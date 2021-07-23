2021-07-23 00:55:38 Evinin avlusundan hazine çıktı!
Gaziantep'te bir vatandaşın evinde tesadüfen fark edilen tarihi hazine görenleri şaşkına çevirdi. Taşınması ise 3 yıl sürdü.
Gaziantep'te bir vatandaşın evinde tesadüfen fark edilen tarihi hazine görenleri şaşkına çevirdi. Taşınması ise 3 yıl sürdü.
Ev sahibi Erhan Yıldırım "Zor bir süreçten geçtik 36 ay boyunca açık hapis hayatı yaşadık. Ne dışarıya ne de içeriye doğru dürüst giremiyorduk. Evimiz aile dostlarımız, arkadaşlarımız misafir kabul edemiyorduk. Çünkü burada kolluk kuvvetleri 24 saat nöbet tutuyordu. Onlara bir sıkıntı gelmesini istemiyorduk. Sağ olsunlar gayet anlayışlıydılar. Böyle bir eserin burada olduğunu bizde bilmiyorduk. 1980'li yıllarda biz bu eve girdik. Tesadüfen bulundu. Yetkililer geldi ve kazı yaptı. Bizde böyle tarihi bir güzelliğin devlette kalmasını istiyorduk. Sağ olsun yetkililerin çalışmasıyla taşınma işlemi başarılı bir şekilde yapıldı" dedi.
"ARTIK EVİMİZE RAHATÇA MİSAFİR KABUL EDECEĞİZ" - Artık evlerine rahatça misafir kabul edebileceklerinin altını çizen Yıldırım, "Artık evimize rahatça misafir kabul edeceğiz. Çünkü biz kimseyi kabul edemiyorduk. Bizde ayrılamıyorduk herhangi bir sıkıntı olmasın diye bahçede foto kapanlar vardı. Rahat değildik. Bölgemiz zaten başlı başına bir kültür varlığıdır. Anadolu'nun her yeri kültürdür" diye konuştu.
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