  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TÜİK açıkladı: İşte en erken ve en geç evlenen iller! Sadece sabahları aç karnına tüketin! Zerdeçal çayı tarifi nasıl yapılır? Bu çay öyle bir şey yapıyor ki... İngiliz adam bütün vücudunu dövmelerle kapladı: Rekor kırdı! Yıllar öncesi yapılan çalışma yeniden gündeme geldi Gazze’de ateşkese rağmen şehit sayısı artıyor İngiltere'de skandal: Championship play off finali çıkmazı! Acun Ilıcalı takımı için görüşüyor
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Dünyanın en büyüğüydü: Ani kararla Türkiye'deki dev projeyi sattılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en büyüğüydü: Ani kararla Türkiye'deki dev projeyi sattılar

Dünyanın en büyük bağımsız yenilenebilir enerji şirketi İngiliz Res Group, Türkiye'de kritik bir hamleye imza atarak önemli ikinci projesini de satma kararı aldı.

1
#1
Foto - Dünyanın en büyüğüydü: Ani kararla Türkiye'deki dev projeyi sattılar

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Dünyanın en büyük bağımsız yenilenebilir enerji şirketi RES Group, Türkiye’de bir projesini daha sattı. Ocak ayında Kırşehir’deki Demirli rüzgar enerji projesini satan İngiliz şirketi RES Group, bu kez de Çorum-Yozgat arasındaki Topaz santralini sattı.

#2
Foto - Dünyanın en büyüğüydü: Ani kararla Türkiye'deki dev projeyi sattılar

Her iki satın almayı da İstanbul merkezli Reges Elektrik yaptı. İngiliz RES’in ilk satışı bu yılın ocak ayı ortasında gerçekleşti. Londra merkezli şirket, Kırşehir Kaman’da yer alan 60 MW gücündeki Demirli Rüzgar Santrali’ni, Reges Elektrik’e devretti.

#3
Foto - Dünyanın en büyüğüydü: Ani kararla Türkiye'deki dev projeyi sattılar

Demirli RES Projesi, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından 2017 yılında düzenlenen rüzgar kapasitesi ihalesi kapsamında RES Anatolia Holding tarafından kazanılmış, ön lisans süreci tamamlanarak Aralık 2025 itibariyle üretim lisansını almaya hak kazanmıştı.

#4
Foto - Dünyanın en büyüğüydü: Ani kararla Türkiye'deki dev projeyi sattılar

İkinci satış ise geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Çorum ve Yozgat İlleri Alaca ve Aydıncık İlçeleri sınırlarında yer alan 66 MWm/65 MWe gücündeki Topaz Rüzgar Elektrik Santrali, , Reges Elektrik tarafından satın alındı.

#5
Foto - Dünyanın en büyüğüydü: Ani kararla Türkiye'deki dev projeyi sattılar

Londra merkezli RES Group, karada ve denizde rüzgar, güneş, enerji depolama, iletim ve dağıtım ve yeşil hidrojen alanlarında faaliyet gösteren dünyanın en büyük bağımsız yenilenebilir enerji şirketi olarak biliniyor. 1981 yılında kurulan şirket, dünya genelinde 27 GW’tan fazla yenilenebilir enerji projesi gerçekleştirdi. 24 ülkede faaliyet gösteren RES’in 4.500’den fazla çalışanı bulunuyor.

#6
Foto - Dünyanın en büyüğüydü: Ani kararla Türkiye'deki dev projeyi sattılar

Yozgat’taki Ses Turizm adlı otobüs faaliyetiyle ticarete atılan Ünal ailesinin kontrolündeki Reges, 2024 yılında 3.2 milyar lira, 2025 yılında 6 milyar liranın üzerinde ciro yaptı. Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Cansu Ünal Öngören, son yaptığı açıklamada Kırşehir Demirli’de rüzgar enerjisi projesine 90 milyon Euro’luk yatırım yapacaklarını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nagehan Alçı Ak Partili ismi kızdırdı: Yahu Nagehan… Az sussan olmaz mı!
Gündem

Nagehan Alçı Ak Partili ismi kızdırdı: Yahu Nagehan… Az sussan olmaz mı!

Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın eski eşi Nagehan Alçı'..
Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?
Gündem

Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nın ardından "Konuşmanız veda konuşması mıydı" diye soruldu.

MİT'ten Suriye hamlesi
Gündem

MİT'ten Suriye hamlesi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

İsrailli analist çıldırdı! Türk MAVİ VATAN'ı durdurulmalı
Gündem

İsrailli analist çıldırdı! Türk MAVİ VATAN'ı durdurulmalı

Yunan ve İsral basınında Türkiye’nin ‘Mavi Vatan’ tasarısı adımına yönelik tepkiler sürüyor. Yunan newsbreak sitesi, yahudi analist Shay Gal..
Roma’yı sen mi yaktın Murat Kapki? Eğer yakmadıysan neden malvarlığını apar topar devretmeye kalktın?
Gündem

Roma’yı sen mi yaktın Murat Kapki? Eğer yakmadıysan neden malvarlığını apar topar devretmeye kalktın?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB yolsuzluk davası tutuklu sanığı Murat Kapki’nin mahkemedeki "Roma'yı ben yaktım diyebilirdim" şeklin..
Özgür yine ağlayarak batılı ağababalarından yardım istedi: Türkiye’de iktidarı değiştirmek Macaristan’dan daha zor!
Gündem

Özgür yine ağlayarak batılı ağababalarından yardım istedi: Türkiye’de iktidarı değiştirmek Macaristan’dan daha zor!

Ülkesini her fırsatta Batı’ya şikayet ederek haçlılardan medet ummayı alışkanlık haline getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu İngiliz The..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23