Elbise dolabına dikkat! Aranan ev ve iş yerinden neler çıktı neler

Yapılan aramalarda 13 adet tabanca, 22 adet ruhsatsız tüfek, 335 adet tabanca fişeği, 586 adet basılmış fişek, 375 adet kapsülü takılmış av tüfeği kartuşu, 4 kilogram barut ve saçma, 99 adet tabanca parça ve tertibatı, 6 adet şarjör, 12 adet tüfek parça ve tertibatı, 14 adet ağzı açılmış namlu, 51 adet silah tamir ve yapımında kullanılan alet edevat, 1 adet uzun namlulu silah susturucusu, 2 adet scope dürbün, 1 adet torna makinesi, 1 adet kovan doldurma makinesi, 4 adet bakım yağı ve 13 adet tarihi eser obje ele geçirildi.