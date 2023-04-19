Elon Musk'un görenleri şaşkına çevirecek, şimdiye kadarki en garip icadı! Duyurdu: Yüzde 100 işlevsel

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, sıradışı fikirleri ve yenilikçi girişimleri ile tanınıyor. 3 milyar dolarlık Starship roketini fırlatamayan Elon Musk'ın şirketi SpaceX, bu hayal kırıklığını şaşırtıcı bir yeni ürünle telafi etti. SpaceX ve Tesla CEO'sunun tanıttığı son ürün şaşkınlık yarattı. SpaceX, fırlatılma girişimi ertelenen dünyanın en güçlü roketi Starship'ten esinlenerek bir "pürmüz" üretti. Ürün, peynir eritmek ve mum yakmak gibi çok sayıda amaç için tasarlandı. "Yüzde 100" işlevsel olduğu belirtilen ürünün fiyatı ise 175 dolar (yaklaşık 3 bin 400 lira).