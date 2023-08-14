2023-08-14 14:02:08 Erdoğan "Boynumuzun borcu" diyerek açıkladı: Hayat seviyesini eskisinin de üstüne çıkaracağız
Erdoğan, AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü ile ilgili videomesaj yayımladı. "Seçim sonucunu mertçe kabullenmek yerine hala kendileri gibi düşünmeyen herkese hakaret yağdırmakta, depremzedeleri tahkirde ısrarcı olanları hep yaptığımız gibi milletimizin irfanına havale ediyoruz." diyerek muhalefete tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Çalışanından emeklisine bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkarmak boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.