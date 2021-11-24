Emniyetten "Siber Güvenlik Farkındalık" semineri

Aşkın, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının önemli projeler yürüttüğünü aktararak, "Sadece internet alanında işlenen, hepinizin bildiği üzere kişilerin özel hayatının dokunulmazlığının ihlali, ya da hakaret, dolandırıcılık gibi asayiş olayları ya da terörle mücadele noktasında, uyuşturucuyla ilgili konularda bile sanal alemde suçlarla karşı karşıya kalıyoruz." diye konuştu. Siberay Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Aşkın, "Bütün insanları özellikle küçükleri tehlikelerden korumak, istismardan korumak adına bu alanda işlenen suçları takip ediyoruz. Bununla ilgili sanal devriyelerimiz var. Hem Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz sanal devriye hizmetleri hem Emniyet Genel Müdürlüğümüzün hem de diğer teşkilat birimlerimizin yürüttüğü devriyelerimiz var. Bununla ilgili de gerçekten zaman zaman önemli tespitlerimiz oluyor." ifadelerini kullandı. Geçen hafta Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olarak sanal ortamda yasa dışı bahisle ilgili önemli bir operasyon yaptıklarını dile getiren Aşkın, "Çok örnek bir operasyon oldu. Arkadaşlarımızın uzunca bir süre takip ettiği bir çalışmaydı. 8 şüpheli tutuklandı, 17 şüpheliye yönelik yaptığımız bir soruşturmaydı. Bu soruşturma halihazırda devam ediyor ve genişleyerek devam edecek görünüyor." diye konuştu. Bunun sadece Diyarbakır'ın sorunun olmadığına işaret eden Aşkın, bunun bütün ülkenin ve dünyanın sorunu olduğunu bildirdi.