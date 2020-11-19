Ermenistan'da depreme yol açmıştı! Türkiye'den İHA hamlesi

Sahada 5 araçlık sürüyle gösterimler gerçekleştirilirken, simülasyon ortamında bu sayı 25'e kadar çıkıyor. MilSOFT yürütülecek çalışmalarla 50 araçlık bir İHA sürüsünü operasyonel hale getirmeyi amaçlıyor. MilSOFT Sürü İHA çözümü, 6 ay içinde keşif ve gözetleme, 1 yıl içinde de hedef tespit ve imha görevlerini yerine getirebilir hale gelecek. Sürü İHA'lar, konvoy güvenliği, devriye görevi, sabit tesislerin ya da kritik alanların korunması gibi konseptlerde de görev alabilecek. İHA'lar arasındaki haberleşme yine MilSOFT'un kendi özgün link çözümleriyle sağlanıyor. Araçlar 500 metre mesafeye kadar birbirleriyle haberleşebiliyor.