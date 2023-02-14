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Teknoloji-Bilişim
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Elon Musk'tan ingiliz takımına rekor teklif

2023-02-14 23:06:38
Elon Musk'tan ingiliz takımına rekor teklif

Ünlü milyarder Elon Musk, İngiliz kulübünü satın alma niyetiyle harekete geçti. Glazer ailesinin sahip olduğu kulüp, işlerin yolunda gitmeyişi nedeniyle satışa çıkarıldı. Elon Musk, kulübü satın almak için rekor bir teklif yapmaya hazırlanıyor ve 197 milyar dolarlık servetiyle satışın son gününe kadar bekleyeceği belirtiliyor. Sky Sports, iş insanının oldukça istekli olduğunu ve cuma gününe kadar harekete geçebileceğini bildirdi. Eğer satış gerçekleşirse Manchester United, dünyanın en pahalı spor takımı unvanını alacak.

#1
Foto - Elon Musk'tan ingiliz takımına rekor teklif

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde Twitter’ı satın alarak pek çok insanı şaşırtmayı başardı.

#2
Foto - Elon Musk'tan ingiliz takımına rekor teklif

Geçtiğimiz günlerde ise Glazer ailesinin sahip olduğu Manchester United kulübüne imalı bir paylaşım yapan Musk için yeni bir iddia ortaya atıldı.

#3
Foto - Elon Musk'tan ingiliz takımına rekor teklif

Öyle ki dünyaca ünlü iş insanı, Premier Lig kulüplerinden Manchester United’ı satın almaya hazırlanıyor.

#4
Foto - Elon Musk'tan ingiliz takımına rekor teklif

Elon Musk Manchester United’ı satın alacak İngiliz basınından Sky Sports’un haberine göre Elon Musk, Glazer ailesinin sahibi olduğu Premier Lig’in en önemli kulüplerinden olan Manchester United’ı satın alacak.

#5
Foto - Elon Musk'tan ingiliz takımına rekor teklif

Kulüp, Glazer ailesi tarafından işlerin yolunda gitmeyişi sonucu satışa çıkarıldı. İş insanı Musk ise teklif yapmak için satışın son gününü bekliyor. Yani Manchester tarafında işler çok yakında kızışabilir.

#6
Foto - Elon Musk'tan ingiliz takımına rekor teklif

Kişisel serveti 197 milyar dolar olduğu tahmin edilen Musk, Manchester United için rekor bir teklif yaparak 4.5 milyon Sterlin ödeyeceği iddia ediliyor.

#7
Foto - Elon Musk'tan ingiliz takımına rekor teklif

Henüz resmi bir açıklama gelmese de Sky Sports, iş insanının oldukça istekli olduğunu ve satışın son günü olan cuma gününe kadar aksiyon alabileceğini belirtti.

#8
Foto - Elon Musk'tan ingiliz takımına rekor teklif

Bu iddianın diğer bir tarafında ise Musk’ın geçmişte Manchester United’ı desteklediğini açıklaması bulunuyor.

#9
Foto - Elon Musk'tan ingiliz takımına rekor teklif

Bugüne kadar pek çok yatırımcının kulübe ilgisi nedeniyle rekabet yüksek gözüküyor. Newcastle United sahiplerinin de işin içinde olduğunu düşünürsek rekabetin kızışacağını öngörebiliriz.

#10
Foto - Elon Musk'tan ingiliz takımına rekor teklif

Eğer Manchester United 4.5 milyon sterline satılırsa dünyanın en pahalı spor takımı ünvanını elde edecek. Bu ünvan şu an NFL takımı olan Denver Broncos’un elinde.

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