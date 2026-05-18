Yerli robot, su altındaki arkeolojik kazılarda kullanılacak
Antalya'da bu yıl 25'incisi düzenlenen "Uluslararası Kemer Sualtı Günleri" kapsamında Türkiye'de üretilen robotun ilk deneme dalışını, su altı fotoğrafçısı ve dalış eğitmeni Mehtap Akbaş Çiftci görüntüledi. Kazı heyeti başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, "Bugünden itibaren bu robotları kazılarımızda kullanarak su altı arkeologlarının emniyetlerini sağlayacağız. Su altı kazılarında batığın üzerindeki kumu transfer etme noktasında işimizi çok kısaltmış olacağız" dedi