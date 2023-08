Her kahve sever sabah saatlerinde kahve tüketmezse ortaya çıkan korkunç baş ağrısının belirtilerini bilir. Kahve içmeyi bıraktığınızda, vücudunuzu doğal uyarıcı görevi gören ve sizi uyanık tutan hormonlar olan adrenalin ve dopaminden mahrum bırakırsınız. Bunun yerine, dinlenme ve yorgunluktan sorumlu bir hormon olan adenosine kafanıza hücum ederek beyin kimyanızda baş ağrısına neden olan bir değişikliğe neden olur. Academy of Nutrition and Dietetics (Beslenme ve Diyetetik Akademisi) sözcüsü Wesley Delbridge, ağrıyı en aza indirmek için kafeini tamamen bırakmak yerine miktarını azaltın diyor.