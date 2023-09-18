2023-09-18 16:06:27 En çok görülen 10 kabus! Peki bu rüyalar ne anlama geliyor? Tek tek açıklandı
Bilimsel araştırmalara göre çoğu zaman bireylerin travmalarına, gündelik yaşamlarındaki deneyimlerine dayansa da rüyaların tüm insanları birleştiren bazı temaları var. Almanya'nın Mannheim kentindeki Merkezi Ruh Sağlığı Enstitüsü'nün uyku laboratuvarı başkanı Michael Schredl, kabusların temalarında insan beyninin ifade etmeye çalıştığı şeyi tercüme eden bazı temel kalıpların yer aldığını söyledi. Insider'a konuşan Schredl'e göre, bu kalıpları anlamak, insanların bilinçaltında hangi duygularla uğraştığını belirlemek için iyi bir başlangıç noktası olabilir.