2022-04-19 18:06:40 Emenike'nin son hali şok etti!
Süper Lig'de bir döneme performansıyla damga vuran Nijeryalı forvet Emanuel Emenike sosyal medya hesabından ilginç paylaşımlara imza atıyor.
Süper Lig'de bir döneme performansıyla damga vuran Nijeryalı forvet Emanuel Emenike sosyal medya hesabından ilginç paylaşımlara imza atıyor.
Ünlü oyuncu zaman zaman canlı yayınlar açarak hiç konuşmadan yayın süresince boş yerleri çekiyor. Emenike'nin birçok takipçisi ise Nijeryalı ismin bir sorununun olduğunu düşünüyor. Tam da bu anda Emenike bu kez korkutan bir paylaşımda bulundu.
Emmanuel Emenike'nin hastaneden yaptığı paylaşım sevenlerini korkuttu. Hastane yatağında yattığı görüntüleri paylaşan Emmanuel Emenike anında binlerce geçmiş olsun mesajı aldı. Emektar golcünün paylaşımını kısa bir süre sonra kaldırması dikkat çekti.
Emmanuel Emenike'nin "Allah'ım beni koru, acı bana. Daha fazlasını kalbim artık taşıyamıyor" notunu düştüğü paylaşımını kısa süre içinde kaldırması dikkat çekti. Emenike'nin paylaşımına Jay-Jay Okocha, Kanu ve Onazi gibi isimlerin 'geçmiş olsun' mesajı bırakması dikkat çekti.
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