Elon Musk Twitter'dan sonra gözünü oraya dikti: İçine kokain koyacağım

Musk'ın Coca Cola hakkında viral hale gelen tweet'i, ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden'ın belgelenmiş uyuşturucu kullanımını eleştirilen Temsilciler Meclisi üyesi Lauren Boebert'ten de bir yanıt aldı. Boebert, Musk’a "Hunter senden iyilik mi istedi?" diye sordu. Diğer taraftan, 50 yaşındaki Musk'ın Twitter'ı satın aldığı duyurulduğundan beri, platform kullanıcılarının çoğu, daha sonra hangi şirketleri satın alması gerektiği konusunda ona önerilerde bulundu. Bir Twitter kullanıcısı, Musk'ın "Firefly" dizisinin yeşil ışıklı bir başka sezonunu almak için "Fox'u satın alması" gerektiğini yazdı. Musk, "Aslında bilim kurgu içeren bir bilim kurgu dizisi harika olurdu” yanıtını verdi. Öte yandan Twitter, Musk’ın satın alma işleminden bu yana kullanıcı sayılarında büyük dalgalanmalar gördü. ABD’de politik olarak sol eğilimli hesaplar binlerce takipçi kaybederken, sağcı hesaplar takipçi kazandı.