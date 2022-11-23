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Düzce'deki depremin korkunç yüzü

2022-11-23 11:57:27
Düzce'deki depremin korkunç yüzü

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilden hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem, bazı binalarda hasar oluşturdu.

#1
Foto - Düzce'deki depremin korkunç yüzü

Deprem sebebiyle kentte bir iş yeri yıkılırken, 32 kişi yaralandı.

#2
Foto - Düzce'deki depremin korkunç yüzü

Depremde bazı marketler de zarar gördü.

#3
Foto - Düzce'deki depremin korkunç yüzü

Şiddetli sarsıntı dolayısıyla market raflarındaki ürünler adeta yere indi.

#4
Foto - Düzce'deki depremin korkunç yüzü

Deprem sırasında marketlerde kimsenin bulunmaması ise facianın önüne geçti.

#5
Foto - Düzce'deki depremin korkunç yüzü

Sarsıntının etkisiyle düşen ve kırılan ürünler, çalışanlar tarafından toplanmaya başladı.

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