En düşük seviyede: Dolar resmen çakıldı!
ABD doları, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın açık olduğunu açıklamasının ardından artan risk iştahıyla cuma günü son haftaların en düşük seviyelerine geriledi.
Dün öğleden sonra işlemlerinde, doları altı para birimi karşısında ölçen dolar endeksi %0,3 düşüşle 97,96’ya geriledi; gün içinde 97,632 ile yedi haftanın en düşük seviyesini gördü. Endeks haftalık bazda %0,6 düşüşle üst üste ikinci haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Son iki haftada ise yaklaşık %2,1 gerileyerek ocak sonundan bu yana en büyük düşüşünü kaydetti.
Londra merkezli Convera’nın baş döviz ve makro stratejisti George Vessey, doların zayıflığının esas olarak jeopolitik risk priminin çözülmesinden kaynaklandığını belirterek, bunun yapısal bir dolar düşüşü anlamına gelmediğini ifade etti. Vessey, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon verileri sonrası atacağı adımların hâlâ belirsiz olduğunu ve ekonominin dirençli kalmaya devam ettiğini söyledi.
Japon yeni karşısında dolar %0,6 düşüşle 158,22 seviyesine gerilerken, gün içinde 159,86’yı görmüştü ve son dokuz haftanın en büyük haftalık düşüşüne hazırlanıyor. Kazuo Ueda, faiz artırımı sinyali vermekten kaçınarak düşük reel faizlere ve güçlü şirket kârlarına işaret etti; bu da en az hazirana kadar politikanın sabit kalacağı beklentilerini güçlendirdi.
Euro ise %0,1 artışla 1,1789 dolara yükseldi ve gün içinde sekiz haftanın zirvesi olan 1,1848’i gördü. Haftalık bazda %0,6 artan euro, üst üste üçüncü haftalık yükselişe hazırlanıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23