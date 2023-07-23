2023-07-23 20:14:17 Efsane otomobil elektriklenecek
Japon otomotiv üreticisi Mazda, yeni nesil MX-5 Miata'nın çıkış tarihini verdi.
Beyni koruyan ve unutkanlığı yok eden 11 besin! Kullanın iyi gelir: Beyin hemen olumlu büyük tepki veriyor
Daha önce bunu duymadınız! Parlak cildin tek sırrı onda müthiş yöntem: Bir kaşık eklerseniz! Cildiniz parlasın
Japon otomotiv üreticisi Mazda, yeni nesil MX-5 Miata'nın çıkış tarihini verdi.
Mazda’nın uzun yıllardır piyasada olan ve bir otomobilin eğlenceli olması için güçlü olması gerekmediğini kanıtlayan MX-5, 2026 yılında yeni nesli ile karşımıza çıkacak. Tasarımı ve ağırlık dağılımı ile her zaman dikkat çekmeyi başaran MX-5 (Miata) için Mazda önemli bir karar aldığını duyurdu.
Mazda MX-5 elektrikli motora adım atıyor Mazda, yeni nesil MX-5 Miata’nın 2026 yılında tanıtılacağını ve “elektrikli” olacağını onayladı.
Japon otomobil üreticisi, yeni nesil modelin aktarma organı hakkında detay verdi. Bu yüzden aracın hibrit, plug-in hibrit veya tam elektrikli bir motora sahip olacağı konuşuluyor.
Tüm bu iddialar ile birlikte Mazda son dönemde tam elektrikli otomobillere yatırımını artırmış durumda. Mazda, geçtiğimiz dönemde elektrik motorları geliştirmek için Rohm Semiconductor ve bataryalar için ise Envision AESC ile ortaklık kurduğunu açıklamıştı. Bu yüzden 2026 yılında karşımıza tamamen elektrikli bir MX-5 görebiliriz.
Ancak bu konuda Mazda’nın karşısında büyük bir engel bulunuyor. Şimdiye kadar güçlü motorlardan ziyade hafif yapısı ve dengeli ağırlık dağılımı ile otomobilseverlere eğlenceli bir sürüş sunan otomobilin, ağır bataryalarla nasıl mücadele edeceği büyük bir soru işareti.
Mazda aynı zamanda şimdiye kadar MX-5 modelini uygun fiyatlarla sunarak, eğlenceli otomobillerin pahalı olması gerektiği inancını da ortadan kaldırmıştı. Japon üreticinin ağırlığı belirli bir seviyede tutması için karbon fiber parçalar kullanması gerekiyor. Bu da aracın maliyetini önemli ölçüde artıracaktır.
Elektrikli Mazda MX-5 için markanın önünde iki büyük engel bulunuyor. Bu yüzden 2026 yılında tanıtılacak olan MX-5 modelinin hibrit olma ihtimali olduğunu da söylemek gerekiyor. İlerleyen dönemde Mazda MX-5’in kaderinin hangi yönde ilerleyeceğini yakın zamanda görmeyi bekliyoruz. Kaynak: Shift Delete
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23