2022-07-31 09:44:59 Eski Pentagon Müsteşarı: Erdoğan Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeli
Rusya ve Ukrayna savaşıyla birlikte yaşanan tahıl krizinin çözümünde başrol oynayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi istendi. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle limanlarda kalan tahıllar küresel çapta bir krize gebeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle İstanbul'daki imzaların ardından, Ukrayna tahılının sevkiyatına yönelik en önemli adım atıldı.