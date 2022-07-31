Eski Pentagon Müsteşarı: Erdoğan Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeli

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İLE BİRLİKTE ÇALIŞAN ERDOĞAN..." Yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok kesim tarafından "öngürülemez" olarak nitelendirildiğine işaret eden Zakheim, "En kafa karıştırıcı görünen dış politikayı yürütüyor gibi görünmesine rağmen (belki de bazı açılardan bu nedenle) Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında, Karadeniz'deki limanlar üzerinden Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına izin verecek bir anlaşmaya aracılık edebildi." ifadesine yer verdi.