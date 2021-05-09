2021-05-09 05:26:42 Eşine yardım etmek için kolları sıvayınca usta oldu
Canan Kutlu adlı kadın eşine yardım ederken mobilyacı ustası oldu. Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 3 çocuk annesi Canan Kutlu (41), mobilya imalatçısı eşi Mehmet Ali Kutlu’ya (46) yardım etmek için yanında çıraklık yapmaya başladı. 2 yılda mesleği öğrenerek usta olan Kutlu, işi büyütmeyi hedeflediğini ifade ederek, “En zor görev anneliği başardıktan sonra bu işler daha kolay. Bu işimi daha da büyütmek istiyorum, bir işyeri açmak istiyorum. Belki eşime rakip bile olabilirim” dedi.