Erdoğan "Boynumuzun borcu" diyerek açıkladı: Hayat seviyesini eskisinin de üstüne çıkaracağız

Yine ilk günden bugüne sandıkta verdiği destekle AK Parti'nin Türkiye'ye hizmet mücadelesinde hep yanında duran aziz milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Yeri geldiğinde canı pahasına bize siper olan böyle asil bir milletin evladı olmakla ne kadar iftihar etsek azdır. Bu vesileyle 14 Mayıs'ta Meclis, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki gayretleriniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum." '2024 MAHALLİ İDARE SEÇİMLERİNE GECE GÜNDÜZ ÇALIŞARAK HAZIRLANACAĞIZ' 2024 mahalli idare seçimlerine gece gündüz çalışarak hazırlanacaklarını belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Kendini milli iradenin üstünde görenleri bir kez daha hezimete uğratan bu seçim sürecinin siyasi tarihimizde ayrı bir yeri olacağına inanıyorum. Seçim sonucunu mertçe kabullenmek yerine hala kendileri gibi düşünmeyen herkese hakaret yağdırmakta, depremzedeleri tahkirde ısrarcı olanları hep yaptığımız gibi milletimizin irfanına havale ediyoruz. Bizim bu muhterislerle kaybedecek tek bir anımız bile yok. Varsın onlar kendi sahte dünyalarında siyasetçilik oynamayı sürdürsün, bize düşen görev bir yandan milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek, diğer yandan yaklaşan 2024 mahalli idare seçimlerine hazırlanmak için gece gündüz çalışmaktır." "HAYAT SEVİYESİNİ ESKİSİNİN DE ÜSTÜNE ÇIKARACAĞIZ" "Çalışanından emeklisine bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkarmak boynumuzun borcudur" diyen Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: