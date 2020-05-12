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Ekonomi
15
Emekli maaşı 3600 ek gösterge ile ne kadar artacak? Ek gösterge emekli ikramiyesi

2020-05-12 18:52:46
Emekli maaşı 3600 ek gösterge ile ne kadar artacak? Ek gösterge emekli ikramiyesi

3600 ek gösterge nedir, kimler 3600 ek göstergeden yararlanacak? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika haberleri. 3600 ek gösterge hemşire, polis ve din görevlileri için büyük bir umut oldu. polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenlemede son durum gelişmeleri, 3600 ek göstergede son durum nedir merak ediliyor. Peki emekli maaşı 3600 ek gösterge ile ne kadar artacak? Ek gösterge emekli ikramiyesi ne kadar?

#1
Foto - 3600 Ek göstergede son durum nedir? Türkiye'de milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

3600 Ek göstergede son durum nedir? Türkiye'de milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

#2
Foto - Sağlık-Sen'den

Sağlık-Sen'den "Hemşireler Haftası" dolayısıyla yayımlanan mesajda, hemşirelerin büyük fedakarlıklarla yürüttüğü görevlerinin herkes tarafından takdirle karşılandığı belirtildi ve 3600 ek gösterge hatırlatıldı. Mesajda, "Dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınındaki hayati rolleri, insanlar nezdindeki saygın konumunu daha da pekiştirmiştir.

#3
Foto - Tüm sağlık çalışanlarımız gibi hemşire arkadaşlarımız da salgının en başından beri büyük özveri göstererek adeta destan yazmışlardır.

Tüm sağlık çalışanlarımız gibi hemşire arkadaşlarımız da salgının en başından beri büyük özveri göstererek adeta destan yazmışlardır." ifadelerine yer verildi. Sağlık hizmetlerinde fiziki iyileştirmeler yapılmasına rağmen hemşire kadrolarında istihdam sorunu yaşandığı kaydedilen mesajda, hemşirelerin fazla mesai ve zorlu koşullarda çalışmayı sürdürdüğüne işaret edildi.

#4
Foto - Sağlık-Sen, sözleşmeli istihdama son verilmesi, 4-B kadrosunda bulunan ebe ve hemşirelerin, kadroya alınması ve 3600 ek göstergeden yararlanması, sağlık çalışanlarının unvan değişikliği sınavından muaf tutulması, hastanelerde 24 saat kreş hizmeti verilmesi ve icap nöbeti ücretinin ödenmesi taleplerinde bulundu.

Sağlık-Sen, sözleşmeli istihdama son verilmesi, 4-B kadrosunda bulunan ebe ve hemşirelerin, kadroya alınması ve 3600 ek göstergeden yararlanması, sağlık çalışanlarının unvan değişikliği sınavından muaf tutulması, hastanelerde 24 saat kreş hizmeti verilmesi ve icap nöbeti ücretinin ödenmesi taleplerinde bulundu.

#5
Foto - 3600 ek gösterge son durum

3600 ek gösterge son durum

#6
Foto - Henüz 3600 ek gösterge ile ilgili Kamu-Sen'in çağrısına resmi kaynaklardan bir açıklama gelmedi. Ancak Bakan Selçuk geçmişte 3600 ek göstergenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği bir söz olduğunu anımsatarak,

Henüz 3600 ek gösterge ile ilgili Kamu-Sen'in çağrısına resmi kaynaklardan bir açıklama gelmedi. Ancak Bakan Selçuk geçmişte 3600 ek göstergenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği bir söz olduğunu anımsatarak, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz.

#7
Foto - Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz.

Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz." demişti. 3600 ek gösterge 2020 yılında çıkacak mı? Ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ile ilgili son açıklamalardan biri de Ömer Çelik’ten gelmişti.

#8
Foto - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında 3600 ek gösterge ve infaz düzenlemesine ilişkin çalışmalara yönelik soru üzerine Çelik, bunlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çelik,

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında 3600 ek gösterge ve infaz düzenlemesine ilişkin çalışmalara yönelik soru üzerine Çelik, bunlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çelik, "Yeni bir bir bilgi yok bende. Bu çalışmalar tamamlandığı zaman size gereken bilgiyi veririz. Şu anda o konuda üzerindeki çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

#9
Foto - 3600 ek gösterge artışı maaşlara ne kadar yansıyacak?

3600 ek gösterge artışı maaşlara ne kadar yansıyacak?

#10
Foto - Ek göstergenin yasalaşması durumunda memur maaşlarına 40 – 50 arası emekli maaşlarına ise 500 ile 750 TL arasında zam gelecek.

Ek göstergenin yasalaşması durumunda memur maaşlarına 40 – 50 arası emekli maaşlarına ise 500 ile 750 TL arasında zam gelecek.

#11
Foto - Ek gösterge kimleri kapsıyor?

Ek gösterge kimleri kapsıyor?

#12
Foto - Ek gösterge durumu yaklaşık 280 bin polis, 1.1 milyon öğretmen, 110 bin hemşire ve 110 bin din görevlisi olmak üzere toplamda 1 milyon 600 bin kişiyi etkileyecek.

Ek gösterge durumu yaklaşık 280 bin polis, 1.1 milyon öğretmen, 110 bin hemşire ve 110 bin din görevlisi olmak üzere toplamda 1 milyon 600 bin kişiyi etkileyecek.

#13
Foto - Ek gösterge nedir?

Ek gösterge nedir?

#14
Foto - Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir. Ek gösterge rakamları devlet memurlarının unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3 bin 600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla ikramiye ve maaş alır.

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir. Ek gösterge rakamları devlet memurlarının unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3 bin 600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla ikramiye ve maaş alır.

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