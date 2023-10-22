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Yaşam
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Evin bahçesine girdi onlarca arı telef oldu

2023-10-22 18:26:43
Evin bahçesine girdi onlarca arı telef oldu

Kastamonu'da bir evin bahçesine giren ayı, 40 kovan arıya zarar verdi.

#1
Foto - Evin bahçesine girdi onlarca arı telef oldu

Kastamonu’da yerleşim yerlerine kadar inen ayılar bir evin bahçesinde bulunan kovanları parçaladı. Ayının saldırısı sonucu 40 kovan zarar görürken, binlerce bal arısı da telef oldu.

#2
Foto - Evin bahçesine girdi onlarca arı telef oldu

Olay, Araç ilçesi İğdir Köyü Damla Mahallesi'nde meydana geldi. Son günlerde yerleşim yerlerine kadar inen ve vatandaşların korkulu rüyası haline gelen ayı saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

#3
Foto - Evin bahçesine girdi onlarca arı telef oldu

Ormanlık alanlarda yiyecek bulamadığı için yerleşim yerlerine kadar inen ayılar Damla Mahallesi'nde Selameddin Kırma’ya ait ikamete kadar geldi. Evin bahçesinde bulunan kovanları parçalayan ve peteklerdeki balları yiyen ayı 40 kovana zarar verirken, binlerce ayıyı da telef etti.

#4
Foto - Evin bahçesine girdi onlarca arı telef oldu

Arı yetiştiricisi Selameddin Kırma, sabah evin bahçesini dolaştığında gördüğü manzara karşısında çok üzüldüğünü belirtti.

#5
Foto - Evin bahçesine girdi onlarca arı telef oldu

Bir diğer olay da Tosya ilçesinde meydana geldi. Tosya’nın Kuzyaka Mahallesi'ne inen ayılar, Abdullah Acımaz’a ait 5 kovanı parçalarken arıları da telef etti. Son dönemlerde ayı saldırısı olaylarının arttığı Kastamonu’da vatandaşlar can güvenliklerinin olmadığını ifade ederek, ilgili kurumlara önlem alınması çağrısında bulundu.

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