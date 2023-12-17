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Dünyanın en lezzetli 5'i arasında! Tam 5 ay sürüyor: Mağarada özel yöntemlerle üretiliyor! 250 gramı tamı tamına bin 250 TL

2023-12-17 14:18:27
Dünyanın en lezzetli 5'i arasında! Tam 5 ay sürüyor: Mağarada özel yöntemlerle üretiliyor! 250 gramı tamı tamına bin 250 TL

Mağarada geleneksel yöntemlerle yapılıyor inek, keçi ve koyun sütü fark etmeksizin bütün sütler burada tatlanıyor. Dünyanın en lezzetli 5'i arasında yer alıyor olgunlaşması ise tam 5 ay sürüyor. Bu lezzeti tatmak isteyen ise 250 gramına 1.250 TL ödüyor. İşte tüm detaylar… Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyünde bulunan obruk mağarası, bölgenin üretim kaynağı oluyor. Kendine has mikroflora yapısıyla bölgede üretilen peynirleri olgunlaştıran mağara, ilçeye 16 kilometre mesafede bulunuyor. Keçi, inek ve koyun sütlerinin belirli bir oranda karıştırılmasıyla elde edilen keçi ve kuzu derilerine basılan peynirler köyün 1 kilometre doğusunda yer alan Divle Obruk Mağarasında yaklaşık 5 ay olgunlaşıyor. İşte tüm detaylar…

#1
Foto - Dünyanın en lezzetli 5'i arasında! Tam 5 ay sürüyor: Mağarada özel yöntemlerle üretiliyor! 250 gramı tamı tamına bin 250 TL

Haziran ayında yapımına başlanan peynirler keçi ve kuzu verilerinden elde edilen tuluma basılmaktadır. Ardından bu peynirler özel florası bulunan mağarada zaman içerisinde beyaz, mavi ve kırmızı küflü kaplanıyor. Küf deyince hemen yüzünüze ekşitmeyin. Son derece yararlı olan bu küfün kiremit kırmızı rengine dönmesi ile mağaradan çıkarılan peynirler Ekim ile Kasım döneminde hazır oluyor. Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, diğer köylere merkez olan Divle’nin 1903 tarihinde Ayrancı ilçesinin kurulması ile birlikte göç vermeye başladığını söyledi. 36 metre derinliğinde, 250 metre uzunluğunda olan Divle Obruk Mağarasının Asırlardır erzak saklamak için kullanıldığını belirten Büyükkarcı, yıllardır yaşlıların bu şekilde kullandığın aktardı.

#2
Foto - Dünyanın en lezzetli 5'i arasında! Tam 5 ay sürüyor: Mağarada özel yöntemlerle üretiliyor! 250 gramı tamı tamına bin 250 TL

Mağara sıcaklığının yaz kış 4 ile 6 derecede sabit kaldığını ifade eden Büyükkarcı, "Obruk, doğal olarak meydana gelmiş, çöküntüden oluşan bir mağara. Rutubet oranı da yüzde 90`dır. Yüzyıllar öncesinden bu yana azık saklanan bir yer. Meralarda otlayan hayvanların sütünden elde edilen peynirlerin haziranda bu mağaraya konulmasıyla süreç başlar. İlk etapta beyaz bir küf oluşur. Bir ay sonra mavi bir renk alır. İkinci ayı doldurduktan sonra kırmızı rengi oluşmaya başlar. 5 aylık süreç tamamlandıktan sonra peynir olgunlaşmış demektir. Mağaranın en önemli özelliklerinden biri flora yapısıdır. Birçok yerde denenmiştir. Buranın verdiği tadı hiçbir mağarada bulamadık." dedi.

#3
Foto - Dünyanın en lezzetli 5'i arasında! Tam 5 ay sürüyor: Mağarada özel yöntemlerle üretiliyor! 250 gramı tamı tamına bin 250 TL

Keçi, inek ve koyun sütünün karışımı ile elde edilen peynirin mayalanması için mağaradan yardım aldıklarını ifade eden Büyükkarcı, kaynatılarak mayalanması ile birlikte peynirin oğlak ve kuzu derilerine basıldığını söyledi. Peynirler tuluma basıldıktan sonra üzerlerine isim yazılarak mağaraya koyulmaktadır. Divle Obruk Peyniri dünyanın en kaliteli 5 peyniri arasında yer alıyor. Rokfor ile eşdeğer bir peynir olduğunun altını çizen Büyükkarcı, mağara kapasitesinin ise 43 ton olduğunu söyledi. Peynirin 2 özelliği olduğunu ifade eden Büyükkarcı, ilkinin Flora yapısı ikincisinin ise doğal olarak merada otlayan hayvanların sütünden elde edilmesi olduğuna değindi. Hayvanları hiçbir şekilde fenni yem yedirilmediğinin altını çizen Büyükkarcı, peynirin 0 doğada otlayan hayvanların elde edildiğinin altını çizdi. Peynirin 250 gramı ise 1.250 TL’den satılıyor.

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