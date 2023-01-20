Ebeveynlere yarı yıl tatili uyarısı | Çocuklara mutlaka bu diyeti uygulayın(!)

Ama bu demek değil ki tüm oyunların dijital ortamda oynanması, içerik kontrolünün mutlaka yapılması gerekiyor. Genel olarak ebeveynler süreye takılıyor. Çocuğum 1 saat ya da 1,5 saat oynuyor. Daha fazla oynamıyor. Elbette bu da önemli bağımlılık açısından bakıldığında ama esas unsur içerik. Çünkü içerik çocuğun duygusal, bilişsel ya da diğer anlamdaki gelişmelerini ciddi anlamda etkiliyor. Örnek verecek olursak kürek ile adam dövme oyunu var. Bu oyun değerlendirildiğinde çocuğa hiç bir pedagojik, zihinsel ya da duygusal gelişim açısından yarar sağlamadığı bir oyun olarak gözlemliyoruz. Bu tür içeriklerin ebeveynler tarafından kontrol edilmesi çok çok önemli. Belki de ebeveynler çocuklarıyla birlikte kendisi de oynayabilir vakit geçirmeleri açısından. Fakat şuna izin verilmemesi gerekiyor. Dijital oyunlarla daha fazla zaman geçirilmemesi noktasında ciddi önlemler alınması gerekiyor. Yemek ve uyku rutinlerinin bozulmaması çok çok önemli. Özellikle odasına dijital cihazlarla birlikte gitmesi ya da uyku saatlerinde geldiği taktirde dijital cihazlarla yatağına girmesi konusunda ciddi önlemlerin alınması gerekiyor. Bir diğer açıdan bakıldığında oyunlarda özellikle çevrimdışı oyunlarda dijital sohbetlere çok çok dikkat edilmesi gerekiyor.