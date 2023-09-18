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Hayat-Aktüel
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En çok görülen 10 kabus! Peki bu rüyalar ne anlama geliyor? Tek tek açıklandı

2023-09-18 16:06:27
En çok görülen 10 kabus! Peki bu rüyalar ne anlama geliyor? Tek tek açıklandı

Bilimsel araştırmalara göre çoğu zaman bireylerin travmalarına, gündelik yaşamlarındaki deneyimlerine dayansa da rüyaların tüm insanları birleştiren bazı temaları var. Almanya'nın Mannheim kentindeki Merkezi Ruh Sağlığı Enstitüsü'nün uyku laboratuvarı başkanı Michael Schredl, kabusların temalarında insan beyninin ifade etmeye çalıştığı şeyi tercüme eden bazı temel kalıpların yer aldığını söyledi. Insider'a konuşan Schredl'e göre, bu kalıpları anlamak, insanların bilinçaltında hangi duygularla uğraştığını belirlemek için iyi bir başlangıç noktası olabilir.

#1
Foto - En çok görülen 10 kabus! Peki bu rüyalar ne anlama geliyor? Tek tek açıklandı

2018'de yapılan bir araştırmada Schredl ve meslektaşları, katılımcılardan en son gördükleri kötü rüyayı hatırlamalarını isteyerek 1200'den fazla kabusu analiz etmiş ve bunları temalara ayırmıştı. Buldukları en yaygın 10 kabus şu şekilde:

#2
Foto - En çok görülen 10 kabus! Peki bu rüyalar ne anlama geliyor? Tek tek açıklandı

10. İstila Kabuslarınızda ürpertici sürüngenlerin veya tüylü iblislerin evinizi istila ettiğini görüyor olabilirsiniz. Schredl, bu istilanın hastalık veya kir korkusunu ya da fareler, hamamböcekleri ve sıçanlardan duyulan rahatsızlığı sembolize ettiği görüşünde. Schredl, bu kabusların evinizde güvensiz hissettiğinizin de göstergesi olabileceğini söylüyor.

#3
Foto - En çok görülen 10 kabus! Peki bu rüyalar ne anlama geliyor? Tek tek açıklandı

9. Kötülüğün varlığı Bu maddede yakınlarda bir hayalet, iblis veya uzaylı olabileceğinden şüphelenmenin ürkütücü hissi var. Kabuslarınızda bu yaratıklarla karşılaşabileceğiniz gibi sadece varlıklarını da hissedebilirsiniz. Cleveland Clinic'e göre bu tür uyku halüsinasyonları genellikle uyku felcinden mustarip kişileri rahatsız ediyor. Bu uyku bozukluğu, beynin sizi uyku sırasında hareketsiz tutan kısımlarıyla uykuyu sürdüren kısımları arasında yanlış iletişim oluştuğunda ortaya çıkıyor.

#4
Foto - En çok görülen 10 kabus! Peki bu rüyalar ne anlama geliyor? Tek tek açıklandı

8. Felaket Yangınlar, su baskını, nükleer serpinti çoğu insanın kabuslarının ortak konusu. Kıyamet senaryoları ve felaketler Shredl'in incelediği rüya kayıtlarının yaklaşık yüzde 4,5'inde görüldü.

#5
Foto - En çok görülen 10 kabus! Peki bu rüyalar ne anlama geliyor? Tek tek açıklandı

7. Endişeli hissetmek Önemli bir şeyi, büyük bir şeyi unuttuğunuzu düşündüğü ama bunun ne olduğundan emin olmadığınızı hissettiniz mi? Bilim insanlarına göre pek çok kişi bu duyguyu kabuslarında görüyor. Endişe en sık görülen 7. kabus.

#6
Foto - En çok görülen 10 kabus! Peki bu rüyalar ne anlama geliyor? Tek tek açıklandı

6. Anlaşmazlıklar Kişilerarası çatışmalar 6.sırada yer alıyor. Bu senaryolarda rüyayı gören kişi fiziksel olmayan bir kavgaya karışıyor veya tanık olur. Psychology Today'e göre bu rüyalar, kişisel ilişkilerle ilgili bazı sosyal kaygıların simgesi olabilir. Yapmanız gereken bir konuşmadan korkuyor olabilirsiniz veya halihazırda gerçekleşmiş bir çatışmayı beyninizde işliyor olabilirsiniz.

#7
Foto - En çok görülen 10 kabus! Peki bu rüyalar ne anlama geliyor? Tek tek açıklandı

5. Hastalık ve ölüm Sağlıkla ilgili endişeler ve ölüm kabusu, kayda geçen vakaların yüzde 11,6'sında yer aldı. Bu tür kabuslarda kişi, kendisinin veya sevdiği birinin hastalandığını, acı çektiğini veya öldüğünü görebilir. Bu kişisel deneyimlere bağlı olarak birçok şeyi temsil edebilir. Aynı zamanda kederi işlemenin bir yolu da olabilir.

#8
Foto - En çok görülen 10 kabus! Peki bu rüyalar ne anlama geliyor? Tek tek açıklandı

4. Kovalanmak Bu rüyalarda bir insan, kötü bir varlık ya da göremediğiniz bir şey tarafından takip ediliyor olabilirsiniz. Schredl, kovalanmayla ilgili rüyaların, genellikle bireylerin gündelik hayatında kaçındığı davranışlar ya da olaylarla ilgili endişesini yansıttığını söylüyor.

#9
Foto - En çok görülen 10 kabus! Peki bu rüyalar ne anlama geliyor? Tek tek açıklandı

3. Kazalar Bu geniş rüya kategorisi düşme, araba kazası, boğulma ve daha fazlasını içeriyor. Shredl bu temaya kayıtların yüzde 15'inde rastladı. Ayrıca cinsiyete göre ayrıştırıldığında, erkekler bu kabusu kadınlara göre önemli ölçüde daha fazla görüyor. Bu rüyalar düşündüğünüzden daha gerçekçi olabilir; yükseklik, araba kullanma veya okyanus korkusunu temsil ediyor olabilir. Ancak Schredl, Insider'a yaptığı açıklamada, aynı zamanda kontrolden çıkma hissini, ölüm korkusunu veya çaresizliği de temsil edebileceğini belirtti.

#10
Foto - En çok görülen 10 kabus! Peki bu rüyalar ne anlama geliyor? Tek tek açıklandı

2. Fiziksel saldırganlık Bu kabuslarda kişi saldırıya uğrayabilir, bir kavgaya karışabilir veya diğer insanların fiziksel kavgasına tanık olabilir. Bu tür kabuslar sosyal kaygıyı, gerçek bir şiddet korkusunu veya diğer insanların eleştirilerine karşı savunmasız kalma endişelerini yansıtıyor olabilir.

#11
Foto - En çok görülen 10 kabus! Peki bu rüyalar ne anlama geliyor? Tek tek açıklandı

1. Başarısızlık Schredl bu kabuslara, kayıtların yüzde 18'inde rastladı., Epey geniş kapsamlı olan bu tema, belirli bir hedefe ulaşamamak, geç kalmak, kaybolmak, iyi konuşamamak, bir şeyi kaybetmek, unutmak veya hata yapmak gibi birçok şeyi kapsayabilir. Hatta buna tüm kabusların yüzde 3'ünü oluşturan sınavda başarısız olma rüyası da dahil. Uzmanlara göre bu rüyalar, kendi yetenekleriniz veya diğer insanların performansınıza dair ne düşündüğü konusunda güvensiz hissettiğinize işaret ediyor.

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