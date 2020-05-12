3600 ek gösterge nedir, kimler 3600 ek göstergeden yararlanacak? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika haberleri. 3600 ek gösterge hemşire, polis ve din görevlileri için büyük bir umut oldu. polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenlemede son durum gelişmeleri, 3600 ek göstergede son durum nedir merak ediliyor. Peki emekli maaşı 3600 ek gösterge ile ne kadar artacak? Ek gösterge emekli ikramiyesi ne kadar?