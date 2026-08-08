Emekli ve memurun ocak 2027 maaş zammını açıkladı!
Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Ocak 2027'de alacağı zam gündeme geldi. SGK Uzmanı İsa Karakaş, canlı yayında yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden olası maaş artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon verisiyle birlikte 6 aylık zam maratonunun ilk halkası tamamlandı. Yılın ikinci yarısının ilk verisini değerlendiren SGK Başuzmanı İsa Karakaş, enflasyonun izleyeceği seyrin Ocak ayında maaşlara nasıl yansıyacağına dair detaylı hesaplamalarını aktardı.