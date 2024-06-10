  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Koç, 'Devreye girdi' demişti! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan yanıt geldi:

Birileri hala fabrika var mı yok mu diye tartışadursun! TOGG Avrupa yolunda

Tüm marketlerde satılıyor! En çok hile yapılan 6 gıda belli oldu, vatandaş ne yapacağını şaşıracak

Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

Enerjide emin adımlarla yola devam! Türkiye’nin devasa projesi için geldiler

Dedesi Şeyh Said'in dostu çıktı! Aziz Yıldırım'ın dedesini İstiklal Mahkemeleri şehid etmiş!

Süper Lig’de yılın en büyük sürprizi geliyor! Beşiktaş’ı ayağa kaldırdı! Herkes bunu konuşacak…

Tahminlerinde yanılmayan ekonomistten altın uyarısı! O tarihe kadar aldınız aldınız sonrası sıkıntı

Instagram'a Whatsapp desteği: Hikayeler Whatsapp'ta yayınlanacak

Tüm şeritleri kapatacak! İBB’den 10 günlük çile
Ekonomi
7
Enerjide emin adımlarla yola devam! Türkiye’nin devasa projesi için geldiler

2024-06-10 15:25:35
Enerjide emin adımlarla yola devam! Türkiye’nin devasa projesi için geldiler

Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, Dünya Çevre Günü kapsamında Kalyon Karapınar GES'i ziyaret etti.

#1
Foto - Enerjide emin adımlarla yola devam! Türkiye’nin devasa projesi için geldiler

Konya'da Dünya Çevre Günü kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni (GES) ziyaret etti. BM'nin 3. Bölgelerarası Kentler Zirvesi kapsamında Kalyon PV (Kalyon Fotovoltaik Güneş Teknolojileri Fabrikası) ev sahipliğinde, BM İnsan Yerleşimleri Programı Gençlik Danışma Kurulu'nun katılımıyla "Dünya Çevre Günü Gençlik Paneli 2024: Sürdürülebilir Geleceği Birlikte Tasarlamak" etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Kalyon Karapınar GES kurulmadan önce, Türkiye'nin en kurak alanlarından olan arazide, güneş enerjisi panellerinin altında kaldığı için ortaya çıkan gölge ve buharlaşmanın azalmasıyla oluşan otlarda, koyunlar otlatıldı. Kalyon PV, tarafından arazinin koyun otlatmaya uygun hale geldiği ve bölge halkının burada koyunlarını otlatabileceği bilgisi verildi.

#2
Foto - Enerjide emin adımlarla yola devam! Türkiye’nin devasa projesi için geldiler

Kalyon PV yöneticileri, Ankara'da tamamı Türk sermayeli ve yüzde 90’a varan yerlilik oranıyla ürettiği güneş panellerinin küçük bir tohumdan başlayıp Karapınar'da devasa bir enerji üretim tesisine dönüşen başarı öyküsünü BM heyeti ile paylaştı. Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, Karapınar GES'te inşa edilen SKADA binasında panelin açılışında yaptığı konuşmada, panelin, gençlerin çevre sorunlarına dair duyarlılığını artırırken, onların bu alandaki çözüm önerilerini ve projelerini ortaya koymaları için önemli bir platform sağladığına dikkati çekti. Sürdürülebilir bir geleceğin inşasında gençlerin rolünün kıymetli olduğunu söyleyen Kalyoncu Şeherli, "Burada 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki arazide bulunan panelleri çalışıyor olarak, elektrik üretiyor olarak görmek, hayalini kurduğumuz bu binanın içerisinde hep birlikte, burada var olmak gerçekten çok gurur verici." dedi.

#3
Foto - Enerjide emin adımlarla yola devam! Türkiye’nin devasa projesi için geldiler

Kalyoncu Şeherli, panelin, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı atılacak adımlar, kirliliğin azaltılması, temiz enerjiye geçişin hızlandırılması, biyoçeşitlilik kaybının önüne geçmek için ekosistemlerin korunması ile restorasyonu konusunda yenilikçi projelerin ve politikaların desteklenmesi gerektiği gibi pek çok konunun masaya yatırılması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, ziyaretleri dolayısıyla BM heyetine teşekkür etti. Video konferans yolu ile panele katılan BM Habitat Genel Sekreter Yardımcısı ve İcra Direktör Vekili Michal Mlynar da Birleşmiş Milletler Habitat olarak çevresel ayak izini azaltmayı amaçladıklarını belirterek, "Sıfır Atık projesini hayata geçirdikleri için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bizi ağırladıkları için Kalyon PV'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

#4
Foto - Enerjide emin adımlarla yola devam! Türkiye’nin devasa projesi için geldiler

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Murtaza Ata da gelecek nesillere yaşanabilir bir gezegen bırakma kaygısı taşıdıklarını söyledi. 4 yıllık bir süreçte güneş enerjisinin verimini sanayiden tarıma hayatın her aşamasına taşıyarak küresel rekabette öncü bir rol üstlenir duruma geldiklerini belirten Ata, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki güneş enerji santralinden biri olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali hakkında bilgi verdi. 20 milyon metrekare alanın kurulumunda kullanılan yaklaşık 3,5 milyon güneş panelinin Kalyon PV'de üretildiğine dikkati çeken Ata, şöyle konuştu: "Bu projeyle aynı zamanda stratejik bir ürün olan güneş panellerinin yerel olarak üretilmesinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Bu tesisimiz yılda 3 milyar kilovat saat elektrik üretiyor. Bir özelliği daha var, güneş panellerimiz güneşi izliyor, takip ediyor. Sabah güneş doğarken güneşe doğru dönüyor ve akşam batana kadar güneşi takip ediyor. Böylelikle bu yaptığımız yatırımda normal, sabit güneş paneline kıyasla yüzde 15 daha fazla elektrik üreterek kullandığımız kaynakları çok daha etkili bir şekilde değerlendirmiş oluyoruz ve 3 milyar kilovat saat elektriği üretirken yılda yaklaşık 1,7 milyon ton karbon salınımına da engel olmuş oluyoruz."

#5
Foto - Enerjide emin adımlarla yola devam! Türkiye’nin devasa projesi için geldiler

Kalyon Holding CEO'su Mustafa Koçar ise daha yaşanabilir bir dünya, daha iyi bir geleceği bugünden inşa etmek için gençlerin katılım ve katkılarının önemine inandıklarını söyledi. Koçar, önemi her geçen yıl biraz daha iyi anlaşılan 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle, Birleşmiş Milletler ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğnu belirtti.

#6
Foto - Enerjide emin adımlarla yola devam! Türkiye’nin devasa projesi için geldiler

BM Habitat Programı Yöneticisi Douglas Ragan ise, Kalyon PV Fabrikası’nın entegre üretim kapasitesi, ileri teknolojisi ve yüksek yerlilik oranıyla etkileyici olduğunu ifade etti. Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Dr. Murtaza Ata, Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki güneş enerji santrallerinden biri olduğunu belirterek, projenin Türkiye’nin güneş enerjisi santrali kurulu gücünü oranında artırdığını sözlerine ekledi. Etkinlik kapsamında düzenlenen “Dünya Çevre Günü Gençlik Paneli 2024: Sürdürülebilir Geleceği Birlikte Tasarlamak” başlıklı panelde ise, gençler iklim değişikliğiyle mücadele, kirliliğin azaltılması ve temiz enerjiye geçiş gibi konularda görüşlerini paylaşma fırsatı buldu. Kalyon Holding CEO’su Mustafa Koçar, gençlerin daha yaşanabilir bir dünya ve daha iyi bir gelecek için önemli bir rol oynadığına inandıklarını vurguladı. Koçar, Birleşmiş Milletler ile Kalyon Karapınar GES’te bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye yeni doğalgaz müjdesi! Kulislerde açık açık konuşulmaya başlandı
Ekonomi

Türkiye'ye yeni doğalgaz müjdesi! Kulislerde açık açık konuşulmaya başlandı

Ankara kulislerinde konuşulana göre, Türkiye'ye doğalgazla ilgili yeni bir müjde geliyor.
Yusuf Kavaklı Hoca'dan kahreden haber
Gündem

Yusuf Kavaklı Hoca'dan kahreden haber

Nur Viral ile uzun süredir canlı yayın programları yapan eski müftü ve yazar Yusuf Kavaklı'dan kötü haber geldi.

Türkiye'ye karşı Yunanistan! Hintliler panik oldu: Altay Tankı M1 Abrams kadar güçlü!
Teknoloji

Türkiye'ye karşı Yunanistan! Hintliler panik oldu: Altay Tankı M1 Abrams kadar güçlü!

Türkiye'nin ilk yerli ve milli ana muharebe tankı Altay, Yunanistan ve Hindistan'da panik oluşturdu. Altay'a geniş yer veren Hindistan medya..
Dev proje hizmete açılıyor!
Gündem

Dev proje hizmete açılıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yusufeli Baraj köprülerinin son halkası olan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü yarın hizmete açac..
LGBT’li DEM’lilere bir kamyon dayak
Gündem

LGBT’li DEM’lilere bir kamyon dayak

Diyarbakır’da sapkın LGBT’li DEM Partililere halk bir kamyon dayak attı.
Sevgililer gününde katledilen genç kız 'Tetikçi' çıktı!
Gündem

Sevgililer gününde katledilen genç kız 'Tetikçi' çıktı!

Sevgililer gününde canice öldürülen genç kızın ‘Tetikçi' olduğu ortaya çıktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23