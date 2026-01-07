Dünyanın gözü oradaydı ve Victor Osimhen 'ne oldum delisi'ne dönüştü... Nijeryalılar deliye dönecek...

Eleştiri oklarının hedefi olan ve yaşananlarla ilgili konuşan Galatasaraylı Victor Osimhen, gerilimin arka planını şu sözlerle anlattı: "Dünya Kupası'na katılamadığımızda herkes sadece beni eleştirdi. Diğer oyuncuları unuttular. O zaman yükün benim omuzlarımda olduğunu anladım. Evet, 3 gol atmıştık, ama futbolda 3 dakikada 5 gol atılabilir, bu yüzden rahatlamamalıydık. Bütün ülke bize güveniyor ve başarısız olursak hepimizi, özellikle de beni, yerden yere vururlar. Lookman'ı seviyorum, o benim kardeşim ve bunun sadece futbol olduğunu anlıyor. Herkes Nijerya'nın Afrika Kupası'nı kazanmasını istiyor ve bu kolay değil. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."