Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii
Anadolu’nun en büyük ahşap direkli camilerinden Ulu Cami; 1274 yılında Mevlana Celaleddin Rumi’nin müritlerinden ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in naiplerinden Emineddin Mikail tarafından yaptırılmıştır.
Fatih Sultan Mehmet dönemi kadılarından, İstanbul’un ilk Kadısı Hızır Bey bu camiyi l440 yılında onarmıştır.
1485 m2 ’lik bir alana kuruludur.
Çatısını 67 adet ahşap direk taşımaktadır.
Bu direklerden altısı motiflerle bezenmiştir.
Direklerin üst bölümleri rozet, palmet, geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiştir.
Direkler üzerinde Bizans dönemine ait başlıklar da kullanılmıştır.
Minberi bir sanat şaheseridir.
El işçiliği Horasanlı İbni Mehmet tarafından geçme yöntemiyle yapılmıştır.
Cami içerisinde ceviz ağacından oyma tekniği ile yapılmış dolap kapakları da bulunmaktadır.
Duvarlar kesme ve moloz taşlarla örülmüştür.
Caminin sağ ve sol kanadı üzerinde kitabeler bulunmaktadır.
Dört giriş kapısı bulunan caminin minaresinin 1409 yılında Osman oğlu Hacı Habib tarafından yaptırıldığı kitabesinde yazılıdır.
Camide, Sivrihisar kilim dokumacılığının güzel örnekleri görülebilir.