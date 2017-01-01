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Eşsiz bir başyapıt: Sivrihisar Ulu Camii

  • Anadolu’nun en büyük ahşap direkli camilerinden Ulu Cami; 1274 yılında Mevlana Celaleddin Rumi’nin müritlerinden ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in naiplerinden Emineddin Mikail tarafından yaptırılmıştır.

  • Fatih Sultan Mehmet dönemi kadılarından, İstanbul’un ilk Kadısı Hızır Bey bu camiyi l440 yılında onarmıştır.

  • 1485 m2 ’lik bir alana kuruludur.

  • Çatısını 67 adet ahşap direk taşımaktadır.

  • Bu direklerden altısı motiflerle bezenmiştir.

  • Direklerin üst bölümleri rozet, palmet, geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiştir.

  • Direkler üzerinde Bizans dönemine ait başlıklar da kullanılmıştır.

  • Minberi bir sanat şaheseridir.

  • El işçiliği Horasanlı İbni Mehmet tarafından geçme yöntemiyle yapılmıştır.

  • Cami içerisinde ceviz ağacından oyma tekniği ile yapılmış dolap kapakları da bulunmaktadır.

  • Duvarlar kesme ve moloz taşlarla örülmüştür.

  • Caminin sağ ve sol kanadı üzerinde kitabeler bulunmaktadır.

  • Dört giriş kapısı bulunan caminin minaresinin 1409 yılında Osman oğlu Hacı Habib tarafından yaptırıldığı kitabesinde yazılıdır.

  • Camide, Sivrihisar kilim dokumacılığının güzel örnekleri görülebilir.

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