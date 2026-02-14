Engelli ve yaşlılara ulaşım müjdesi! Ücretsiz taşıma desteği Resmi Gazete’de yayımlandı rakamlar güncellendi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ücretsiz seyahat desteği ödemelerinde, yeni yılla birlikte beklenen artış resmiyet kazandı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazilerin şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanması için belediyelere ve özel halk otobüsü işletmecilerine verilen destek tutarları yüzde 30 oranında artırıldı.