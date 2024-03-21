En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri? Liste belli oldu: O marka zirveyi devretti!

Otomobil piyasası uzun bir süredir durgun seyrederken, piyasada hareketlenme emareleri görülmeye başlandı. Şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu. Türkiye ikinci el çevrim içi araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen marka Volkswagen olurken, model bazında binekte en çok Egea, hafif ticaride ise Tourneo Courier tercih olarak öne çıktı. İşte şubatta en çok satılan ikinci el otomobil markaları...