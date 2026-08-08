Emekli ve memurun ocak 2027 maaş zammını açıkladı!

2027 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK? İsa Karakaş, yıl sonu enflasyon hedefleri ve piyasa beklentileri doğrultusunda SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için muhtemel zam oranlarına dikkat çekti. Orta Vadeli Program’daki (OVP) geçmiş enflasyon hedefleri ile gerçekleşen rakamlar arasındaki farka vurgu yapan İsa Karakaş, açlık ve yoksulluk sınırına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "2023 yılından günümüze kadar bu enflasyonla mücadele programı gerçekten emeklilerimizi, asgari ücretlimizi, bütün sabit gelirlileri tüketti. Çünkü Türk-İş'in açıklamış olduğu açlık sınırı bile 37 bin liraya dayandı.