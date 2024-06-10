Enerjide emin adımlarla yola devam! Türkiye’nin devasa projesi için geldiler

Kalyon PV yöneticileri, Ankara'da tamamı Türk sermayeli ve yüzde 90’a varan yerlilik oranıyla ürettiği güneş panellerinin küçük bir tohumdan başlayıp Karapınar'da devasa bir enerji üretim tesisine dönüşen başarı öyküsünü BM heyeti ile paylaştı. Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, Karapınar GES'te inşa edilen SKADA binasında panelin açılışında yaptığı konuşmada, panelin, gençlerin çevre sorunlarına dair duyarlılığını artırırken, onların bu alandaki çözüm önerilerini ve projelerini ortaya koymaları için önemli bir platform sağladığına dikkati çekti. Sürdürülebilir bir geleceğin inşasında gençlerin rolünün kıymetli olduğunu söyleyen Kalyoncu Şeherli, "Burada 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki arazide bulunan panelleri çalışıyor olarak, elektrik üretiyor olarak görmek, hayalini kurduğumuz bu binanın içerisinde hep birlikte, burada var olmak gerçekten çok gurur verici." dedi.