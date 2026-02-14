  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’nin stratejisi başlarını döndürünce, itiraf etmek zorunda kaldılar: Ankara’yı durdurmak imkansız, güvenlik ağları kıtaları aştı Sinem'in katili ilk kez hakim karşısında! 'Karımın öldüğünü denize girerken öğrendim' TMSF, iki dev akaryakıt istasyonunu satışa çıkardı: İşte dudak uçuklatan rakamlar Akaryakıt satışlarında büyük rekor! EPDK verileri açıkladı: Benzin ve motorinde talep patlaması yaşandı İkinci el otomobilde her şey sil baştan: Yeni yönetmelik yolda! Genetik uzmanından kritik uyarı: 44 ve 60 yaşlarına yaklaşanlar dikkat! Denizlerin çevik muhafızı Ürdün yolcusu! ASBOT KN-43 sulara inmeden ihracat rekoruna koşuyor Muğla’da şaşırtan anlar! Taşkına rağmen kaplıcaya akın ettiler
Ekonomi
24
Yeniakit Publisher
Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı

Global Firepower'ın 2026 raporuna göre, sanayinin kalbi olan kömür rezervlerinde dünyanın en güçlü ülkeleri belli olurken Türkiye'nin konumu dikkat çekti. Yaklaşık 11 milyar metreküplük kanıtlanmış rezerviyle listede 12. sırada yer alan Türkiye, pek çok Avrupa ve Asya ülkesini geride bırakarak enerji güvenliğinde önemli bir kozu elinde tuttuğunu kanıtladı. Listenin zirvesinde ise devasa rezervleriyle ABD ve Rusya arasındaki rekabet kızışmaya devam ediyor.

#1
Foto - Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı

Günümüzde yenilenebilir enerjiye geçiş hız kazansa da, sanayi üretimi ve elektrik arz güvenliği için kömür hâlâ vazgeçilmez bir stratejik kaynak. Savunma ve enerji kapasitelerini analiz eden Global Firepower, 2026 yılı güncel raporunda ülkelerin yer altı zenginliklerini masaya yatırdı.

#2
Foto - Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı

Özellikle çelik üretimi ve ağır sanayinin kalbi olan kömür rezervleri, bir ülkenin kriz anlarındaki dayanıklılığını temsil ediyor. Listenin zirvesinde yer alan ülkeler, sadece ekonomik değil, aynı zamanda lojistik bir üstünlüğü de ellerinde bulunduruyor. Peki, dünyanın en büyük enerji depoları hangi ülkelerde? Türkiye bu devler liginin neresinde yer alıyor?

#3
Foto - Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı

İşte 2026'da dünyanın en çok kömür rezervine sahip ülkelerinin listesi:

#4
Foto - Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı

20 - BELÇİKA (4.100.000.000 m³)

#5
Foto - Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı

19 - KOLOMBİYA (4.554.000.000 m³)

#6
Foto - Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı

18 - KANADA (6.582.000.000 m³)

#7
Foto - Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı

17 - BREZİLYA (6.596.000.000 m³)

#8
Foto - Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı

16 - YENİ ZELANDA (6.750.000.000 m³)

#9
Foto - Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı

15 - SIRBİSTAN (7.112.000.000 m³)

#10
Foto - Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı

14 - GÜNEY AFRİKA (9.893.000.000 m³)

#11
Foto - Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı

13 - KUZEY KORE (10.600.000.000 m³)

#12
Foto - Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı

12 - TÜRKİYE (10.975.000.000 m³)

#13
Foto - Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı

11 - KAZAKİSTAN (25.605.000.000 m³)

#14
Foto - Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı

10 - POLONYA (27.758.000.000 m³)

#15
Foto - Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı

9 - KIRGIZİSTAN (28.499.000.000 m³)

#16
Foto - Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı

8 - UKRAYNA (34.375.000.000 m³)

#17
Foto - Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı

7 - ENDONEZYA (35.055.000.000 m³)

#18
Foto - Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı

6 - ALMANYA (35.400.000.000 m³)

#19
Foto - Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı

5 - HİNDİSTAN (127.727.000.000 m³)

#20
Foto - Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı

4 - AVUSTRALYA (149.472.000.000 m³)

#21
Foto - Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı

3 - ÇİN (157.041.000.000 m³)

#22
Foto - Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı

2 - RUSYA (162.166.000.000 m³)

#23
Foto - Dünyanın en büyük rezervine sahip ülkeleri açıklandı! Harita değişti, Türkiye devler ligine adım attı

1 - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (247.883.000.000 m³)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fenerbahçeli futbolcu oto yıkamacılığı yapıyor!
Spor

Fenerbahçeli futbolcu oto yıkamacılığı yapıyor!

"İlginç futbol hikayeleri" serimizin bugünkü konuğu Fenerbahçe'nin eski yıldızı Faruk Yiğit. Futboldan kazandığı paraları tüketen Faruk'un i..
Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan gerçeğini açıkladı! Ben ondan ders aldım
Gündem

Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan gerçeğini açıkladı! Ben ondan ders aldım

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır katıldığı bir programda siyasi tarihe geçecek bir anısını paylaştı.
CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu
Gündem

CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu

CHP’li belediyelerde ayyuka çıkan ahlaksızlık ve taciz skandalları toplumun sinir uçlarıyla oynamaya devam ederken, malum zihniyetin kalemşo..
Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı
Gündem

Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı

Rana Almira Çakmak, CHP milletvekili Çetin Osman Budak ile birlikte yer aldığı görüntülerin kendisine ait olduğunu teyit etti.

Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu
Gündem

Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde eş zamanlı olarak yürütülen dev operasyonda, 15 ayrı organize suç örgütüne büyük bir darbe ind..
Anlayan anlar anlamayan tepinir durur! Fuat Oktay’dan çok net Kaan motoru mesajı
Gündem

Anlayan anlar anlamayan tepinir durur! Fuat Oktay’dan çok net Kaan motoru mesajı

BMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, ABD’deki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, milli gururumuz KAAN’ın motor üretimine dair ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23