Ekmek parasını yerin metrelerce altından çıkarıyorlar! Kömür karası eller

15 yıllık madenci Fatih Şengül de yaptıkları işi severek gönülden yaptıklarını ve insanların hayatlarına dokunduklarını ifade etti. Madenciliğin dışarıdan bakıldığı gibi kolay olmadığına işaret eden Şengül, "Yaşadığımız deprem felaketinde de madenciliğin ne kadar önemli olduğunu tüm ülkeye ve dünyaya gösterdik. Yer altında canımızı birbirimize emanet ederek çalışıyoruz. Orada birbirimize güveniyoruz. Yer altında bütün imkanlar var. Yer altında olumsuzluklar olabiliyor mu? Yer altında mutlaka oluyor, öngörülemez olumsuzluklar oluyor ama ona rağmen üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Seviyoruz bu işi, zaten sevmeyen bir insan madenciliği yapamaz, üretemez, ülkesine katkı sağlayamaz. Tahlisiye de gönüllülükle yapılan bir iş." şeklinde konuştu. Şengül, ekonomiye katkı sağlamanın gururunu yaşadıklarını kaydederek ülkeye, millete faydalarının olduğunu, yer altı zenginliğini yer üstüne çıkardıklarını dile getirdi. Depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarında görev alarak birçok cana dokunduğundan bahseden Şengül, insanlara umut olduklarını, gece gündüz demeden çalıştıklarını, hiçbir şeyin kendilerine zor gelmediğini sözlerine ekledi.