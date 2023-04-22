Dünyanın en eski matbu kitabı

1950 yılında Fransa Ulusal Kütüphanesi’ne devredilen kitap, ülkesinin yurt dışına götürülen tarihi ve kültürel eserlerinin peşine düşen bir Güney Koreli tarihçi tarafından yeniden keşfedildi. Güney Kore basınında, kitabın yeniden halka gösterimi dolayısıyla çıkan haberlerde, artık paha biçilemez tarihi eser niteliğini alan bu yapıtın ülkeye geri getirilmesi ve ulusal hazineye devredilmesi de isteniyor. Kore Kültürel Miras Vakfı Dış İlişkiler Başkanı Kim Jung-hee, AFP‘ye yaptığı açıklamada, "Bu sergi vesilesiyle, işbirliği yaparsak ve güvene dayalı iyi bir ilişki kurarsak, gelecekte Jikji'yi Kore'de görmek için değerli bir fırsat yakalayabileceğimizi düşünüyorum." diyerek kitabın ülkeye geri getirilmesi konusundaki Kore halkının arzusunu da dile getirdi.