  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Roman Abramoviç İstanbul'dan ev aldı! Evini aldığı kişi herkesi hayrete düşürecek

81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma imkanı geliyor! Tarih ve detaylar belli oldu! İşte şartlar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Perşembe gününden itibaren her şey değişecek! Sadece üç gününüz var

İran'dan Türkiye'ye akılalmaz teklif! Hakan Fidan muhtemelen çılgına dönmüştür

Peki ama neden? Herkes bu köye göç etmeye başladı

Elbise dolabına dikkat! Aranan ev ve iş yerinden neler çıktı neler

"Osmanlı'dan beri biliniyor" diyerek heyecanlandıran haberi verdi! Resmen denizden petrol fışkırıyor

Bakan Yumaklı açıkladı! Alanya’dan sevincirici haber

Türkiye'den heyecanlandıran keşif: Çorum’da tarihi keşif! Eşi benzeri yok! Tüm dünya bunu konuşuyor
Yaşam
6
Elbise dolabına dikkat! Aranan ev ve iş yerinden neler çıktı neler

2023-09-18 12:09:06
Elbise dolabına dikkat! Aranan ev ve iş yerinden neler çıktı neler

Aydın Çine'de jandarma ekipleri bir evde poşet poşet silah ele geçirdi.

#1
Foto - Elbise dolabına dikkat! Aranan ev ve iş yerinden neler çıktı neler

Aydın’ın Çine ilçesinde jandarma tarafından arama yapılan evden ve iş yerinden onlarca silah ile yüzlerce mermi çıktı. Jandarma ekipleri evde yaptıkları aramada koltuk altlarından, dolaplardan, kıyafetlerden, poşetlerin içinden tek tek silah ve mermi topladı.

#2
Foto - Elbise dolabına dikkat! Aranan ev ve iş yerinden neler çıktı neler

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı silah ve mühimmat imal ve ticareti yapan şahsa yönelik çalışma başlattı.

#3
Foto - Elbise dolabına dikkat! Aranan ev ve iş yerinden neler çıktı neler

Çine ilçesinde M.K. isimli şahsa ait ev ve iş yerinde eş zamanlı arama yapıldı. Jandarma ekipleri ev ve iş yerinde yaptıkları aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş onlarca silah ve yüzlerce mermiyi tek tek buldu.

#4
Foto - Elbise dolabına dikkat! Aranan ev ve iş yerinden neler çıktı neler

Yapılan aramalarda 13 adet tabanca, 22 adet ruhsatsız tüfek, 335 adet tabanca fişeği, 586 adet basılmış fişek, 375 adet kapsülü takılmış av tüfeği kartuşu, 4 kilogram barut ve saçma, 99 adet tabanca parça ve tertibatı, 6 adet şarjör, 12 adet tüfek parça ve tertibatı, 14 adet ağzı açılmış namlu, 51 adet silah tamir ve yapımında kullanılan alet edevat, 1 adet uzun namlulu silah susturucusu, 2 adet scope dürbün, 1 adet torna makinesi, 1 adet kovan doldurma makinesi, 4 adet bakım yağı ve 13 adet tarihi eser obje ele geçirildi.

#5
Foto - Elbise dolabına dikkat! Aranan ev ve iş yerinden neler çıktı neler

Yakalanıp gözaltına alınan şüpheli M.K. isimli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Akaryakıt fiyatları: Motorine zam açıklaması, tabela yine değişiyor! Güncel yeni fiyatlar, benzin, motorin, LPG
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları: Motorine zam açıklaması, tabela yine değişiyor! Güncel yeni fiyatlar, benzin, motorin, LPG

Brent petroldeki artış devam ederken üst üste zamlar gören akaryakıt fiyatları yeni haftaya zamlı başlayacak mı? Akaryakıt fiyatlarına son g..
The Simpsons'dan 2024 kehaneti! Dünyayı ayağa kaldıran öngörü: sıcaklık pandemisi geliyor! Son 3 gün
Aktüel

The Simpsons'dan 2024 kehaneti! Dünyayı ayağa kaldıran öngörü: sıcaklık pandemisi geliyor! Son 3 gün

The Simpsons'ın ortaya atılan yeni iddialar gündemi altüst ediyor. Birçok öngörüsüyle dünya gündemine oturan ve kültleşen bir dizi olan The ..
Mine Kırıkkanat'tan İslam düşmanlarına cesaret örneği!
Gündem

Mine Kırıkkanat'tan İslam düşmanlarına cesaret örneği!

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, İslam düşmanlarına ön açarak bir cesaret örneği sergiledi.
İçimizdeki sapkın sevicilere ibretlik mesaj Rusya'dan!
Gündem

İçimizdeki sapkın sevicilere ibretlik mesaj Rusya'dan!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı sosyolog ve düşünür Aleksandr Dugin, LGBT sapkınlığına karşı düzenlenen "Büyük Aile Buluşma..
Güney Kore Rusya ile görüşen Kuzey Kore'ye sert tepki gösterdi: askeri görüşme yasa dışı çağrısı yaptı
Dünya

Güney Kore Rusya ile görüşen Kuzey Kore'ye sert tepki gösterdi: askeri görüşme yasa dışı çağrısı yaptı

Güney Kore'den Rusya-Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğine tepki: Yasadışı ve haksız! Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğini..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk ile görüştü

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23