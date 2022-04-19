Emenike'nin son hali şok etti!

Ünlü oyuncu zaman zaman canlı yayınlar açarak hiç konuşmadan yayın süresince boş yerleri çekiyor. Emenike'nin birçok takipçisi ise Nijeryalı ismin bir sorununun olduğunu düşünüyor. Tam da bu anda Emenike bu kez korkutan bir paylaşımda bulundu.