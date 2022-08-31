2022-08-31 13:16:47 Enerjide dengeler değişiyor! Türkiye'de bir rekor daha
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açıklamalarda bulundu.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açıklamalarda bulundu.
Dönmez, temmuz ayında yenilenebilir enerjide güneş ve rüzgarda çifte rekor kaydedildiğini belirtti.
Bakan Dönmez, güneşten 2 milyar 7 milyon kilovatsaat elektrik üretimi ve rüzgardan 4 milyar 237 milyon kilovatsaat elektrik üretimi ile temmuz ayında rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarının toplam üretimin ilk defa yüzde 21,6’sını oluşturarak rekor kırıldığını aktardı.
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