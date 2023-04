Ekmek parasını yerin metrelerce altından çıkarıyorlar! Kömür karası eller

Çetin, kömürün değerinin kendileri için paha biçilemez olduğunu anlatarak "Gerçekten çok zor şartlarda çıkıyor. Özellik ısısı, koklaşabilir özelliğiyle demir çelik sektöründe taş kömürü çok gerekli ve değerli bir maden." dedi. Ülke ekonomisine katkı sağlamak için mücadele ettiklerini dile getiren Çetin, "Madencilik; karanlıkta çalışıp aydınlığın, yaşamın, kolaylığın değerini bilmektir." ifadesini kullandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşandığını anımsatan Çetin, şöyle devam etti: "Daha önce yaşanan depremlerdeki arama kurtarma çalışmalarına da katılmıştım. Bu deprem ise çok büyüktü. Devletin büyük bir yükünü madenci olarak bizler çektik. Canlar kurtardığımız için çok memnunuz. Bizim için bir can kurtarmak çok önemli. Orada yüzlerce can kurtardık. O açıdan çok mutluyuz. Madenciliğin can kurtarmayla gündeme gelmesi bizim için sevindirici. Çok zor şartlar altında bu işi yaptık ama o zorlukları biz hiç görmedik. Ne olursa olsun zorluklar içerisinde ailelerle iletişim içinde olduğumuz için onlar da bu çabaları gördü. Madenciyi ülkeye sevdirdik. Türkiye'ye domuz damını, tahkimatı öğrettik. Bu, acı olayın güzel tarafları. İnşallah böyle bir şeyi bir daha yaşamayız."