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Otomotiv
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En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

2024-03-21 15:05:19
En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

Otomobil piyasası uzun bir süredir durgun seyrederken, piyasada hareketlenme emareleri görülmeye başlandı. Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu. Türkiye ikinci el çevrim içi araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen marka Volkswagen olurken, model bazında binekte en çok Egea, hafif ticaride ise Tourneo Courier tercih olarak öne çıktı. İşte şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları...

#1
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlenen verilere göre, şubatta çevrim içi mecralarda 363 bin 1 kurumsal ilan yayınlandı.

#2
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

Bu ilanların 170 bin 457 adedi satıldı.

#3
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

Geçen sene aynı döneme göre ilan adetlerinde yüzde 4, satış adetlerinde yüzde 35 artış gözlendi.

#4
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

İkinci el çevrim içi pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 21 bin 857 satış ile Volkswagen oldu.

#5
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

Böylece Fiat, uzun bir aradan sonra zirveyi Volkswagen'e devretti.

#6
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

Volkswagen'i 20 bin 309 ile Renault takip etti.

#7
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

Renault'u 19 bin 552 ile Fiat takip etti.

#8
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

Satış sıralamasında 17 bin 239 adetle Ford dördüncü,

#9
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

9 bin 499 ile BMW beşinci oldu.

#10
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

Toyota 6 bin 646 adetle ilk 10 içinde yer aldı.

#11
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

Geçen ay ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 170 bin 457 adet aracın 75,7'sini söz konusu 10 marka oluşturdu.

#12
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

İkinci el çevrim içi binek otomobil pazarında geçen ay 139 bin 46 binek otomobil satışı gerçekleşti.

#13
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

Fiat'ın Egea modeli 7 bin 374 adetle ocak ayında olduğu gibi şubatta da en çok tercih edilen otomobil modeli oldu.

#14
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

Egea'yı, 6 bin 319 ile Clio,

#15
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

6 bin 106 satışla Passat,

#16
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

4 bin 321 satışla Corolla,

#17
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

3 bin 313 ile BMW 3 Serisi,

#18
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

3 bin 54 satışla BMW 5 serisi takip etti.

#19
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 34'ünü oluşturdu.

#20
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

Çevrim içi pazarda geçen ay 31 bin 411 hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

#21
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

Ford Tourneo Courier 19 adet fazla satış gerçekleştirerek 3 bin 907 ile Fiat Doblo'yu geçti ve ayın en çok tercih edilen modeli oldu.

#22
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

Fiat Doblo 3 bin 888 ile ikinci,

#23
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

Fiat Fiorino da 3 bin 424 satışla üçüncü sırada konumlandı.

#24
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

Bu modelleri, 2 bin 471 satışla Ford Transit, 1976 ile VW Cady, 1923 satışla Ford Tourneo Connect, 1432 ile VW Transporter, 1312 ile Renault Kangoo, 1028 ile Citroen Berlingo ve 1024 adetle de Peugeot Partner izledi.

#25
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 71'ini oluşturdu.

#26
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

#27
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

Raporda yer alan satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar yer alıyor.

#28
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

Rakamlara bireysel araç ilanları dahil edilmiyor. Çevrim içi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor.

#29
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

Bunlardan ilki, değişen pazar koşullarına göre araç fiyatı revize edilerek ilanın yeniden yayınlanması. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci sebep ise satış. Kurum, aracı sattığı için ilandan çekiyor. İlandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

#30
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

#31
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

#32
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

#33
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

#34
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

#35
Foto - En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

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