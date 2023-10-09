Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

Emekli ve memur için çifte müjdesi verildi. Emekliye ikramiyenin detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün AK Parti kongresinde müjdesini verdiği emekliye ikramiyenin, Cumhuriyetin 100. Yılı onuruna bir sefere mahsus olacağı öğrenildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ve memur maaşlarıyla ilgili konuşarak, "İnşallah bu yıl sonuna doğru emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili bakanlığımız çalışma yapıyor. İlk kabineden sonra müjdemizi emekli memurlara açıklayacağız." dedi. Bunun yanında emekli ve memur maaşlarına gelecek olası zam oranıyla ilgili oran verildi kök ücret ve seyyanen ödeme ile ilgili detaylar ortaya çıktı. İşte milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren detaylar...