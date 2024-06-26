Erdoğan Polis Akademisi Mezuniyet Töreninde konuştu! Terör örgütü kıpırdayamaz halde

"SUÇ İŞLEYEREK SINIRI AŞAN KİM OLURSA OLSUN HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASINI TEMİN EDECEKSİNİZ" Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizlerden de göreviniz gereği kanunları uygularken daima bu hassasiyette hareket etmenizi istiyorum. Milletimizin de sizden beklentisi bu yöndedir. Çalışma prensibimiz gayet açıktır. Vatandaşın canına, malına, namusuna, özgürlüklerine ve güvenliğine kasteden alçaklara karşı asla müsamahakar davranmayacaksınız. Suç işleyerek sınırı aşan her kim olursa olsun yakalayıp yargıya teslim ederek, hak ettiği cezayı almasını temin edeceksiniz. Hukukun dışına çıkanlara nasıl nefes aldırmıyorsanız insanımıza karşı da müşfik olacak, görevinizi yaparken ölçüyü kaçırmayacaksınız. Şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın; kolluk kuvvetlerinin halka yaklaşımı devletin vatandaşıyla kurduğu bağın niteliğini ortaya koyan bir ayna gibidir. Bunun için polisimiz zehir tacirlerinin, suç örgütlerinin, çetelerin, şehir eşyalarının, emperyalistlerin uşaklığını yapan teröristlerin kabusu haline gelirken halkımızın da güven ve huzur kaynağı olmak zorundadır. Sizler insanımızı ne kadar korursanız, ne kadar saygın hissettirirseniz unutmayın, devletimiz de o derece güçlenecektir. Aksi durumda ne toplumda asayişi temin edebiliriz ne de ülkemizi asırlık hedefleriyle buluşturabiliriz. Türk polisine yakışır bir şekilde sorumluluklarınızı hakkaniyete ve adalete uygun olarak yerine getireceğinizden hiçbir şüphe duymuyorum." Erdoğan, 81 ilin tamamında asayişi, güvenliği, huzuru temin etmek için fedakarca görev yapan tüm polislere teşekkürlerini ileterek, kahraman şehitleri rahmetle andı, hayatta olan gazilere sağlık ve afiyet diledi. Erdoğan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gerek stratejik coğrafi konumu gerekse iddiaları ve savunduğu değerler itibarıyla asimetrik tehditlerle yüzleşen bir ülke olduğunu söyledi. Tüm suçlara ve tehditlere karşı teyakkuz halinde olmak, tedbir geliştirmek, proaktif bir anlayışla mücadele etme mecburiyetine ve önemine dikkati çeken Erdoğan, "Bölücü terör örgütüne karşı yürüttüğümüz mücadelede artık 40 yılı geride bırakmak üzereyiz. Maddi ve manevi olarak çok ağır bedeller ödediğimiz bu mücadelede son yıllarda tarihi kazanımlar elde ettik. Askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, istihbaratçılarımızın ve güvenlik korucularımızın muazzam çabalarıyla terör örgütünü özellikle sınırlarımız içerisinde kıpırdayamaz hale getirdik. İnsansız hava araçlarımız ve yerli, milli imkanlarla ürettiğimiz modern silahlarımızın katkısıyla eli kanlı canilere nefes aldırmıyoruz." diye konuştu. Sadece son bir yılda PKK/KCK'ya yönelik 4 bin 877'si şehir, 29 bin 918'i kırsalda olmak üzere 34 bin 765 operasyon yapıldığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu operasyonlarda 7'si kırmızı, 1'i yeşil, 15'i turuncu, 34'ü gri kategoride olmak üzere toplam 1045 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütüne katılımlar her geçen gün azalıyor. Bir dönem binlerle ifade edilen sayılar, bugün 10'lu, 20'li rakamları ancak buluyor. Aynı şekilde FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerinin de tepesine biniyoruz. FETÖ'nün mahrem yapılanmasını deşifre etmeye ve kalıntılarını devletimizden temizlemeye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Sadece geçen yıl FETÖ'ye 5 bin 827 operasyon yapıldı. 9 bin 350 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışına kaçan firarilerin ülkemize iadesiyle ilgili olarak Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarımız çalışmaktadır. Devletimizin kurumlarının nefesi, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, FETÖ'cü alçakların ensesinde olmaya devam edecektir."