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Eskişehir'de, kilise pastörüne okkalı bir tokat attı, gerekçesi "Yok artık" dedirtti! Sen mevzuyu çok yanlış anlamışsın dayı

2023-11-07 11:06:53
Eskişehir'de, kilise pastörüne okkalı bir tokat attı, gerekçesi “Yok artık” dedirtti! Sen mevzuyu çok yanlış anlamışsın dayı

Eskişehir'de emekli İlhan Önder, gittiği Protestan kilisesinde kilise pastörü Artun Tokatlı’yı darp etti. Gözaltına alınan şüpheli, ‘hoşgörü testi’ yaptığını söyledi. Eskişehir'de emekli ve 2 çocuk babası ilhan Önder, gittiği Protestan kilisesinde kilise pastörü Artun Tokatlı’nın yanına gidip tokat attı. Kilisedekiler tarafından yakalanarak bir odaya kapatılan Önder, çağırılan polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülen Önder, işlemlerinin ardından ‘din görevlisini kasten yaralama’ suçundan sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Foto - Eskişehir'de, kilise pastörüne okkalı bir tokat attı, gerekçesi "Yok artık" dedirtti! Sen mevzuyu çok yanlış anlamışsın dayı

Önder, daha sonra ise Başsavcılık kararıyla akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri servisine yatırıldı. Şüpheli İlhan Önder, sorgusunda amacının pastöre zarar vermek olmadığını öne sürerek, ‘hoşgörü testi’ yaptığını söyledi. Önder ifadesinde, “Kiliseye gittiğimde pazar ayini vardı. Kilisede Artun ilahiler okudu, İncil’den sözler söyledi. Hatta Hristiyanlığın hoşgörü dini olduğunu, örnek olarak birisinin kendisine vurduğu zaman ona karşılık vermemesi gerektiğini, hatta yüzünü uzatması gerektiğine dair sözler söyledi. Kötülük yapanları Hristiyanların ödüllendireceğini ve affedileceğini söylediği için heyecanlandı. Gerçekten ödül verilip verilmeyeceğini denemek için papaz Artun’un yüzüne tokat attım. Özel olarak bu şahsa zarar vermek istesem, herkesin içinde yapmazdım. Zira pazartesi, salı, çarşamba kilisede, kilisenin işlerini takip eder, o zaman da yapabilirdim. Ben tokat attıktan sonra papaz Artun benim ellerimi sıktı ve duvara yapıştırdı. Sonra beni odaya kapatıp polise şikayet ettiler.” dedi.

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Foto - Eskişehir'de, kilise pastörüne okkalı bir tokat attı, gerekçesi "Yok artık" dedirtti! Sen mevzuyu çok yanlış anlamışsın dayı

Şüpheli İlhan Önder’in vaaz sonrasında yanına geldiğini ifade eden Tokatlı, yaşananları söyle anlattı: “Benden onu vaftiz etmemi istedi. Ben bu şekilde insanları vaftiz etmediğimizi, bunun bir süreci olduğunu, gerçekten Hristiyanlığı tanıması gerektiğini ve ondan sonra vaftiz olması gerektiğini söyledim. Ancak bu konu çok mutlu etmedi. Ve ondan sonra da vurdu. Göz göze temas sağlamıyordum o arada vurdu. Bunun münferit olay olarak değerlendiriyoruz. Eskişehirliler kiliseye karşı her zaman hoşgörülü ve saygılı yaklaşan bir halkı, yetkilileri var. Bu açıdan münferit bir olay olarak değerlendiriyoruz. Eskişehir Protestan Kilisesi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca ibadethane statüsü kazanmış nadir bir yerdir.”

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Foto - Eskişehir'de, kilise pastörüne okkalı bir tokat attı, gerekçesi "Yok artık" dedirtti! Sen mevzuyu çok yanlış anlamışsın dayı

Bu arada olay, kilisenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kürsüde olan Artun Tokatlı’nın yanına giden şüpheli İlhan Önder’in, bir süre konuştuktan sonra tokat attığı daha sonra ise çevredekilerle birlikte bir odaya götürüldüğü görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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