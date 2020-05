"Bu süreçte üzerime düşen her şeyi yapma gayretindeyim" Amacının öğrencilere hizmet olduğunu aktaran Alemdaroğlu, "Eğitimin aksamaması için her nerede olursa olsun öğretmen olarak hizmet vermektir. Üzerime düşen bu süreçte her şeyi yapma gayretindeyim. Bu salgın sürecinde de bu şekilde sürdürmeyi düşünüyorum. Öğrencilerimden de olumlu dönüşler aldım. 12’nci sınıf öğrencilerime, özellikle LGS’ye hazırlık noktasında eğitim veriyorum, gruplarımız var, oradan soru paylaşıyorum. Elimden geldikçe kısa videolar çekip paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.