600 ek gösterge yasasında son dakika gelişmesi yaşandı. Memur-Sen yönetimiyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge için çalışmaların başlamasını ve 2022 yılında tamamlanması için talimat verdi. 3600 ek göstergede yaşaan bu son dakika gelişmesi sonrası emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) da EYT’de son gelişme var mı? EYT çıkar mı, ne zaman çıkar? Erken emeklilik var mı? 2023 seçimleri öncesi EYT çıkar mı? gibi sorular da sorulmaya başlandı. Peki EYT çıkarsa kim ne zaman emekli olacak?

#1
Foto - Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanları, Ali Yalçın başkanlığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Söz konusu görüşmede milyonlarca memur ve memur emeklisinin çıkmasını merakla beklediği 3600 ek gösterge konusu masada konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge için çalışmaların başlamasını ve 2022 yılında tamamlanması için talimat verdi. 3600 ek gösterge artışıyla birlikte memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinin yüzde 20-25 oranında artış yaşanması bekleniyor. Peki 3600 ek gösterge artışında sona yaklaşılırken EYT’de son durum ne? EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkar?

Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanları, Ali Yalçın başkanlığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Söz konusu görüşmede milyonlarca memur ve memur emeklisinin çıkmasını merakla beklediği 3600 ek gösterge konusu masada konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge için çalışmaların başlamasını ve 2022 yılında tamamlanması için talimat verdi. 3600 ek gösterge artışıyla birlikte memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinin yüzde 20-25 oranında artış yaşanması bekleniyor. Peki 3600 ek gösterge artışında sona yaklaşılırken EYT’de son durum ne? EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkar?

#2
Foto - EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılan yaklaşık 700 bin kişiyi ilgilendiriyor. Yeni yasama yılında Meclis’in açılması sonrası emeklilikte yaşa takılan ve EYT sorununun çözümünü bekleyen binlerce vatandaş EYT Meclis’e gelir mi? EYT çıkar mı? sorularını sormakta. Geçtiğimiz hafta TGRT ekranlarında Çare Ne programına katılan Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) durumu ile ilgili kulis bilgisini canlı yayında açıkladı.

EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılan yaklaşık 700 bin kişiyi ilgilendiriyor. Yeni yasama yılında Meclis’in açılması sonrası emeklilikte yaşa takılan ve EYT sorununun çözümünü bekleyen binlerce vatandaş EYT Meclis’e gelir mi? EYT çıkar mı? sorularını sormakta. Geçtiğimiz hafta TGRT ekranlarında Çare Ne programına katılan Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) durumu ile ilgili kulis bilgisini canlı yayında açıkladı.

#3
Foto - EYT 2023 seçimden önce çıkar mı? Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, 2023 seçimlerinden önce EYT'in çıkacağını söyledi. Koç,

EYT 2023 seçimden önce çıkar mı? Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, 2023 seçimlerinden önce EYT'in çıkacağını söyledi. Koç, "EYT çıkacak. Belgen var mı diyorlar, bu işin belgesi olmaz. Görüşüldü, konuşuldu, dinledik. Güvenmediğimiz kişiler olmasa zaten yazmadık. 2019 seçimlerinden edinilen tecrübeler ışığında 2023'e gidereken bu konuların yeniden gözden geçirildiği, bununla ilgili yapılabilecek ne varsa, bunların masaya konduğunu, konuşulduğunu ve çözmek için çok ciddi bir irade olduğunu söyleyebilirim" dedi.

#4
Foto - Koç, bakanlıktan birileriyle görüştüğünü ve kendisine bu konunun çözüleceğinin sözünün aktarıldığını kaydetti, görüşmesinden

Koç, bakanlıktan birileriyle görüştüğünü ve kendisine bu konunun çözüleceğinin sözünün aktarıldığını kaydetti, görüşmesinden "Emeklilikle ilgili bütün sorunları çözeceğiz" mesajı aldıklarını açıkladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran da “Ankara'da bir eylemimiz oldu. Bakanlıktan bir EYT'lilerin sorunları çözülecek diye laflar olsa bile net bir şey yok" diye konuştu.

#5
Foto - Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kendisine gelen bir soruları sık sık köşesinde yer veriyor. İşte EYT’li olanların en çok merak ettiği o soru ve cevabı: Soru: 21 Kasım 1977 doğumluyum. Sigorta giriş tarihim 10 Mayıs 1999. Toplam 7000 gün prim ödemem var. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası çıkması durumunda ne zaman emekli olabilirim?

Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kendisine gelen bir soruları sık sık köşesinde yer veriyor. İşte EYT’li olanların en çok merak ettiği o soru ve cevabı: Soru: 21 Kasım 1977 doğumluyum. Sigorta giriş tarihim 10 Mayıs 1999. Toplam 7000 gün prim ödemem var. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası çıkması durumunda ne zaman emekli olabilirim?

#6
Foto - SSK başlangıç tarihim 2 Ağustos 1999. Toplam 7150 gün primim var. İşten çıkış tarihim 5 Temmuz 2021. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası çıkarsa ben de faydalanabilir miyim? Cevap: Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. Diğer şartları sağladığınızdan 56 yaşı da dolduruyorsanız hemen, doldurmuyorsanız bundan sonra prim yatırmasanız da 56 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Süre ve prim şartını sağlayıp emeklilik yaşın dolmasını bekleyenleri emekli edecek bir yasa çıkarsa siz de yararlanırsınız.

SSK başlangıç tarihim 2 Ağustos 1999. Toplam 7150 gün primim var. İşten çıkış tarihim 5 Temmuz 2021. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası çıkarsa ben de faydalanabilir miyim? Cevap: Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. Diğer şartları sağladığınızdan 56 yaşı da dolduruyorsanız hemen, doldurmuyorsanız bundan sonra prim yatırmasanız da 56 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Süre ve prim şartını sağlayıp emeklilik yaşın dolmasını bekleyenleri emekli edecek bir yasa çıkarsa siz de yararlanırsınız.

#7
Foto - EYT çıkarsa kim ne zaman emekli olacak? EYT yasası yürürlüğe girerse 1999 yılı öncesi sigortalı olan kişilerin yaş sınırlarında değişiklik olacak. Bu durumda emeklilikte yaşa takılanlar için yeni yaş sınırları şu şekilde olacak; 9 Eylül 1891 – 23 Mayıs 1984 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 40 ve Prim: 5000. 1984 –1985 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş:41 ve Prim: 5000. 1985 –1986 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 42 ve Prim: 5075. 1986 –1987 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 43 ve Prim: 5150. 1987 –1988 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 44 ve Prim: 5225.

EYT çıkarsa kim ne zaman emekli olacak? EYT yasası yürürlüğe girerse 1999 yılı öncesi sigortalı olan kişilerin yaş sınırlarında değişiklik olacak. Bu durumda emeklilikte yaşa takılanlar için yeni yaş sınırları şu şekilde olacak; 9 Eylül 1891 – 23 Mayıs 1984 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 40 ve Prim: 5000. 1984 –1985 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş:41 ve Prim: 5000. 1985 –1986 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 42 ve Prim: 5075. 1986 –1987 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 43 ve Prim: 5150. 1987 –1988 içinde Hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 44 ve Prim: 5225.

#8
Foto - 1988 – 1989 içinde Hizmet süresi 20 yıl, Yaş: 45 ve Prim: 5300. 1989 – 1990 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 46 ve Prim: 5375. 1995 –1996 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 52 ve Prim: 5825. 1996 –1997 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 53 ve Prim: 5900. 1997 –1998 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 54 ve Prim: 5975. 1998 –1999 (Mayıs) içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 55 ve Prim: 5975. 1999 – 8 Eylül 1999 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 56 ve Prim: 5978.

1988 – 1989 içinde Hizmet süresi 20 yıl, Yaş: 45 ve Prim: 5300. 1989 – 1990 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 46 ve Prim: 5375. 1995 –1996 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 52 ve Prim: 5825. 1996 –1997 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 53 ve Prim: 5900. 1997 –1998 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 54 ve Prim: 5975. 1998 –1999 (Mayıs) içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 55 ve Prim: 5975. 1999 – 8 Eylül 1999 içinde hizmet süresi: 20 yıl, Yaş: 56 ve Prim: 5978.

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