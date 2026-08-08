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Ekonomi
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Emekli ve memurun ocak 2027 maaş zammını açıkladı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Emekli ve memurun ocak 2027 maaş zammını açıkladı!

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Ocak 2027'de alacağı zam gündeme geldi. SGK Uzmanı İsa Karakaş, canlı yayında yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden olası maaş artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon verisiyle birlikte 6 aylık zam maratonunun ilk halkası tamamlandı. Yılın ikinci yarısının ilk verisini değerlendiren SGK Başuzmanı İsa Karakaş, enflasyonun izleyeceği seyrin Ocak ayında maaşlara nasıl yansıyacağına dair detaylı hesaplamalarını aktardı.

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Foto - Emekli ve memurun ocak 2027 maaş zammını açıkladı!

2027 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK? İsa Karakaş, yıl sonu enflasyon hedefleri ve piyasa beklentileri doğrultusunda SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için muhtemel zam oranlarına dikkat çekti. Orta Vadeli Program’daki (OVP) geçmiş enflasyon hedefleri ile gerçekleşen rakamlar arasındaki farka vurgu yapan İsa Karakaş, açlık ve yoksulluk sınırına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "2023 yılından günümüze kadar bu enflasyonla mücadele programı gerçekten emeklilerimizi, asgari ücretlimizi, bütün sabit gelirlileri tüketti. Çünkü Türk-İş'in açıklamış olduğu açlık sınırı bile 37 bin liraya dayandı.

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Foto - Emekli ve memurun ocak 2027 maaş zammını açıkladı!

Asgari ücret 28 bin lira, en düşük emekli maaşı ise 23 bin 552 liraya çıktı. Yoksulluk sınırı ise 120 bin lirayı aştı. Bu hayat pahalılığı karşısında emeklilerimiz çok zor durumda." Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminlerinin tutmayacağını belirten Karakaş, piyasada yüzde 30 civarında bir konsensüs oluştuğunu ve yıllık enflasyonun şu an yüzde 31,75 seviyelerinde seyrettiğini aktardı.

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Foto - Emekli ve memurun ocak 2027 maaş zammını açıkladı!

Yılın ikinci yarısının başlamasıyla birlikte maaş artışlarının konuşulmaya başlandığını belirten SGK Uzmanı İsa Karakaş, Ocak ayı için öngördüğü en düşük ve en yüksek zam oranlarını açıkladı. İsa Karakaş'ın kulis ve enflasyon beklentilerine dayandırdığı maaş zammı tahminleri şu şekilde:

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Foto - Emekli ve memurun ocak 2027 maaş zammını açıkladı!

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri En kötü ihtimalle en az yüzde 7, maksimum yüzde 11 oranında bir güncelleme bekleniyor.

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Foto - Emekli ve memurun ocak 2027 maaş zammını açıkladı!

Memur ve Memur Emeklileri Toplu sözleşme şartları nedeniyle en az yüzde 5, en fazla yüzde 8,5 seviyesinde bir artış öngörülüyor. Refah Payı ve Ek Düzenleme Gelecek mi? Özellikle kök aylık ve en düşük emekli maaşı alan vatandaşların durumuna değinen Karakaş, yalnızca enflasyon farkının yeterli olmayabileceğini, Cumhurbaşkanı takdiriyle gündeme gelebilecek olası bir refah payı veya ek iyileştirme düzenlemesinin Ocak ayında belirleyici rol oynayacağını sözlerine ekledi.

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Foto - Emekli ve memurun ocak 2027 maaş zammını açıkladı!

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Yorumlar

İbrahim

Memleketin huzuru için memurla emekli ve asgari ücretli nin maaşları arasında fark giderilmeli. Açlık sınırı altında hiç kimse maaş almamalı ki gerçek huzur ve mutluluk sağlanmış olsun

hasel

Daha,bir sürü zaman varken şimdiden bahsediliyor.Anlayamadım amaç ne?Petrol kuzeye akacak dendi.Belki,bütün çalışanların ve emeklilerin cebine de yansır.Bun de umut yok ama,petrolün kuzeye akacağından bahsedeyim.
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