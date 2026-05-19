Dünyanın en büyüğüydü: Ani kararla Türkiye'deki dev projeyi sattılar
Dünyanın en büyük bağımsız yenilenebilir enerji şirketi İngiliz Res Group, Türkiye'de kritik bir hamleye imza atarak önemli ikinci projesini de satma kararı aldı.
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Dünyanın en büyük bağımsız yenilenebilir enerji şirketi RES Group, Türkiye’de bir projesini daha sattı. Ocak ayında Kırşehir’deki Demirli rüzgar enerji projesini satan İngiliz şirketi RES Group, bu kez de Çorum-Yozgat arasındaki Topaz santralini sattı.
Her iki satın almayı da İstanbul merkezli Reges Elektrik yaptı. İngiliz RES’in ilk satışı bu yılın ocak ayı ortasında gerçekleşti. Londra merkezli şirket, Kırşehir Kaman’da yer alan 60 MW gücündeki Demirli Rüzgar Santrali’ni, Reges Elektrik’e devretti.
Demirli RES Projesi, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından 2017 yılında düzenlenen rüzgar kapasitesi ihalesi kapsamında RES Anatolia Holding tarafından kazanılmış, ön lisans süreci tamamlanarak Aralık 2025 itibariyle üretim lisansını almaya hak kazanmıştı.
İkinci satış ise geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Çorum ve Yozgat İlleri Alaca ve Aydıncık İlçeleri sınırlarında yer alan 66 MWm/65 MWe gücündeki Topaz Rüzgar Elektrik Santrali, , Reges Elektrik tarafından satın alındı.
Londra merkezli RES Group, karada ve denizde rüzgar, güneş, enerji depolama, iletim ve dağıtım ve yeşil hidrojen alanlarında faaliyet gösteren dünyanın en büyük bağımsız yenilenebilir enerji şirketi olarak biliniyor. 1981 yılında kurulan şirket, dünya genelinde 27 GW’tan fazla yenilenebilir enerji projesi gerçekleştirdi. 24 ülkede faaliyet gösteren RES’in 4.500’den fazla çalışanı bulunuyor.
Yozgat’taki Ses Turizm adlı otobüs faaliyetiyle ticarete atılan Ünal ailesinin kontrolündeki Reges, 2024 yılında 3.2 milyar lira, 2025 yılında 6 milyar liranın üzerinde ciro yaptı. Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Cansu Ünal Öngören, son yaptığı açıklamada Kırşehir Demirli’de rüzgar enerjisi projesine 90 milyon Euro’luk yatırım yapacaklarını açıklamıştı.
