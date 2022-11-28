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Düzce’de yıkım devam ediyor

2022-11-28 18:47:57
Düzce’de yıkım devam ediyor

Depremin ardından yaraların sarılmaya devam ettiği Düzce’de hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

#1
Foto - Düzce’de yıkım devam ediyor

Şehir merkezi, Gölyaka, Cumayeri ve Çilimli’de belirlenen hasarlı yapılar ekipler tarafından yıkıldı.

#2
Foto - Düzce’de yıkım devam ediyor

Acil yıkılması için planlanan diğer yapılar için ekipler tahliye çalışmalarını bir yandan sürdürüyor.

#3
Foto - Düzce’de yıkım devam ediyor

İl genelinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinden alınan bilgilere göre 5 binanın yıkımının tamamlandığı öğrenildi.

#4
Foto - Düzce’de yıkım devam ediyor

- Düzce’de yıkım devam ediyor -

#5
Foto - Düzce’de yıkım devam ediyor

- Düzce’de yıkım devam ediyor -

#6
Foto - Düzce’de yıkım devam ediyor

- Düzce’de yıkım devam ediyor -

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