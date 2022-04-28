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Ekonomi
4
Elon Musk Twitter'dan sonra gözünü oraya dikti: İçine kokain koyacağım

2022-04-28 10:07:18
Elon Musk Twitter'dan sonra gözünü oraya dikti: İçine kokain koyacağım

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasından 2 gün sonra, gözünü Coca Cola'ya diktiğini duyurdu. Dünyanın en zengin insanı, kolaya kokainin yeniden eklenmesi için ABD'li şirketi almak istediğini açıkladı.

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Foto - Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Coca-Cola'yı içeceğe

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Coca-Cola'yı içeceğe "kokaini geri koymak" için satın almak istediğini açıkladı. Musk'ın paylaşımı, milyarderin Twitter'ı 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almasından iki gün sonra geldi.

#2
Foto - Bununla birlikte, Musk'ın Coca-Cola hakkındaki yorumları büyük ihtimalle alay konusu olsa da, bazı tarihsel gerçekleri de taşıyorlar. ABD Ulusal Uyuşturucu Suistimali Enstitüsü'ne (National Institute on Drug Abuse) göre, kokain 1885'te Atlantalı bir eczacı olan John Pemberton içeceği ilk kez ürettiğinde yasaldı. O zamanlar Pemberton'ın tarifi, koka yapraklarından elde edilen bir kokain özütü içeriyordu. Pemberton, İçeceği

Bununla birlikte, Musk'ın Coca-Cola hakkındaki yorumları büyük ihtimalle alay konusu olsa da, bazı tarihsel gerçekleri de taşıyorlar. ABD Ulusal Uyuşturucu Suistimali Enstitüsü'ne (National Institute on Drug Abuse) göre, kokain 1885'te Atlantalı bir eczacı olan John Pemberton içeceği ilk kez ürettiğinde yasaldı. O zamanlar Pemberton'ın tarifi, koka yapraklarından elde edilen bir kokain özütü içeriyordu. Pemberton, İçeceği "patentli bir ilaç" ve "beyin toniği” ve entelektüel içecek" olarak nitelendirdi. The Coca-Cola Company ile ilgili 1988 tarihli bir New York Times makalesi, kokainin başlangıçta içeceğe nasıl dahil edildiğini ancak 1900'lerde içecekten çıkarıldığını da bildirdi.

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Foto - Musk'ın Coca Cola hakkında viral hale gelen tweet'i, ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden'ın belgelenmiş uyuşturucu kullanımını eleştirilen Temsilciler Meclisi üyesi Lauren Boebert'ten de bir yanıt aldı. Boebert, Musk’a

Musk'ın Coca Cola hakkında viral hale gelen tweet'i, ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden'ın belgelenmiş uyuşturucu kullanımını eleştirilen Temsilciler Meclisi üyesi Lauren Boebert'ten de bir yanıt aldı. Boebert, Musk’a "Hunter senden iyilik mi istedi?" diye sordu. Diğer taraftan, 50 yaşındaki Musk'ın Twitter'ı satın aldığı duyurulduğundan beri, platform kullanıcılarının çoğu, daha sonra hangi şirketleri satın alması gerektiği konusunda ona önerilerde bulundu. Bir Twitter kullanıcısı, Musk'ın "Firefly" dizisinin yeşil ışıklı bir başka sezonunu almak için "Fox'u satın alması" gerektiğini yazdı. Musk, "Aslında bilim kurgu içeren bir bilim kurgu dizisi harika olurdu” yanıtını verdi. Öte yandan Twitter, Musk’ın satın alma işleminden bu yana kullanıcı sayılarında büyük dalgalanmalar gördü. ABD’de politik olarak sol eğilimli hesaplar binlerce takipçi kaybederken, sağcı hesaplar takipçi kazandı.

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