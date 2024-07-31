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Teknoloji-Bilişim
8
En eski galaksi keşfedildi!

2024-07-31 03:04:36
En eski galaksi keşfedildi!

Gökbilimciler, yaptıkları araştırma sonucu en eski galaksi JADES-GS-z14-0’ı keşfetti.

#1
Foto - En eski galaksi keşfedildi!

Bilim insanları, galaksi oluşumuna dair mevcut teorilerimizi sarsacak, evrenin en eski galaksisini keşfetti. JADES-GS-z14-0 olarak adlandırılan bu gökada, Büyük Patlama’dan sadece 300 milyon yıl sonra var oldu ve evrenin ilk dönemlerine dair önemli ipuçları sunuyor.

#2
Foto - En eski galaksi keşfedildi!

Bu keşif, galaksilerin oluşumunu anlamamıza yönelik önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

#3
Foto - En eski galaksi keşfedildi!

Yeni keşfedilen JADES-GS-z14-0 galaksisi, evrenin ilk dönemlerine ait en eski galaksi olarak tarihe geçti. Bu gökada, Büyük Patlama’dan sadece 300 milyon yıl sonra oluşmuş ve bu durum, galaksi oluşumuna dair teorilerimizi köklü bir şekilde sorgulamamıza neden oluyor.

#4
Foto - En eski galaksi keşfedildi!

Astronomlar, bu gökadayı NIRSpec gözlem cihazıyla inceledi ve galaksinin 14.32 kırmızıya kayma (redshift) değerine sahip olduğunu doğruladı. Bu, daha önce keşfedilen en uzak gökadadan çok daha eski olduğunu gösteriyor.

#5
Foto - En eski galaksi keşfedildi!

JADES-GS-z14-0 galaksisi, 1.600 ışık yılı genişliğinde bir yapıya sahip ve bu ışığın büyük kısmı genç yıldızlardan geliyor, süper kütleli kara deliklerin yaydığı ışıktan değil.

#6
Foto - En eski galaksi keşfedildi!

Bu durum, gökadanın oldukça büyük ve parlak olduğunu, bu kadar genç bir evrende bu büyüklükte bir gökadanın nasıl oluştuğunu sorgulamamıza neden oluyor. Galaksinin içinde bol miktarda toz ve oksijen bulunması da, erken dönemde birkaç nesil büyük yıldızın ömrünü tamamladığını gösteriyor.

#7
Foto - En eski galaksi keşfedildi!

JWST (James Webb Uzay Teleskobu) tarafından yapılan JADES (JWST Advanced Deep Extragalactic Survey) gözlemleri, bu tür büyük ve parlak gökadaların beklenenden çok daha erken bir dönemde oluşabileceğini ortaya koydu. Galaksinin büyüklüğü ve ışık yoğunluğu, astronomların evrenin ilk dönemlerine dair beklentilerini yeniden gözden geçirmesine yol açtı. JADES-GS-z14-0, gökada oluşumunun evrenin erken dönemlerinde daha hızlı gerçekleşebileceğini gösteriyor.

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