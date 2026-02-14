  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’nin stratejisi başlarını döndürünce, itiraf etmek zorunda kaldılar: Ankara’yı durdurmak imkansız, güvenlik ağları kıtaları aştı Sinem'in katili ilk kez hakim karşısında! 'Karımın öldüğünü denize girerken öğrendim' TMSF, iki dev akaryakıt istasyonunu satışa çıkardı: İşte dudak uçuklatan rakamlar Akaryakıt satışlarında büyük rekor! EPDK verileri açıkladı: Benzin ve motorinde talep patlaması yaşandı İkinci el otomobilde her şey sil baştan: Yeni yönetmelik yolda! Genetik uzmanından kritik uyarı: 44 ve 60 yaşlarına yaklaşanlar dikkat! Denizlerin çevik muhafızı Ürdün yolcusu! ASBOT KN-43 sulara inmeden ihracat rekoruna koşuyor Muğla’da şaşırtan anlar! Taşkına rağmen kaplıcaya akın ettiler
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Engelli ve yaşlılara ulaşım müjdesi! Ücretsiz taşıma desteği Resmi Gazete’de yayımlandı rakamlar güncellendi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Engelli ve yaşlılara ulaşım müjdesi! Ücretsiz taşıma desteği Resmi Gazete’de yayımlandı rakamlar güncellendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ücretsiz seyahat desteği ödemelerinde, yeni yılla birlikte beklenen artış resmiyet kazandı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazilerin şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanması için belediyelere ve özel halk otobüsü işletmecilerine verilen destek tutarları yüzde 30 oranında artırıldı.

#1
Foto - Engelli ve yaşlılara ulaşım müjdesi! Ücretsiz taşıma desteği Resmi Gazete’de yayımlandı rakamlar güncellendi

Engelli ve yaşlı vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazilere yönelik ücretsiz şehir içi toplu taşıma kapsamında sağlanan gelir desteği tutarları artırıldı.

#2
Foto - Engelli ve yaşlılara ulaşım müjdesi! Ücretsiz taşıma desteği Resmi Gazete’de yayımlandı rakamlar güncellendi

ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ YÜZDE 30 ARTTI Resmi Gazete'de yayımlanan 33168 sayılı kararla birlikte, belediyeler tarafından yetkilendirilen ve özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren araçlara yapılan destek ödemeleri yüzde 30 oranında yükseltildi.

#3
Foto - Engelli ve yaşlılara ulaşım müjdesi! Ücretsiz taşıma desteği Resmi Gazete’de yayımlandı rakamlar güncellendi

Yeni düzenleme kapsamında 15 bin 477 araca sağlanan aylık gelir desteği tutarları güncellendi.

#4
Foto - Engelli ve yaşlılara ulaşım müjdesi! Ücretsiz taşıma desteği Resmi Gazete’de yayımlandı rakamlar güncellendi

Buna göre; Özel denizyolu ulaşımı araç desteğini 4.658 TL'den 6.055 TL'ye,

#5
Foto - Engelli ve yaşlılara ulaşım müjdesi! Ücretsiz taşıma desteği Resmi Gazete’de yayımlandı rakamlar güncellendi

Ankara ve İstanbul'da araç başına desteği 6.210 TL'den 8.073 TL'ye,

#6
Foto - Engelli ve yaşlılara ulaşım müjdesi! Ücretsiz taşıma desteği Resmi Gazete’de yayımlandı rakamlar güncellendi

Büyükşehir olan diğer illerde 4.658 TL'den 6.055 TL'ye,

#7
Foto - Engelli ve yaşlılara ulaşım müjdesi! Ücretsiz taşıma desteği Resmi Gazete’de yayımlandı rakamlar güncellendi

Büyükşehir olmayan illerde ise 3.726 TL'den 4.844 TL'ye çıkarıldı.

#8
Foto - Engelli ve yaşlılara ulaşım müjdesi! Ücretsiz taşıma desteği Resmi Gazete’de yayımlandı rakamlar güncellendi

GÖKTAŞ: "ÜCRETSİZ TAŞIMA DESTEĞİNİ KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUZ" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuya ilişkin açıklamasında, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımız ile şehit yakınlarımız ve gazilerimize yönelik sunduğumuz ücretsiz taşıma desteğini kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Engelli ve yaşlılara ulaşım müjdesi! Ücretsiz taşıma desteği Resmi Gazete’de yayımlandı rakamlar güncellendi

Destek ödemelerinin yüzde 30 oranında artırıldığını belirten Göktaş, artışa ilişkin detayları paylaşarak, "Herkes için daha erişilebilir, daha güçlü bir dünyayı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fenerbahçeli futbolcu oto yıkamacılığı yapıyor!
Spor

Fenerbahçeli futbolcu oto yıkamacılığı yapıyor!

"İlginç futbol hikayeleri" serimizin bugünkü konuğu Fenerbahçe'nin eski yıldızı Faruk Yiğit. Futboldan kazandığı paraları tüketen Faruk'un i..
Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan gerçeğini açıkladı! Ben ondan ders aldım
Gündem

Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan gerçeğini açıkladı! Ben ondan ders aldım

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır katıldığı bir programda siyasi tarihe geçecek bir anısını paylaştı.
CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu
Gündem

CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu

CHP’li belediyelerde ayyuka çıkan ahlaksızlık ve taciz skandalları toplumun sinir uçlarıyla oynamaya devam ederken, malum zihniyetin kalemşo..
Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı
Gündem

Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı

Rana Almira Çakmak, CHP milletvekili Çetin Osman Budak ile birlikte yer aldığı görüntülerin kendisine ait olduğunu teyit etti.

Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu
Gündem

Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde eş zamanlı olarak yürütülen dev operasyonda, 15 ayrı organize suç örgütüne büyük bir darbe ind..
Anlayan anlar anlamayan tepinir durur! Fuat Oktay’dan çok net Kaan motoru mesajı
Gündem

Anlayan anlar anlamayan tepinir durur! Fuat Oktay’dan çok net Kaan motoru mesajı

BMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, ABD’deki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, milli gururumuz KAAN’ın motor üretimine dair ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23