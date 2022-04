Elon Musk Twitter'dan sonra gözünü oraya dikti: İçine kokain koyacağım

Bununla birlikte, Musk'ın Coca-Cola hakkındaki yorumları büyük ihtimalle alay konusu olsa da, bazı tarihsel gerçekleri de taşıyorlar. ABD Ulusal Uyuşturucu Suistimali Enstitüsü'ne (National Institute on Drug Abuse) göre, kokain 1885'te Atlantalı bir eczacı olan John Pemberton içeceği ilk kez ürettiğinde yasaldı. O zamanlar Pemberton'ın tarifi, koka yapraklarından elde edilen bir kokain özütü içeriyordu. Pemberton, İçeceği "patentli bir ilaç" ve "beyin toniği” ve entelektüel içecek" olarak nitelendirdi. The Coca-Cola Company ile ilgili 1988 tarihli bir New York Times makalesi, kokainin başlangıçta içeceğe nasıl dahil edildiğini ancak 1900'lerde içecekten çıkarıldığını da bildirdi.