2023-12-17 14:18:27 Dünyanın en lezzetli 5'i arasında! Tam 5 ay sürüyor: Mağarada özel yöntemlerle üretiliyor! 250 gramı tamı tamına bin 250 TL
Mağarada geleneksel yöntemlerle yapılıyor inek, keçi ve koyun sütü fark etmeksizin bütün sütler burada tatlanıyor. Dünyanın en lezzetli 5'i arasında yer alıyor olgunlaşması ise tam 5 ay sürüyor. Bu lezzeti tatmak isteyen ise 250 gramına 1.250 TL ödüyor. İşte tüm detaylar… Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyünde bulunan obruk mağarası, bölgenin üretim kaynağı oluyor. Kendine has mikroflora yapısıyla bölgede üretilen peynirleri olgunlaştıran mağara, ilçeye 16 kilometre mesafede bulunuyor. Keçi, inek ve koyun sütlerinin belirli bir oranda karıştırılmasıyla elde edilen keçi ve kuzu derilerine basılan peynirler köyün 1 kilometre doğusunda yer alan Divle Obruk Mağarasında yaklaşık 5 ay olgunlaşıyor. İşte tüm detaylar…