Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da sandıklara akın ettiler: Çifte vatandaşlar oylarını kullanıyor... 23 ile 166 seçim sandığı kuruldu

Çifte vatandaşların seçimlere ilgi gösterdiğini söyleyen Ateş, seçimlerin hem Bulgaristan’daki hem de Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Bulgaristan seçimlerinin çok önemli olduğunu dile getiren Ateş, “Çifte vatandaşlarımızın sosyal haklarını daha iyi koruyabilmeleri için çok önemli. Çünkü bir sürü sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sorunların ortadan kaldırılması için seçimler büyük önem arz ediyor.” diye konuştu.