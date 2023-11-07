Eskişehir'de, kilise pastörüne okkalı bir tokat attı, gerekçesi “Yok artık” dedirtti! Sen mevzuyu çok yanlış anlamışsın dayı

Şüpheli İlhan Önder’in vaaz sonrasında yanına geldiğini ifade eden Tokatlı, yaşananları söyle anlattı: “Benden onu vaftiz etmemi istedi. Ben bu şekilde insanları vaftiz etmediğimizi, bunun bir süreci olduğunu, gerçekten Hristiyanlığı tanıması gerektiğini ve ondan sonra vaftiz olması gerektiğini söyledim. Ancak bu konu çok mutlu etmedi. Ve ondan sonra da vurdu. Göz göze temas sağlamıyordum o arada vurdu. Bunun münferit olay olarak değerlendiriyoruz. Eskişehirliler kiliseye karşı her zaman hoşgörülü ve saygılı yaklaşan bir halkı, yetkilileri var. Bu açıdan münferit bir olay olarak değerlendiriyoruz. Eskişehir Protestan Kilisesi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca ibadethane statüsü kazanmış nadir bir yerdir.”