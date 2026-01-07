  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Dünyanın gözü oradaydı ve Victor Osimhen 'ne oldum delisi'ne dönüştü... Nijeryalılar deliye dönecek...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Dünyanın gözü oradaydı ve Victor Osimhen 'ne oldum delisi'ne dönüştü... Nijeryalılar deliye dönecek...

Oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanmasına rağmen Osimhen'in Afrika Uluslar kupasındaki fevri çıkışları ve kavgaları iyice dert olmaya başladı.

#1
Foto - Dünyanın gözü oradaydı ve Victor Osimhen 'ne oldum delisi'ne dönüştü... Nijeryalılar deliye dönecek...

Afrika Uluslar Kupası'nda Mozambik’i 4-0 mağlup eden Nijerya’da maçın önüne geçen Osimhen–Lookman gerilimi sonrası Victor Osimhen açıklamalarda bulundu. Nijeryalı golcü, "Dünya Kupası'na katılamadığımızda herkes sadece beni eleştirdi. Diğer oyuncuları unuttular. O zaman yükün benim omuzlarımda olduğunu anladım" dedi.

#2
Foto - Dünyanın gözü oradaydı ve Victor Osimhen 'ne oldum delisi'ne dönüştü... Nijeryalılar deliye dönecek...

Afrika Uluslar Kupası Son 16 turunda Mozambik’i 4-0 yenen Nijerya, adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşma net bir skorla sona erse de, sahadaki tartışma maçın önüne geçti.

#3
Foto - Dünyanın gözü oradaydı ve Victor Osimhen 'ne oldum delisi'ne dönüştü... Nijeryalılar deliye dönecek...

Nijerya Milli Takımı’nın yıldız forveti Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasında yaşanan gerginlik, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

#4
Foto - Dünyanın gözü oradaydı ve Victor Osimhen 'ne oldum delisi'ne dönüştü... Nijeryalılar deliye dönecek...

Mücadelenin bir bölümünde Osimhen, uygun pozisyonda pas alamadığı gerekçesiyle takım arkadaşına tepki gösterdi. Lookman’ın ortamı yumuşatma çabası ise tansiyonu düşürmeye yetmedi.

#5
Foto - Dünyanın gözü oradaydı ve Victor Osimhen 'ne oldum delisi'ne dönüştü... Nijeryalılar deliye dönecek...

İkili arasındaki sözlü tartışma büyürken, diğer oyuncular araya girerek durumu kontrol altına aldı. Yaşananların ardından sinirlerine hakim olmakta zorlanan Osimhen, kenara gelerek oyundan çıkmak istediğini teknik ekibe bildirdi.

#6
Foto - Dünyanın gözü oradaydı ve Victor Osimhen 'ne oldum delisi'ne dönüştü... Nijeryalılar deliye dönecek...

Eleştiri oklarının hedefi olan ve yaşananlarla ilgili konuşan Galatasaraylı Victor Osimhen, gerilimin arka planını şu sözlerle anlattı: "Dünya Kupası'na katılamadığımızda herkes sadece beni eleştirdi. Diğer oyuncuları unuttular. O zaman yükün benim omuzlarımda olduğunu anladım. Evet, 3 gol atmıştık, ama futbolda 3 dakikada 5 gol atılabilir, bu yüzden rahatlamamalıydık. Bütün ülke bize güveniyor ve başarısız olursak hepimizi, özellikle de beni, yerden yere vururlar. Lookman'ı seviyorum, o benim kardeşim ve bunun sadece futbol olduğunu anlıyor. Herkes Nijerya'nın Afrika Kupası'nı kazanmasını istiyor ve bu kolay değil. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

