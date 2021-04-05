2021-04-05 16:03:16 Endonezya'da felaket! Çok sayıda ölü var
Depremler nedeniyle sürekli olarak gündeme gelen Asya ülkesi Endonezya'da yeni bir felaket yaşandı.
Depremler nedeniyle sürekli olarak gündeme gelen Asya ülkesi Endonezya'da yeni bir felaket yaşandı.
Endonezya’da etkili olan Seroja kasırgasının neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda bilanço artıyor.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, sel ve heyelanlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 70’e yükseldiği, en 70 kişinin kayıp olduğu, binlerce kişinin ise evsiz kaldığı belirtildi.
BNPB Sözcüsü Raditya Jati yaptığı açıklamada, en az 30 bin kişinin sellerden etkilendiğini, 5 köprünün yıkılması ve ağaçların devrilmesi nedeniyle yolların kapanması sonucu kurtarma çalışmalarının zorlaştığını söyledi.
Yüzlerce evin ve fabrikanın hasar gördüğü, dalgaların 6 metreye ulaşması sonucu teknelerin battığı belirtildi.
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