Efsane otomobil elektriklenecek

Mazda’nın uzun yıllardır piyasada olan ve bir otomobilin eğlenceli olması için güçlü olması gerekmediğini kanıtlayan MX-5, 2026 yılında yeni nesli ile karşımıza çıkacak. Tasarımı ve ağırlık dağılımı ile her zaman dikkat çekmeyi başaran MX-5 (Miata) için Mazda önemli bir karar aldığını duyurdu.