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Hayat-Aktüel
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Elon Musk'un görenleri şaşkına çevirecek, şimdiye kadarki en garip icadı! Duyurdu: Yüzde 100 işlevsel

2023-04-19 23:25:12
Elon Musk'un görenleri şaşkına çevirecek, şimdiye kadarki en garip icadı! Duyurdu: Yüzde 100 işlevsel

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, sıradışı fikirleri ve yenilikçi girişimleri ile tanınıyor. 3 milyar dolarlık Starship roketini fırlatamayan Elon Musk'ın şirketi SpaceX, bu hayal kırıklığını şaşırtıcı bir yeni ürünle telafi etti. SpaceX ve Tesla CEO'sunun tanıttığı son ürün şaşkınlık yarattı. SpaceX, fırlatılma girişimi ertelenen dünyanın en güçlü roketi Starship'ten esinlenerek bir "pürmüz" üretti. Ürün, peynir eritmek ve mum yakmak gibi çok sayıda amaç için tasarlandı. "Yüzde 100" işlevsel olduğu belirtilen ürünün fiyatı ise 175 dolar (yaklaşık 3 bin 400 lira).

#1
Foto - Elon Musk'un görenleri şaşkına çevirecek, şimdiye kadarki en garip icadı! Duyurdu: Yüzde 100 işlevsel

Elon Musk'ın şimdiye kadarki en garip icadı: Yüzde 100 işlevsel! SpaceX'in 3 milyar dolarlık Starship roketinin fırlatılışı dün ertelendi, ancak firma bu hayal kırıklığını Starship temalı yeni bir ürünle telafi etti: Roket şeklinde bir pürmüz.

#2
Foto - Elon Musk'un görenleri şaşkına çevirecek, şimdiye kadarki en garip icadı! Duyurdu: Yüzde 100 işlevsel

Elon Musk, peynir eritmek ve mum yakmak gibi çok sayıda amaç için tasarlanan yeni koleksiyonluk ürünün ön satışını dün duyurdu. PÜRMÜZÜN ÖZELLİKLERİ Bir ışın kılıcına benzemesine rağmen SpaceX, 175 dolarlık (yaklaşık 3 bin 400 lira) bu pürmüzün bir oyuncak olmadığını, ancak yine de uzay aracının “1:200 ölçekli kötü bir modeli”' olabileceğini vurguladı. Yüzde yüz işlevsel pürmüzün alevinin şiddetinin ayarlanabildiği ve bir güvenlik kilidine da sahip olduğu belirtildi.

#3
Foto - Elon Musk'un görenleri şaşkına çevirecek, şimdiye kadarki en garip icadı! Duyurdu: Yüzde 100 işlevsel

ntv'nin aktardığı haberde: Ürünün tanıtımında ise şu ifadelere yer verildi: “'Siyahlı adam Johnny Cash, yakıcı arzu hakkında bir iki şey biliyordu. Ama yanan tek şey aşk değildir. Bazen sadece krem brüle üzerindeki şekeri karamelize etmek ya da tüm alt metinler olmadan biraz peynir eritmek istersiniz. Starship Torch'a sahip olun. Starship'in gücü elinizdeyken zayıf kibritlere kimin ihtiyacı var ki?“

#4
Foto - Elon Musk'un görenleri şaşkına çevirecek, şimdiye kadarki en garip icadı! Duyurdu: Yüzde 100 işlevsel

STARSHIP'IN FIRLATILIŞI ERTELENDİ! Ancak SpaceX dün sekiz dakikadan az bir süre kala fişi çekti ve Elon Musk “basınç valfinin' donduğunu tweet’ledi. SpaceX firmasının Üst Yöneticisi (CEO) olan Musk açıklamasında, fırlatmanın, 12 metreden uzun dev roketin basınç kapakçığındaki donmayı fark etmelerinin ardından iptal edildiğini söyledi.

#5
Foto - Elon Musk'un görenleri şaşkına çevirecek, şimdiye kadarki en garip icadı! Duyurdu: Yüzde 100 işlevsel

Musk, ikinci fırlatma girişiminin birkaç gün içinde gerçekleşeceğini belirtti.SpaceX canlı yayınında, bir başka fırlatma girişiminin en az 48 saat içerisinde mümkün olmadığı kaydedildi. Diğer taraftan, Mars'a mürettebat göndermeyi amaçlayan şirket, Ay ve ötesine insan ve kargo gönderimi için başlıca roket olarak Starship'i kullanmayı planlıyor.

#6
Foto - Elon Musk'un görenleri şaşkına çevirecek, şimdiye kadarki en garip icadı! Duyurdu: Yüzde 100 işlevsel

NASA İLE ANLAŞMASI VAR! Starship’in paslanmaz çelikten yapıldığı, “Süper Ağır” roketinin yeniden kullanılmak üzere tasarlandığı ve SpaceX’in, roketi planlanmış bir Ay görevinde kullanmak için NASA ile anlaşması olduğu biliniyor.

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