Dünyanın en lezzetli 5'i arasında! Tam 5 ay sürüyor: Mağarada özel yöntemlerle üretiliyor! 250 gramı tamı tamına bin 250 TL

Keçi, inek ve koyun sütünün karışımı ile elde edilen peynirin mayalanması için mağaradan yardım aldıklarını ifade eden Büyükkarcı, kaynatılarak mayalanması ile birlikte peynirin oğlak ve kuzu derilerine basıldığını söyledi. Peynirler tuluma basıldıktan sonra üzerlerine isim yazılarak mağaraya koyulmaktadır. Divle Obruk Peyniri dünyanın en kaliteli 5 peyniri arasında yer alıyor. Rokfor ile eşdeğer bir peynir olduğunun altını çizen Büyükkarcı, mağara kapasitesinin ise 43 ton olduğunu söyledi. Peynirin 2 özelliği olduğunu ifade eden Büyükkarcı, ilkinin Flora yapısı ikincisinin ise doğal olarak merada otlayan hayvanların sütünden elde edilmesi olduğuna değindi. Hayvanları hiçbir şekilde fenni yem yedirilmediğinin altını çizen Büyükkarcı, peynirin 0 doğada otlayan hayvanların elde edildiğinin altını çizdi. Peynirin 250 gramı ise 1.250 TL’den satılıyor.