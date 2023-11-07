2023-11-07 11:06:53 Eskişehir'de, kilise pastörüne okkalı bir tokat attı, gerekçesi “Yok artık” dedirtti! Sen mevzuyu çok yanlış anlamışsın dayı
Eskişehir'de emekli İlhan Önder, gittiği Protestan kilisesinde kilise pastörü Artun Tokatlı’yı darp etti. Gözaltına alınan şüpheli, ‘hoşgörü testi’ yaptığını söyledi. Eskişehir'de emekli ve 2 çocuk babası ilhan Önder, gittiği Protestan kilisesinde kilise pastörü Artun Tokatlı’nın yanına gidip tokat attı. Kilisedekiler tarafından yakalanarak bir odaya kapatılan Önder, çağırılan polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülen Önder, işlemlerinin ardından ‘din görevlisini kasten yaralama’ suçundan sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.