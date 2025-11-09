  • İSTANBUL
Gündem
17
Yeniakit Publisher
Dünyanın en pahalı savaş jetleri açıklandı! Liste şaşırtıyor

Giriş Tarihi:
Dünyanın en pahalı savaş jetleri açıklandı! Liste şaşırtıyor

Dünya genelinde en yüksek maliyetli savaş uçakları belirlendi.

#1
Foto - Dünyanın en pahalı savaş jetleri açıklandı! Liste şaşırtıyor

İşte ülkeler, fiyatları ve bazı öne çıkan özellikleri:

#2
Foto - Dünyanın en pahalı savaş jetleri açıklandı! Liste şaşırtıyor

???????? F-22 Raptor – 350 milyon dolar • Stealth özelliği ile radar görünmezliği • Süpersonik hız ve yüksek manevra kabiliyeti

#3
Foto - Dünyanın en pahalı savaş jetleri açıklandı! Liste şaşırtıyor

???????? Dassault Rafale – 240 milyon dolar • Çok amaçlı görev yapabilme • Modern aviyonik ve radar sistemleri

#4
Foto - Dünyanın en pahalı savaş jetleri açıklandı! Liste şaşırtıyor

???????? Mitsubishi F-2 – 129 milyon dolar • Gelişmiş radar ve hassas mühimmat kapasitesi • Japonya’ya özel geliştirilmiş hava-hava yetenekleri

#5
Foto - Dünyanın en pahalı savaş jetleri açıklandı! Liste şaşırtıyor

???????? Eurofighter Typhoon – 120 milyon dolar • Çok rollü savaş kabiliyeti • Yüksek hızlı ve çevik manevra kabiliyeti

#6
Foto - Dünyanın en pahalı savaş jetleri açıklandı! Liste şaşırtıyor

???????? F-15EX – 117 milyon dolar • Geliştirilmiş radar ve elektronik harp sistemleri • Uzun menzil ve yüksek silah taşıma kapasitesi

#7
Foto - Dünyanın en pahalı savaş jetleri açıklandı! Liste şaşırtıyor

???????? F-35 Lightning II – 115 milyon dolar • Stealth teknolojisi • Ağ merkezli savaş ve veri paylaşımı

#8
Foto - Dünyanın en pahalı savaş jetleri açıklandı! Liste şaşırtıyor

???????? Sukhoi Su-35 – 90 milyon dolar • Süpersonik hız ve yüksek manevra kabiliyeti • Gelişmiş radar ve silah sistemleri

#9
Foto - Dünyanın en pahalı savaş jetleri açıklandı! Liste şaşırtıyor

???????? Shenyang J-20 – 88 milyon dolar • Stealth tasarımı • Uzun menzilli hava-hava füzeleri

#10
Foto - Dünyanın en pahalı savaş jetleri açıklandı! Liste şaşırtıyor

???????? Saab JAS 39 Gripen – 85 milyon dolar • Hafif ve manevra kabiliyeti yüksek • Çok amaçlı görev yapabilme

#11
Foto - Dünyanın en pahalı savaş jetleri açıklandı! Liste şaşırtıyor

???????? Sukhoi Su-57 – 79 milyon dolar • Stealth ve süpersonik hız • Modern aviyonik ve radar sistemleri

#12
Foto - Dünyanın en pahalı savaş jetleri açıklandı! Liste şaşırtıyor

???????? Shenyang FC-31 – 77 milyon dolar • Taarruz ve hava üstünlüğü yetenekleri • Stealth özellikli tasarım

#13
Foto - Dünyanın en pahalı savaş jetleri açıklandı! Liste şaşırtıyor

???????? Boeing F/A-18E Super Hornet – 73 milyon dolar • Çok rollü görev kabiliyeti • Carrier (uçak gemisi) operasyonlarına uygun

#14
Foto - Dünyanın en pahalı savaş jetleri açıklandı! Liste şaşırtıyor

???????? Sukhoi Su-75 Checkmate – 68 milyon dolar • Stealth özellikli tek motorlu tasarım • Modern silah sistemleri

#15
Foto - Dünyanın en pahalı savaş jetleri açıklandı! Liste şaşırtıyor

???????? F-16 Viper – 65 milyon dolar • Hafif ve çok rollü savaş yeteneği • Gelişmiş radar ve silah sistemleri

#16
Foto - Dünyanın en pahalı savaş jetleri açıklandı! Liste şaşırtıyor

???????? Shenyang J-16 – 65 milyon dolar • Çok amaçlı görev yapabilme • Modern elektronik ve radar sistemi

