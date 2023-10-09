  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ata tohumundan üretildi! 1 tanesi 40 kilo

Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Flaş karar alındı! Bütün Türkiye bayram edecek

Sis ortaya kartpostallık manzara çıkarttı

Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Kudurmuş İsrail’den şok eden hamle! Az önce açıklandı! Siz nasıl bir alçaksınız

İsrail ordusundan flaş açıklama! Duyan şoke oldu! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler

Mezarlıkta erkek cesedi bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas-İsrail savaşında o politikası doğru mu? Ahmet Hakan'dan bomba yazı

Burası Maldivler değil, Türkiye’nin saklı kalmış cenneti! İstanbul’un dibinde! Gören, “Hadi canım” diyor

Türkiye'ye karşı skandal plan! Karabağ'dan kaçan Ermenileri sessizce oraya yerleştiriyorlar
Ekonomi
30
Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

2023-10-09 10:28:00
Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

Emekli ve memur için çifte müjdesi verildi. Emekliye ikramiyenin detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün AK Parti kongresinde müjdesini verdiği emekliye ikramiyenin, Cumhuriyetin 100. Yılı onuruna bir sefere mahsus olacağı öğrenildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ve memur maaşlarıyla ilgili konuşarak, "İnşallah bu yıl sonuna doğru emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili bakanlığımız çalışma yapıyor. İlk kabineden sonra müjdemizi emekli memurlara açıklayacağız." dedi. Bunun yanında emekli ve memur maaşlarına gelecek olası zam oranıyla ilgili oran verildi kök ücret ve seyyanen ödeme ile ilgili detaylar ortaya çıktı. İşte milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren detaylar...

#1
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş düzenlemesi için bir süredir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan oluşan üçlü mekanizma çalışmalarını sürdürüyordu.

#2
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

Emeklileri heyecanlandıran açıklama önceki gün Erdoğan'dan geldi. Hafta sonu gerçekleşen AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuşan Erdoğan, "İlk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi emeklilerimize açıklayacağız" dedi.

#3
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erdoğan'ın işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı Kabine toplantısı sonrasında paylaşacağını duyurdu.

#4
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

Emekliye ikramiyenin, Cumhuriyetin 100. Yılı onuruna bir sefere mahsus olacağı öğrenildi. Bu kapsamda emeklinin gözü bugün toplanması beklenen Kabine Toplantısına çevrildi.

#5
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

Bugün kabinede son şekli verilecek ikramiye için, 1000 TL'den 5000 TL'ye kadar üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Bin liralık ikramiye 14,2 milyar, 5000 liralık ikramiyenin de 71 milyar faturasının olduğu hesaplandı.

#6
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

Orta bir noktada buluşulması hedefleniyor. İkramiyenin Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur olmak üzere SGK'ya bağlı tüm emeklileri kapsayacağı belirtildi.

#7
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle beraber mali disiplin ve enflasyonda yol haritası belirlendi. OVP'nin Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temellerini atması ve mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı.

#8
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ve memur maaşlarıyla ilgili konuşarak, "İnşallah bu yıl sonuna doğru emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili bakanlığımız çalışma yapıyor. İlk kabineden sonra müjdemizi emekli memurlara açıklayacağız." dedi.

#9
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

Aralık 2022'de 3.500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5.500 TL ardından Nisan 2023'te 7.500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı.

#10
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ocak ayı başında 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası emekli maaşları yeniden artacak

#11
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

Her emeklinin maaşı kendi emeklilik koşullarına göre belirleniyor ve bir kök aylık hesaplanıyor. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor.

#12
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

Eğer bu maaş yasal olarak belirlenen taban aylığın altında ise Hazine desteği ile emekli maaşı 7.500 TL'ye tamamlanıyor. Emekli taban aylığının ara zam ile aratmasıyla beraber Hazine desteği de yükselmiş olacak.

#13
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Eylül ayında aylık bazda yüzde 4,75, yıllık bazda ise yüzde 61,53 olarak gerçekleşti.

#14
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. Tüm bunlarla beraber 3 aylık enflasyon rakamı da yüzde 25,11 olarak kayıtlara geçti.Eylül ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 3 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,11, enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı ise yüzde 35,73 oldu.

#15
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Eylül ayında 1691,04'e yükseldi. 3 aylık enflasyon oranı yüzde 25,11,Refah payı hariç 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,11, 3 aylık memur enflasyon farkı yüzde 18, Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.

#16
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon rakamlarının yüzde 67,22 olması bekleniyor.Buna göre 2023 yılının 2. yarısı için enflasyon oranı yüzde 39,61 olarak hesaplandı. Yani bu rakam SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı hariç Ocak zammı olarak beklentilere girmiş oldu.

#17
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

6 aylık enflasyon oranı yüzde 39,61, Refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 39,61, 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 31,71, Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15, 6 aylık memur zammı yüzde 51,46 oldu.

#18
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz döneminde olmak üzere 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu oran doğrudan kök maaşlara yansıyor.Örneğin; 10.000 TL kök maaşı olan bir vatandaşın maaşı bu hesaplanan rakamlara göre 13.961 TL'ye yükselecek. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme ilave edilecek ve emekli vatandaş hesabında 14.519 TL'yi görecek.

#19
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

Ayrıca bu dönem memur zam oranı emekli maaşları için de önemli bir referans değer olacak. Ocak zammı için 5-10 puanlık bir refah payı da masada olacak.

#20
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla beraber artık gözler emekliye zam düzenlemesi için atılacak adımlara çevrilmişti1. FORMÜL: 2023 seçimleri sonrasında yeni ekonomi adımlarının meyvelerini vermesiyle emekliye ek zam verilecek.Burada en düşük emekli maaşı içerisinde Hazine desteğinin artırılması gündeme geldi. En düşük emekli maaşı mevcut durumda 7.500 TL olarak uygulanıyor.

#21
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

Burada Hazine desteğinin 2.000-3.000 TL civarında bir artış ile taban aylıkların 10.000 TL olarak revize edilmesi en güçlü formül olarak dikkat çekiyor.

#22
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

2. FORMÜL: Taban aylıkların artırılmasının yanında bir diğer formül seyyanen zam oldu. Burada bütün emeklilerin maaşlarına yine 2.000-3.000 TL civarında bir artış yapılması masada bulunuyor.

#23
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

EMEKLİYE ÇİFTE ZAM Emekli maaşı zammı için düzenleme 2023 yılı bitmeden yasalaşacak. En geç Kasım ayında 7.500 TL olarak uygulanan taban aylık yeniden belirlenecek. 'En düşük emekli maaşı'nın artması sonrası tüm emeklilerin maaşları Ocak ayı başında yeniden yükselecek.

#24
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

Emekli maaşı zammı için düzenleme 2023 yılı bitmeden yasalaşacak. En geç Kasım ayında 7.500 TL olarak uygulanan taban aylık yeniden belirlenecek. 'En düşük emekli maaşı'nın artması sonrası tüm emeklilerin maaşları Ocak ayı başında yeniden yükselecek.

#25
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

Öte yandan Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon rakamlarının yüzde 67,22 olması bekleniyor. Buna göre 2023 yılının 2. yarısı için enflasyon oranı yüzde 39,61 olarak hesaplandı.

#26
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

6 aylık enflasyon rakamı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı hariç Ocak zammı olarak beklentilere girmiş olurken, memurlar enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı alacak. Yüzde 67,22'lik yıllık enflasyon beklentisine göre memur ve emeklisinin zam hesapları aşağıdaki gibi oldu:

#27
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

MEMUR: 33.347 MEMUR EMEKLİSİ: 14.958 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI ŞUBE MÜDÜRÜ-(ÜNİ MEZUNU)1/4 49.131

#28
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

MEMUR(ÜNİ MEZUNU) 9/1 34.724 UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 44.719 ÖĞRETMEN 1/4 40.352 29Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi Tarih verildi, hesaplara yatacak HEMŞİRE ÜNİ. MEZUNU) 5/1 40.028 MÜHENDİS 1/4 50.147 TEKNİSYEN 35.631

#29
Foto - Emekliye ve memura zam ve ikramiye müjdesi! Tarih verildi, hesaplara yatacak

PROFESÖR 1/4 72.869 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 48.089 VAİZ 1/4 41.815 AVUKAT 1/4 47.784

Milli Eğitim Bakanlığı Tüm okullarda yasak başladı diyerek açıkladı! Türkiye kararı için açıklama geldi
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı Tüm okullarda yasak başladı diyerek açıkladı! Türkiye kararı için açıklama geldi

MEB tarafından çok önemli bir açıklama yapıldı. Devletten yapılan duyuruda okullarda yasaklandığı belirtildi.
İsrail sahada kaybedince psikolojik savaşa başladı! Herzog ülkeden kaçan halkına bu sözlerle seslendi
Dünya

İsrail sahada kaybedince psikolojik savaşa başladı! Herzog ülkeden kaçan halkına bu sözlerle seslendi

Kassam Tugayları tarafından hayatlarının şokunu yaşayan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, psikolojik savaşa başladı. Havalimanlarına koşan ..
Filistin'in meşru müdafaasına Bülent Arınç'tan eleştiri! 'Buna ne gerek vardı' diyor... Hamas'ı militanlıkla itham etti
Gündem

Filistin'in meşru müdafaasına Bülent Arınç'tan eleştiri! 'Buna ne gerek vardı' diyor... Hamas'ı militanlıkla itham etti

13. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, İsrail ve Filistin arasındaki gelişmeleri değerlendirdi. Arınç meşru müda..
İsrail güçleri ilk defa gerçek teröristi vurdu
Gündem

İsrail güçleri ilk defa gerçek teröristi vurdu

İsrail askerlerinin, dur ihtarına uymadığı için Filistin'li zannederek öldürdükleri kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı...
Gündem olan iddia: Büyük İsrail hayali devreye alındı
Gündem

Gündem olan iddia: Büyük İsrail hayali devreye alındı

7 Ekim 2023 Cumartesi günü, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli operasyonun ardından..
Kişida'ya bak sen! Hamas'ı kınıyormuş
Dünya

Kişida'ya bak sen! Hamas'ı kınıyormuş

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, hafta sonu Hamas tarafından İsrail’e karşı başlatılan meşru müdafaayı kınadı ve taraflara "azami itidal" çağ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23