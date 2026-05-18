  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Otomotiv
7
Yeniakit Publisher
En yeni model geliyor: İşte 990 beygirlik canavar!
Alper Kaya Giriş Tarihi:

En yeni model geliyor: İşte 990 beygirlik canavar!

Teknoloji devi XİAOMİ'nin yeni modeli YU7 GT'nin yeni görüntüleri paylaşıldı. Bununla birlikte çok merak edilen iç tasarıma da detaylı bakış atma imkânı elde edildi. İşte detaylar!

#1
Foto - En yeni model geliyor: İşte 990 beygirlik canavar!

Xiaomi çok yakın zamanda yeni hız canavarı YU7 GT'yi piyasaya sürmeyi planlıyor. Geçtiğimiz günlerde vişne kırmızısı renk seçeneği ile yollarda görüntülenen otomobilin şimdi de iç tasarımı paylaşıldı. Paylaşılan görseller, iç kısmın da en az dışı kadar çarpıcı olduğunu gözler önüne serdi.

#2
Foto - En yeni model geliyor: İşte 990 beygirlik canavar!

Xiaomi YU7 GT'nin Nasıl Bir İç Tasarımı Var? Xiaomi YU7 GT'nin iç tasarımı, aracın geneline hâkim olan o kırmızı tonlarına doğrudan bağlı kalıyor. İç kısımda siyah ve kırmızı renkler kullanılarak hoş bir kontrast oluşturuldu. Koltuklarda ve yolcu tarafındaki konsola baktığımızda "GT" ibaresinin doğrudan dikkat çekecek şekilde yerleştirildiğini görüyoruz. Standart modele göre sürücüyü daha sıkı kavrayacak koltukların tercih edildiğini de belirtelim.

#3
Foto - En yeni model geliyor: İşte 990 beygirlik canavar!

Toplam Güç: 990 beygir 0-100 km/sa Hızlanma Süresi: 2 saniyenin altında Maksimum Hız: 300 km/sa Uzunluk: 5015 mm Genişlik: 2007 mm Yükseklik: 1597 mm Ön ve arka tekerlek arasındaki mesafe: 3000 mm Batarya Kapasitesi: 101.7 kWh Menzil (CLTC): 705 km (Türkiye ve Avrupa düzenine daha uygun WLTP standartlarına göre 564 km)

#4
Foto - En yeni model geliyor: İşte 990 beygirlik canavar!

Xiaomi YU7 GT Nasıl Performans Sunuyor? 5015 mm uzunluğa, 2007 mm genişliğe ve 1597 mm uzunluğa sahip olan Xiaomi YU7 GT, arka tarafta 604 beygir, ön tarafta ise 386 beygir gücü sunan yeni motorlarla donatılmış durumda. Toplamda 990 beygir gücü üreten bu otomobil, yüksek hızlara çıkıldığında sürücülerin benzersiz bir hissiyat elde etmesine olanak sağlıyor.

#5
Foto - En yeni model geliyor: İşte 990 beygirlik canavar!

Xiamoi YU7 GT'nin Maksimum Hızı Nedir? YU7 GT'nin maksimum hızı 300 km/sa olarak belirtildi. Markanın SU7 Ultra modeli ise en fazla 350 km/sa hıza ulaşabiliyor. Bu da onu Ultra modelin hemen arkasında konumlandırıyor. Hem motor hem hız konusunda SU7 Ultra'yı geçmesi pek mümkün değil ancak ona oldukça yakın olduğunu belirtmek gerek.

#6
Foto - En yeni model geliyor: İşte 990 beygirlik canavar!

Xiaomi YU7 GT Türkiye'ye Gelecek mi? Xiaomi şu an Türkiye'de akıllı telefon, tablet, akıllı saat, kulaklık, takip cihazı, hoparlör, robot süpürge, sinyal güçlendirici ve daha birçok ürün satıyor ancak otomobil pazarında şimdilik odak noktasında Çin bulunuyor. Tabii, ilerleyen süreçte küresel pazarda daha etkili hâle gelmek için Çin sınırlarının dışına çıkması muhtemel. Bu da markanın araçlarının ileride Türkiye'deki kullanıcılarla da buluşabileceği anlamına geliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'da aradıklarını bulamadılar! ABD gözüne yeni ülke kestirdi
Dünya

İran'da aradıklarını bulamadılar! ABD gözüne yeni ülke kestirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 11 Kübalı yetkili ile Küba yönetimine bağlı 3 kuruluşun yaptırım listesine alındığını açıkladı. Washington..
Mersin’de dehşet: 4 kişiyi öldürüp, 8 kişiyi yaraladı! Helikopter destekli katil avı!
Gündem

Mersin’de dehşet: 4 kişiyi öldürüp, 8 kişiyi yaraladı! Helikopter destekli katil avı!

Mersin'in Tarsus ilçesi tüyler ürperten bir dehşete sahne oldu. Önce husumetli olduğu kardeşlerin restoranını basarak rastgele ateş açan ve ..
ABD'de camiye saldırı! Trump'tan ilk açıklama
Dünya

ABD'de camiye saldırı! Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, San Diego İslam Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın dikkatle inceleneceğini..
ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var
Dünya

ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego kentinde bir cami çevresinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını ..
ROK’un ‘para yardımı’ yalanı Nagehan Alçı’yı çıldırttı
Gündem

ROK’un ‘para yardımı’ yalanı Nagehan Alçı’yı çıldırttı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın “eski eşime para yardımı yaptım” iddiasına Nagehan Alçı’dan sert..
Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar
Dünya

Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, kandan beslenen terör devleti İsrail'in yeni büyükelçi atamasına onay vermeyeceğini duyurdu. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23