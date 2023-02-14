Elon Musk'tan ingiliz takımına rekor teklif

Ünlü milyarder Elon Musk, İngiliz kulübünü satın alma niyetiyle harekete geçti. Glazer ailesinin sahip olduğu kulüp, işlerin yolunda gitmeyişi nedeniyle satışa çıkarıldı. Elon Musk, kulübü satın almak için rekor bir teklif yapmaya hazırlanıyor ve 197 milyar dolarlık servetiyle satışın son gününe kadar bekleyeceği belirtiliyor. Sky Sports, iş insanının oldukça istekli olduğunu ve cuma gününe kadar harekete geçebileceğini bildirdi. Eğer satış gerçekleşirse Manchester United, dünyanın en pahalı spor takımı unvanını alacak.