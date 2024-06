Erdoğan Polis Akademisi Mezuniyet Töreninde konuştu! Terör örgütü kıpırdayamaz halde

"ASAYİŞ BAKIMINDAN SON BİR YILDA HER 100 OLAYDAN 93'Ü AYDINLATILDI" Başkan Erdoğan, organize suç örgütlerine karşı son bir yılda elde edilen başarıları milletin takdirle takip ettiğini belirterek, "Emniyet ve istihbarat teşkilatımız tarafından yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplamda 603 çete çökertilmiştir." bilgisini paylaştı. Zehir tacirlerinin hedefe koyulan bir diğer mülevves yapı olduğunu dile getiren Erdoğan, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 47 bin 650 operasyon düzenlendiğini, yaklaşık 34 bin kişinin tutuklandığını ifade etti. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede son bir yılda önemli mesafe kat ettiklerinin altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Operasyonlar neticesinde 12 bin 500 kişi gözaltına alınmış, bunların 4 bin 500'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Sınır dışı edilenlerin sayısı ise 149 bine ulaştı. Asayiş bakımından son bir yılda her 100 olaydan 93'ü aydınlatıldı. Birileri ısrarla görmek istemese de kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor. Kolluk kuvvetlerimiz asayişi, huzuru, güvenliği temin etmek için gerçekten büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. Bu tablo İçişleri Bakanlığımızın yeni kabine dönemindeki karnesidir." Türk Silahlı Kuvvetlerinin de terör örgütleri ve düzensiz göçle mücadelede önemli başarılara imza attığını vurgulayan Erdoğan, askerlerin operasyonlarıyla hudutlarda yaklaşık 168 bin yasa dışı geçişin engellendiğini ve 13 bin 691 düzensiz göçmenin yakalandığını aktardı. "KENDİNİ DEVLETİN VE MİLLETİN MENFAATLERİNİN ÜSTÜNDE GÖREN HİÇBİR YAPIYA TAHAMMÜLÜMÜZ YOKTUR" Başkan Erdoğan, terörle mücadele kapsamında ise 1473'ü Suriye'de, 1052'si Irak'ta olmak üzere toplam 2 bin 525 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Teröristlerin yuvalandığı 3 bin 158 mağara, sığınak, barınak ve depo imha edildiğini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu: "İnşallah yaz ayları boyunca çok daha kararlı ve sonuç alıcı operasyonlar gerçekleştireceğiz. Son terörist de ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Sevgili polis arkadaşlarım, tüm başarıların bize gösterdiği gerçek şudur; güvenlik birimlerimiz FETÖ ve vesayet odaklarından temizlendikçe, terör ve suç örgütlerine karşı başarılarımız da katlanarak artıyor. Her kurum kendi asli vazifesine odaklandığında, devletimizin gücüyle birlikte vatandaş nazarındaki itibarı da yükselmektedir. Bundan geriye gidiş kesinlikle olmayacaktır. Hangi görünüm, hangi kisve altında olursa olsun kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir yapıya tahammülümüz yoktur. Emniyet teşkilatımıza ve dolayısıyla devletimize olan inancı zedeleyecek en küçük bir yanlışa göz yummayacağımızı burada vurgulamak isterim. Eski Türkiye'nin kötü alışkanlıklarının güvenlik birimlerimiz dahil hiçbir devlet kurumunda tekrar nüksetmesine izin vermeyeceğiz. Ne yapıyorsak hukuk içinde yapacağız, demokrasinin çizdiği sınırlar içinde yapacağız, hukuk devletinden asla ve asla sapmayacağız."