Önce İstikbal'i aldılar: Şimdi de savunma sanayi işine girdiler, şirket sessiz sedasız kuruldu
İstikbal’i rekor fiyata alan Paşalı Grup, İzmir'de büyük bir hamleye daha imza atarak savunma sanayi şirketi kurdu. İşte detaylar...
İzmir Çiğli’de Avek Otomotiv ile yatırımı devam eden Avec Otel’in sahibi olan Paşalı Grup, Türkiye’nin ünlü mobilya markası İstikbal’i 16,5 milyar TL’ye satın aldıktan sonra şimdi de rotasını son dönemde birçok büyük sermaye grubunun ilgisini çeken savunma sanayi alanına çevirdi.
Otomotiv, inşaat, turizm, teknoloji alanlarında faaliyet gösteren Paşalı Grubu’nun Ortakları olan ünlü iş insanları Adem Paşalı ve Tuncay Paşalı, geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli Avek Savunma Sanayi Anonim Şirketi’ni kurdu. İş insanları, geçtiğimiz hafta da savunma sanayi şirketinin İzmir şubesinin kuruluşunu yaptı.
Son dönemde Türkiye’de en hızlı büyüyen gruplar arasında yer alan Paşalı Grubu’nun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan Kayseri kökenli İstikbal Mobilya’yı rekor bir fiyata satın alması kamuoyunda büyük yankı yaratmıştı. Grubun Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Adem Paşalı ile Başkan Yardımcısı Tuncay Paşalı, bu hamleden sonra sürpriz bir yatırım için harekete geçti.
Sektörün iş hacmi son 10 yılda üç kat artarak 15 milyar dolar büyüklüğe ulaşırken, Paşalı'nın da büyüyen pazardan pay almak istediği belirtiliyor. Grubun İzmir'de savunma sanayinde sıfırdan bir yatırım yapabileceği gibi bu alanda faaliyet gösteren üreticilerle ortaklık ve iş birliği arayışın girebileceği de ifade ediliyor.
