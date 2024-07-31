En eski galaksi keşfedildi!

Bu durum, gökadanın oldukça büyük ve parlak olduğunu, bu kadar genç bir evrende bu büyüklükte bir gökadanın nasıl oluştuğunu sorgulamamıza neden oluyor. Galaksinin içinde bol miktarda toz ve oksijen bulunması da, erken dönemde birkaç nesil büyük yıldızın ömrünü tamamladığını gösteriyor.