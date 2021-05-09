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Eşine yardım etmek için kolları sıvayınca usta oldu

2021-05-09 05:26:42
Eşine yardım etmek için kolları sıvayınca usta oldu

Canan Kutlu adlı kadın eşine yardım ederken mobilyacı ustası oldu. Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 3 çocuk annesi Canan Kutlu (41), mobilya imalatçısı eşi Mehmet Ali Kutlu’ya (46) yardım etmek için yanında çıraklık yapmaya başladı. 2 yılda mesleği öğrenerek usta olan Kutlu, işi büyütmeyi hedeflediğini ifade ederek, “En zor görev anneliği başardıktan sonra bu işler daha kolay. Bu işimi daha da büyütmek istiyorum, bir işyeri açmak istiyorum. Belki eşime rakip bile olabilirim” dedi.

#1
Foto - Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle'de oturan Mehmet Ali Kutlu, uzun süre mobilya imalatı yaptığı işyerine çırak bulamadı. Eşi Canan Kutlu da ona yardım etmek amacıyla 2 yıl önce çıraklık yapmaya başladı. Üç çocuk annesi Kutlu, kısa sürede işi öğrenerek marangoz ustası oldu.

Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle'de oturan Mehmet Ali Kutlu, uzun süre mobilya imalatı yaptığı işyerine çırak bulamadı. Eşi Canan Kutlu da ona yardım etmek amacıyla 2 yıl önce çıraklık yapmaya başladı. Üç çocuk annesi Kutlu, kısa sürede işi öğrenerek marangoz ustası oldu.

#2
Foto - Görenler ilk zamanlarda şaşırdığını ancak bu sıralarda işyerine girdiklerinde ‘nasılsın usta’ diyerek hatır sorduklarını anlatan Canan Kutlu, “Eşim çırak arıyor, eleman arıyor, bulamıyor. En sonunda dedim ‘ben sana yardım edeyim’, öylelikle başladık. Kadın bunu yapamaz şunu yapamaz diye bir şey yok. Kadın istedikten sonra her şeyi yapar.

Görenler ilk zamanlarda şaşırdığını ancak bu sıralarda işyerine girdiklerinde ‘nasılsın usta’ diyerek hatır sorduklarını anlatan Canan Kutlu, “Eşim çırak arıyor, eleman arıyor, bulamıyor. En sonunda dedim ‘ben sana yardım edeyim’, öylelikle başladık. Kadın bunu yapamaz şunu yapamaz diye bir şey yok. Kadın istedikten sonra her şeyi yapar.

#3
Foto - Ağır kapı kaldıramazsın diyorlar, valla istedikten sonra kapı değil dolabı bile kaldırıyorsun. İnşaata gidiyoruz, müşterilerimiz geliyor buraya, hiçbir çekince olmadan, eşim de geliyor. İnşaatlara gittiğimiz zaman aynı şekilde. Önceden bir çekince olurdu. Hani buraya geldiklerinde ‘bayan marangoz’ diye şaşırırlardı, şimdi ise her gelen ‘nasılsın usta’ diyor.

Ağır kapı kaldıramazsın diyorlar, valla istedikten sonra kapı değil dolabı bile kaldırıyorsun. İnşaata gidiyoruz, müşterilerimiz geliyor buraya, hiçbir çekince olmadan, eşim de geliyor. İnşaatlara gittiğimiz zaman aynı şekilde. Önceden bir çekince olurdu. Hani buraya geldiklerinde ‘bayan marangoz’ diye şaşırırlardı, şimdi ise her gelen ‘nasılsın usta’ diyor.

#4
Foto - Elimden geldiğince eşime yardım etmeye çalışıyorum. Hiçbir zorluğu yok. Bir kadın istedikten sonra her şeyi yapabilir. Kadın erkek işi diye bir şey yok. En zor görev anneliği başardıktan sonra bu işler kolay” dedi.

Elimden geldiğince eşime yardım etmeye çalışıyorum. Hiçbir zorluğu yok. Bir kadın istedikten sonra her şeyi yapabilir. Kadın erkek işi diye bir şey yok. En zor görev anneliği başardıktan sonra bu işler kolay” dedi.

#5
Foto - Marangozluğu öğrendikten sonra işi büyütmek için KOSGEB’ten destek almak istediğini anlatan Canan Kutlu, “Bu işimi daha da büyütmek istiyorum, bir işyeri açmak istiyorum. Belki eşime rakip bile olabilirim. Gençlere de tavsiyem, okuldan çıktıktan sonra boş vakitlerinde telefonla bilgisayarla oynamak yerine bir marangozun ya da başka bir ustanın yanına giderek meslek sahibi olsunlar” şeklinde konuştu.

Marangozluğu öğrendikten sonra işi büyütmek için KOSGEB’ten destek almak istediğini anlatan Canan Kutlu, “Bu işimi daha da büyütmek istiyorum, bir işyeri açmak istiyorum. Belki eşime rakip bile olabilirim. Gençlere de tavsiyem, okuldan çıktıktan sonra boş vakitlerinde telefonla bilgisayarla oynamak yerine bir marangozun ya da başka bir ustanın yanına giderek meslek sahibi olsunlar” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Yaklaşık 35 yıldır marangozluk yapan Mehmet Ali Kutlu da çırak ve yeni elemanlar bulamadığı için eşinin kendisine yardım etmeye karar verdiğini ancak kısa sürede usta haline geldiğini söyledi. Gençlerin bu işlere çok hevesli olmadığını anlatan Kutlu, “Eleman sıkıntısından dolayı eşimle birlikte çalışıyorum, gayet memnunum. İlk başlarda olur mu, olmaz mı diye tereddüt ederken gerçekten oluyormuş. Okumayan gençler bir ustanın yanına giderek meslek sahibi olsun. Eşim KOSGEB'e başvurmayı düşünüyor, ben de onu destekliyorum. Tabi ki büyütürsek daha kapsamlı şekilde hizmet vermekten gurur duyarız” dedi.

Yaklaşık 35 yıldır marangozluk yapan Mehmet Ali Kutlu da çırak ve yeni elemanlar bulamadığı için eşinin kendisine yardım etmeye karar verdiğini ancak kısa sürede usta haline geldiğini söyledi. Gençlerin bu işlere çok hevesli olmadığını anlatan Kutlu, “Eleman sıkıntısından dolayı eşimle birlikte çalışıyorum, gayet memnunum. İlk başlarda olur mu, olmaz mı diye tereddüt ederken gerçekten oluyormuş. Okumayan gençler bir ustanın yanına giderek meslek sahibi olsun. Eşim KOSGEB'e başvurmayı düşünüyor, ben de onu destekliyorum. Tabi ki büyütürsek daha kapsamlı şekilde hizmet vermekten gurur duyarız” dedi.

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