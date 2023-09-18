En çok görülen 10 kabus! Peki bu rüyalar ne anlama geliyor? Tek tek açıklandı

1. Başarısızlık Schredl bu kabuslara, kayıtların yüzde 18'inde rastladı., Epey geniş kapsamlı olan bu tema, belirli bir hedefe ulaşamamak, geç kalmak, kaybolmak, iyi konuşamamak, bir şeyi kaybetmek, unutmak veya hata yapmak gibi birçok şeyi kapsayabilir. Hatta buna tüm kabusların yüzde 3'ünü oluşturan sınavda başarısız olma rüyası da dahil. Uzmanlara göre bu rüyalar, kendi yetenekleriniz veya diğer insanların performansınıza dair ne düşündüğü konusunda güvensiz hissettiğinize işaret ediyor.