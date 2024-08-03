  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fransız Le Monde bile yazmak zorunda kaldı: Türkiye'nin petrol gemileri oraya gidiyor

Evinizin altındaki fay hattını merak ediyor musunuz? Bu habere dikkat!

Almanya'dan Türkiye'ye büyük ayıp: Ankara hiçbir şey yapmadı, sadece havalimanı sağladı

Bir dönem onlardan iyisi yoktu! İşte unutulan efsane telefonlar

Otomobil devinden büyük indirim kararı! Fiyatı duyanlar şok oluyor!

Milli Muharip Uçak Kaan ABD'ye geri adım attırdı! F-35'lerle ilgili şok karar

"İlk kez devlete iş yapıyorum" demişti! Aziz Yıldırım'ın savaş gemileri Arap ülkesine doğru yola çıktı

Dünyanın gözü Kahramanmaraş'ta! Heyecanlandıran keşif

'Bu fiyatların arkası tufan' diyen İslam Memiş bombayı bıraktı: Gram altın, dolar, borsa, gümüş...

Antalya'da bir garip trafik kazası
Gündem
8
Evinizin altındaki fay hattını merak ediyor musunuz? Bu habere dikkat!

2024-08-03 15:15:07
Evinizin altındaki fay hattını merak ediyor musunuz? Bu habere dikkat!

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi’nden (ZBEÜ) Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına, fay hatlarını ve bölgede geçmişte olmuş depremler ile fayın ileride hangi büyüklükte deprem üretebileceği bilgilerinin de eklendiğini açıkladı. Prof. Dr. Kutoğlu, “Vatandaşlarımız artık bulundukları bölgedeki fayların mevcudiyetini, fayların kaç büyüklüğünde deprem üretebileceğini ve en son ne zaman ve kaç büyüklüğünde deprem ürettiğini, fayın üzerine tıklayarak görebilecekler. Deprem tarihi çok geçmişteyse o kadar yakın tehlike söz konusudur. Artık vatandaşlarımız rahatlıkla, kimseye ihtiyaç duymadan bu bilgileri ‘deprembis’ üzerinden görebilecekler” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Evinizin altındaki fay hattını merak ediyor musunuz? Bu habere dikkat!

ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, üniversitenin çözüm ortaklarıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdikleri, Türkiye’deki her noktanın zemin bilgilerini gösteren internet tabanlı, interaktif Deprembis (Deprem Bilgi Sistemi) uygulamasına fay bilgilerini de ekledi.

#2
Foto - Evinizin altındaki fay hattını merak ediyor musunuz? Bu habere dikkat!

‘Deprembis’ uygulamasının yeni sürümü artık fay bilgilerini, geçmişte meydana gelen depremleri ve fay hattının hangi büyüklükte deprem üretebileceği bilgilerini vermeye başladı. Uluslararası deprem ajanslarının verilerinin kullanıldığı uygulama 925x740 metre alanlar arasındaki zeminleri gösterirken, kabul edilmiş fay hatlarını da inceleme imkanı sağlıyor.

#3
Foto - Evinizin altındaki fay hattını merak ediyor musunuz? Bu habere dikkat!

Ücretsiz kullanıma sunulan ‘deprembis’ uygulamasına günlük 10 sorgulama hakkıyla www.deprembis.com.tr adresinden erişilebiliyor.

#4
Foto - Evinizin altındaki fay hattını merak ediyor musunuz? Bu habere dikkat!

Prof. Dr. Kutoğlu, vatandaşların da girip rahatlıkla anlayabileceği şekilde bir uygulama olduğunu belirterek, “Deprem konusu, ülkemizde vatandaşlarımızı çok meşgul eden bir konu. Özellikle geçtiğimiz sene yaşadığımız 6 Şubat depremlerinden sonra bütün ülke olarak vatandaşlarımız tedirgin. Herkes oturduğu yerin zeminini merak ediyor. Herkes bölgesinde fay var mı, yok mu; bu fay aktif mi, değil mi; bu fay deprem üretirse ne kadar büyüklükte deprem üretir, ne kadar hasar olur gibi soruları merak ediyor. Bununla ilgili de sürekli her gün haberlerde birtakım açıklamalar, görüşler görüyoruz. Bu açıklamalar ve görüşler de zaman zaman birbiriyle çelişebiliyor. Vatandaşımızın da kafası karışabiliyor. Biz istedik ki kabul görmüş, uluslararası arenada yayınlanmış, üzerinde uzlaşılmış verileri toplayıp vatandaşımızın anlayacağı dilde, vatandaşımızın kendi zeminini, bölgesindeki tehlikeyi sorgulayabileceği bir formata getirelim. Böylece vatandaşımız rahatlıkla kendi başına bulunduğu bölgedeki durumu gözden geçirebilsin istedik” dedi.

#5
Foto - Evinizin altındaki fay hattını merak ediyor musunuz? Bu habere dikkat!

Prof. Dr. Kutoğlu, vatandaşların bölgelerindeki fayların kaç büyüklüğünde deprem üretebileceğini de uygulama sayesinde görebileceğini belirterek, “Üzerinde uzlaşılmış global deprem ajansları, yer bilimleri ajansları tarafından servis edilen verileri ve depremleri de topladık. Bunları ‘deprembis’ portalına aktardık. Şimdi vatandaşlarımız artık burada sisteme giriş yapıp bölgelerindeki fayları da sorgulayabilecekler. Vatandaşlarımız artık bulundukları bölgedeki fayların mevcudiyetini, fayların kaç büyüklüğünde deprem üretebileceğini ve en son ne zaman ve kaç büyüklüğünde deprem üretmiş olduğunu fayın üzerine tıklayarak görebilecekler. Deprem tarihi çok geçmişteyse o kadar yakın tehlike söz konusudur. Artık vatandaşlarımız rahatlıkla, kimseye ihtiyaç duymadan bu bilgileri ‘deprembis’ üzerinden görebilecekler” diye konuştu.

#6
Foto - Evinizin altındaki fay hattını merak ediyor musunuz? Bu habere dikkat!

Projeyi sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirdikleri söyleyen Prof. Dr. Kutoğlu, ‘deprembis’ internet sitesini ticari kullanıma sunmadıkları için sistemdeki yoğunluğu engellemek adına her kullanıcıyı günlük 10 sorgulama ile sınırladıklarını söyledi. 3’üncü aşamada güncellenen fay haritalarındaki bilgileri verileri de sistem içerisine aktaracaklarını belirterek, “3’üncü fazda, çalışmaya devam ediyoruz. Bu fayların hareket hızlarını da koyacağız.

#7
Foto - Evinizin altındaki fay hattını merak ediyor musunuz? Bu habere dikkat!

Ortalama kaç senede bir deprem üretir bunları da üzerine koyacağız. Dolayısıyla geçmiş depremden bu yana geçen süreye bakıldığı zaman tehdidin ne kadar yakın olduğu görmek mümkün olacak. Bunlar, uluslararası kuruluşlarca servis edilen fay haritaları. Biz Maden Tetkik Arama’nın (MTA), haritalarını da sayısallaştırıyoruz onları da sayısallaştırdıkça haritamızda onlar da bulunacak” ifadelerini kullandı. (DHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE ve Mısır'ın Türkiye planı maalesef tuttu! Artık bize rakipler
Ekonomi

BAE ve Mısır'ın Türkiye planı maalesef tuttu! Artık bize rakipler

Türkiye'ye giden Rusları ülkelerine çekmek amacıyla çeşitli politikalara imza atan BAE ve Mısır'ın planı tutmuşa benziyor. Türkiye Turizm Ya..
Rusya Türk devini ikna etmek için gizlice Türkiye'ye geldi! Ülkemize gelin ve üretime başlayın
Ekonomi

Rusya Türk devini ikna etmek için gizlice Türkiye'ye geldi! Ülkemize gelin ve üretime başlayın

Rusya'nın Vladimir bölgesi Valisi Aleksandr Avdeyev, Türk beyaz eşya üreticisi Vestel'i kendi ülkelerinde yeniden üretim yapma konusunda ikn..
Otomobile hava saldırısı! 5 Filistinli şehit oldu
Gündem

Otomobile hava saldırısı! 5 Filistinli şehit oldu

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da otomobile düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli şehit oldu.
Rezil kıyaslama! CHP’li vekilden katil Netanyahu için skandal sözler
Gündem

Rezil kıyaslama! CHP’li vekilden katil Netanyahu için skandal sözler

CHP Milletvekili Turan Aydoğan TV 100 ekranlarında yayınlanan tartışma programında Netanyahu’yu aklamaya çalıştı.
Azeriler böyle duyurdu ve dalga geçti: 'İran saldırısından ilk görüntülər gəlməyə başladı!'
Dünya

Azeriler böyle duyurdu ve dalga geçti: 'İran saldırısından ilk görüntülər gəlməyə başladı!'

Dün gece İran rejimine bağlı devlet televizyonları 'Bu gece dünya çok önemli anlara sahne olacak' diyerek İrancıları heyecanlandırmış profes..
Ortadoğu barut fıçısı! İran İsrail'i vuracak mı? ise
Gündem

Ortadoğu barut fıçısı! İran İsrail'i vuracak mı? ise "Herkesi İsrail'den ayrılmaya davet ediyorum"

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da alçak bir suikast sonucu şehit edilmesi sonrası gerilim devam ediyor. İran Devlet Televizyonu, "Önümü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23