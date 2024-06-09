2024-06-09 14:07:22 Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da sandıklara akın ettiler: Çifte vatandaşlar oylarını kullanıyor... 23 ile 166 seçim sandığı kuruldu
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gitti. Edirne’de çifte vatandaşlar Bulgaristan Başkonsolosluğu, 75. Yıl İlkokulu ve Keşan Lisesi’nde oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi öncesi görevliler vatandaşların kimlik belgelerini kontrol etti.