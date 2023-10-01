2023-10-01 22:01:33 Erciyes'in zirvesine kar yağdı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Gece saatlerinde Erciyes Dağı Çobanini mevkinden zirveye doğru yağış etkili oldu.
Kar ile dağın 3 bin metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kentte öğle saatlerinde itibaren de yağmurlu hava etkisini gösteriyor.
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