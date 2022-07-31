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Siyaset
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Eski Pentagon Müsteşarı: Erdoğan Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeli

2022-07-31 09:44:59
Eski Pentagon Müsteşarı: Erdoğan Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeli

Rusya ve Ukrayna savaşıyla birlikte yaşanan tahıl krizinin çözümünde başrol oynayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi istendi. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle limanlarda kalan tahıllar küresel çapta bir krize gebeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle İstanbul'daki imzaların ardından, Ukrayna tahılının sevkiyatına yönelik en önemli adım atıldı.

#1
Foto - Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu gayretlerini tebrik eden Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşarı Dov S. Zakheim, The Hill gazetesi için

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu gayretlerini tebrik eden Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşarı Dov S. Zakheim, The Hill gazetesi için "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Galibiyeti" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

#2
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"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İLE BİRLİKTE ÇALIŞAN ERDOĞAN..." Yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok kesim tarafından "öngürülemez" olarak nitelendirildiğine işaret eden Zakheim, "En kafa karıştırıcı görünen dış politikayı yürütüyor gibi görünmesine rağmen (belki de bazı açılardan bu nedenle) Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında, Karadeniz'deki limanlar üzerinden Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına izin verecek bir anlaşmaya aracılık edebildi." ifadesine yer verdi.

#3
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"ERDOĞAN NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERİLMEYİ HAK EDİYOR" Zakheim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşta olmalarına rağmen hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkiler sürdürerek anlaşmayı mümkün kıldığının altını çizerek, "Erdoğan, en azından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeyi hak ediyor." dedi.

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"MİLYONLARCA İNSAN AÇLIK TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA KALMIŞTI" AA'nın haberine göre, Rusya'nın Ukrayna tahılına yönelik yaptığı engelleme sonucu 22 milyon tahılın sevk edilemediğini ve Rusya ile Kiev arasında mayınların temizlenmesi konusunda anlaşmazlıklar yaşandığını belirten Zakheim, "Bu çıkmazın sonucunda uluslararası gıda fiyatları fırladı ve milyonlarca insan açlık tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Bu da Avrupa'ya yeni bir kitlesel göç riskini doğuruyordu." değerlendirmesinde bulundu.

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"TAHIL ANLAŞMASI TAM BİR CANKURTARAN" Zakheim, İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile Rusya'nın da yurt dışına gıda ve gübre çıkarabileceğini ifade ederek, "Bu anlaşma tam bir cankurtaran." görüşünü paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki tahıl anlaşmasının imzalanmasında oynadığı rol ile büyük övgüler aldığına işaret eden Zakheim, "Tahıl anlaşmasının Türkiye Cumhurbaşkanı (Erdoğan) için büyük bir zafer olduğuna şüphe yok." ifadesini kullandı.

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