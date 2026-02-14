Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı

Global Firepower'ın 2026 raporuna göre, sanayinin kalbi olan kömür rezervlerinde dünyanın en güçlü ülkeleri belli olurken Türkiye'nin konumu dikkat çekti. Yaklaşık 11 milyar metreküplük kanıtlanmış rezerviyle listede 12. sırada yer alan Türkiye, pek çok Avrupa ve Asya ülkesini geride bırakarak enerji güvenliğinde önemli bir kozu elinde tuttuğunu kanıtladı. Listenin zirvesinde ise devasa rezervleriyle ABD ve Rusya arasındaki rekabet kızışmaya devam ediyor.