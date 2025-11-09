Haber Merkezi Giriş Tarihi: Dünyanın en pahalı savaş jetleri açıklandı! Liste şaşırtıyor
Dünya genelinde en yüksek maliyetli savaş uçakları belirlendi.
“Türkiye'den KAAN alımını rafa kaldıracaklar” deniliyordu! Suudi Arabistan’dan şaşırtan savunma hamlesi
Dünya genelinde en yüksek maliyetli savaş uçakları belirlendi.
İşte ülkeler, fiyatları ve bazı öne çıkan özellikleri:
???????? F-22 Raptor – 350 milyon dolar • Stealth özelliği ile radar görünmezliği • Süpersonik hız ve yüksek manevra kabiliyeti
???????? Dassault Rafale – 240 milyon dolar • Çok amaçlı görev yapabilme • Modern aviyonik ve radar sistemleri
???????? Mitsubishi F-2 – 129 milyon dolar • Gelişmiş radar ve hassas mühimmat kapasitesi • Japonya’ya özel geliştirilmiş hava-hava yetenekleri
???????? Eurofighter Typhoon – 120 milyon dolar • Çok rollü savaş kabiliyeti • Yüksek hızlı ve çevik manevra kabiliyeti
???????? F-15EX – 117 milyon dolar • Geliştirilmiş radar ve elektronik harp sistemleri • Uzun menzil ve yüksek silah taşıma kapasitesi
???????? F-35 Lightning II – 115 milyon dolar • Stealth teknolojisi • Ağ merkezli savaş ve veri paylaşımı
???????? Sukhoi Su-35 – 90 milyon dolar • Süpersonik hız ve yüksek manevra kabiliyeti • Gelişmiş radar ve silah sistemleri
???????? Shenyang J-20 – 88 milyon dolar • Stealth tasarımı • Uzun menzilli hava-hava füzeleri
???????? Saab JAS 39 Gripen – 85 milyon dolar • Hafif ve manevra kabiliyeti yüksek • Çok amaçlı görev yapabilme
???????? Sukhoi Su-57 – 79 milyon dolar • Stealth ve süpersonik hız • Modern aviyonik ve radar sistemleri
???????? Shenyang FC-31 – 77 milyon dolar • Taarruz ve hava üstünlüğü yetenekleri • Stealth özellikli tasarım
???????? Boeing F/A-18E Super Hornet – 73 milyon dolar • Çok rollü görev kabiliyeti • Carrier (uçak gemisi) operasyonlarına uygun
???????? Sukhoi Su-75 Checkmate – 68 milyon dolar • Stealth özellikli tek motorlu tasarım • Modern silah sistemleri
???????? F-16 Viper – 65 milyon dolar • Hafif ve çok rollü savaş yeteneği • Gelişmiş radar ve silah sistemleri
???????? Shenyang J-16 – 65 milyon dolar • Çok amaçlı görev yapabilme • Modern elektronik ve radar sistemi
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23