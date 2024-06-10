Enerjide emin adımlarla yola devam! Türkiye’nin devasa projesi için geldiler

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Murtaza Ata da gelecek nesillere yaşanabilir bir gezegen bırakma kaygısı taşıdıklarını söyledi. 4 yıllık bir süreçte güneş enerjisinin verimini sanayiden tarıma hayatın her aşamasına taşıyarak küresel rekabette öncü bir rol üstlenir duruma geldiklerini belirten Ata, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki güneş enerji santralinden biri olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali hakkında bilgi verdi. 20 milyon metrekare alanın kurulumunda kullanılan yaklaşık 3,5 milyon güneş panelinin Kalyon PV'de üretildiğine dikkati çeken Ata, şöyle konuştu: "Bu projeyle aynı zamanda stratejik bir ürün olan güneş panellerinin yerel olarak üretilmesinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Bu tesisimiz yılda 3 milyar kilovat saat elektrik üretiyor. Bir özelliği daha var, güneş panellerimiz güneşi izliyor, takip ediyor. Sabah güneş doğarken güneşe doğru dönüyor ve akşam batana kadar güneşi takip ediyor. Böylelikle bu yaptığımız yatırımda normal, sabit güneş paneline kıyasla yüzde 15 daha fazla elektrik üreterek kullandığımız kaynakları çok daha etkili bir şekilde değerlendirmiş oluyoruz ve 3 milyar kilovat saat elektriği üretirken yılda yaklaşık 1,7 milyon ton karbon salınımına da engel olmuş oluyoruz."