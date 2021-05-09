Eşine yardım etmek için kolları sıvayınca usta oldu

Yaklaşık 35 yıldır marangozluk yapan Mehmet Ali Kutlu da çırak ve yeni elemanlar bulamadığı için eşinin kendisine yardım etmeye karar verdiğini ancak kısa sürede usta haline geldiğini söyledi. Gençlerin bu işlere çok hevesli olmadığını anlatan Kutlu, “Eleman sıkıntısından dolayı eşimle birlikte çalışıyorum, gayet memnunum. İlk başlarda olur mu, olmaz mı diye tereddüt ederken gerçekten oluyormuş. Okumayan gençler bir ustanın yanına giderek meslek sahibi olsun. Eşim KOSGEB'e başvurmayı düşünüyor, ben de onu destekliyorum. Tabi ki büyütürsek daha kapsamlı şekilde hizmet vermekten gurur duyarız” dedi.