  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür Sanat
7
Dünyanın en eski matbu kitabı

2023-04-22 08:35:35
Dünyanın en eski matbu kitabı

Dünyanın makinayla basılmış en eski yazılı eser olarak bilinen Kore diliyle yazılmış “Jikji” adlı Budist öğretiyi anlatan kitap, 50 yıl aradan sonra Paris’te sergilenmeye başladı.

#1
Foto - Dünyanın en eski matbu kitabı

Kore’de, 1377'de Goryeo Hanedanlığı döneminde mekanik baskıyla üretilmiş dünyanın en eski kitabı “Jikji”, bir anlamda "Büyük Budist Rahiplerin Zen Öğretileri Antolojisi" olarak tanınıyor.

#2
Foto - Dünyanın en eski matbu kitabı

Jikji, matbaayı bulan Johannes Gutenberg'in Almanya’da bastığı ilk kitap olan "42 Satırlı Kutsal Kitap, ya da diğer ismiyle Mazarin Kutsal Kitabı"ndan 78 yıl önce, Heungdeok Tapınağı'nda yayımlanmıştı.

#3
Foto - Dünyanın en eski matbu kitabı

Fransa Ulusal Kütüphanesi’nde sergilenen tarihi kitabı ziyaretçiler temmuz ayına kadar görebilecek.

#4
Foto - Dünyanın en eski matbu kitabı

Kitabı basan Kore makinesinin hiçbir örneği günümüze kadar ulaşmadı. Bu teknik o zamanlar yaygın olarak kullanılmadığı için, Gutenberg’in de bu basım tarzından etkilenmediği biliniyor.

#5
Foto - Dünyanın en eski matbu kitabı

“Jikji” Fransa’ya ülkenin ilk Kore Büyükelçisi olan Victor Collin tarafından 1887 yılında getirildi. Eski belgeleri biriktiren bir koleksiyoncu olan diplomat, bu kitabı açık artırmayla 1911 yılında şu anda 60 bin euroya tekabül eden 181 franga sattı.

#6
Foto - Dünyanın en eski matbu kitabı

1950 yılında Fransa Ulusal Kütüphanesi’ne devredilen kitap, ülkesinin yurt dışına götürülen tarihi ve kültürel eserlerinin peşine düşen bir Güney Koreli tarihçi tarafından yeniden keşfedildi. Güney Kore basınında, kitabın yeniden halka gösterimi dolayısıyla çıkan haberlerde, artık paha biçilemez tarihi eser niteliğini alan bu yapıtın ülkeye geri getirilmesi ve ulusal hazineye devredilmesi de isteniyor. Kore Kültürel Miras Vakfı Dış İlişkiler Başkanı Kim Jung-hee, AFP‘ye yaptığı açıklamada, "Bu sergi vesilesiyle, işbirliği yaparsak ve güvene dayalı iyi bir ilişki kurarsak, gelecekte Jikji'yi Kore'de görmek için değerli bir fırsat yakalayabileceğimizi düşünüyorum." diyerek kitabın ülkeye geri getirilmesi konusundaki Kore halkının arzusunu da dile getirdi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş az önce duyurdu: Spekülasyon var ama 300 lira artacak
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş az önce duyurdu: Spekülasyon var ama 300 lira artacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında alım için halen doğru bir zaman olmadığını söyledi. Memiş, vatandaşların beklemede..
Meteoroloji'den flaş uyarı: O tarihte planı olan iptal etsin! bölgede sağanak, kar yağışı, kutup soğukları geliyor!
Yaşam

Meteoroloji'den flaş uyarı: O tarihte planı olan iptal etsin! bölgede sağanak, kar yağışı, kutup soğukları geliyor!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Havaların ısınmasıyla yazlık planı yapanlara kötü h..
Tırnak batması nasıl geçer? Tedavi yöntemleri nedir? İyi gelen şeyler: Böylesini görmediniz, koca bir sorun yok olacak
Kadın - Aile

Tırnak batması nasıl geçer? Tedavi yöntemleri nedir? İyi gelen şeyler: Böylesini görmediniz, koca bir sorun yok olacak

Günlük hayatı olumsuz etkileyen ve ciddi sorunlara neden olan tırnak batması, birçok kişinin başına gelebilecek ve oldukça can acıtıcı bir d..
O gelişme, PKK şakşakçılarını deliye döndürdü! Yerlerinden hopladılar
Medya

O gelişme, PKK şakşakçılarını deliye döndürdü! Yerlerinden hopladılar

Türkiye'nin tarihi Karadeniz gazı adımı muhalif medyada büyük bir sancıya neden oldu. PKK şakşakçısı Evrensel gazetesi yazarlarından Bülent ..
Cemil Kılıç hakkındaki göreve iade kararı bozuldu!
Gündem

Cemil Kılıç hakkındaki göreve iade kararı bozuldu!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlikten ihraç edilip üst mahkeme tarafından görevine iade edilen Cemil Kılıç hakkındaki karar bakan..
Alman siyasetçiden bomba Kılıçdaroğlu itirafı: Seçilirse Türkiye güvenlik sorunu yaşayabilir!
Siyaset

Alman siyasetçiden bomba Kılıçdaroğlu itirafı: Seçilirse Türkiye güvenlik sorunu yaşayabilir!

Alman siyasetçi Christoph Hörstel, 7'li koalisyonun adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Türkiye'nin güvenlik sorunu ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23