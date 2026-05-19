  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TÜİK açıkladı: İşte en erken ve en geç evlenen iller! Sadece sabahları aç karnına tüketin! Zerdeçal çayı tarifi nasıl yapılır? Bu çay öyle bir şey yapıyor ki... İngiliz adam bütün vücudunu dövmelerle kapladı: Rekor kırdı! Yıllar öncesi yapılan çalışma yeniden gündeme geldi Gazze’de ateşkese rağmen şehit sayısı artıyor İngiltere'de skandal: Championship play off finali çıkmazı! Acun Ilıcalı takımı için görüşüyor
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
ASELSAN ile Türkiye'nin GSM operatörü devinden gündeme oturacak imza: Yerli telefon üretecekler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ASELSAN ile Türkiye'nin GSM operatörü devinden gündeme oturacak imza: Yerli telefon üretecekler

Türk savunma sanayi devi ASELSAN ile GSM operatörü liderlerinden Türk Telekom arasında dev bir işbirliği anlaşması imzalandı. Atılan imzayla birçok alanda yeni adımlar atılacak.

19
#1
Foto - ASELSAN ile Türkiye'nin GSM operatörü devinden gündeme oturacak imza: Yerli telefon üretecekler

Türkiye'nin teknoloji alanındaki dışa bağımlılığını en alt seviyeye indirmek ve yerli üretim ekosistemini zirveye taşımak adına tarihi bir adım atıldı. Türk Telekom ile savunma sanayisinin küresel devi ASELSAN, stratejik bir iş birliği protokolünü imzaladı. Bu dev ortaklık kapsamında, Türkiye'nin sivil haberleşme altyapısını millileştirecek adımlar atılırken, yerli akıllı telefonlar, kullanıcı cihazları ve yeni nesil haberleşme ekipmanlarının hem donanım hem de yazılım süreçlerinin tamamen yerli imkanlarla geliştirilmesi hedefleniyor.

#2
Foto - ASELSAN ile Türkiye'nin GSM operatörü devinden gündeme oturacak imza: Yerli telefon üretecekler

Kamu ve özel sektörün en güçlü temsilcilerini bir araya getiren Ankara'daki zirvede, yerli cihaz projesinin somut yol haritası çizilerek geleceğin yerli teknoloji mimarisi için ilk düğmeye basıldı.

#3
Foto - ASELSAN ile Türkiye'nin GSM operatörü devinden gündeme oturacak imza: Yerli telefon üretecekler

Teknolojik bağımsızlık vizyonunun masaya yatırıldığı kritik toplantı; Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç'un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Sektörün aktörlerini buluşturan bu stratejik zirvede, Türkiye'nin kendi sivil haberleşme cihazlarını üretmesi yolunda atılacak somut adımlar karara bağlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği "dijitalleşme ve yerlileşme" vizyonu ekseninde şekillenen ortaklık, sadece bir ticari anlaşma olmanın ötesinde, Türkiye'nin küresel teknoloji ligindeki rekabet gücünü artıracak milli bir sorumluluk projesi olarak kayıtlara geçti.

#4
Foto - ASELSAN ile Türkiye'nin GSM operatörü devinden gündeme oturacak imza: Yerli telefon üretecekler

İş birliğinin önemine değinen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, yeni dönemde teknolojiyi yalnızca tüketen bir toplum olmaktan çıkıp, üreten ve dünyaya ihraç eden bir vizyona odaklandıklarını belirtti. Dijital dönüşüm yolculuğunda yenilikçi yerli ürünler geliştirmeyi en büyük öncelikleri olarak gördüklerini ifade eden Şahin, yerli ve milli haberleşme cihazı üretiminin kendileri için bir "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı. Türk Telekom’un sadece bir operatör değil, Türkiye’nin dijital geleceğini tasarlayan bir teknoloji şirketi olduğuna dikkat çeken Şahin, iştirakleri Argela ve Netsia’nın sahip olduğu 70’ten fazla uluslararası patentin bu inovasyon gücünün en somut kanıtı olduğunu aktardı.

#5
Foto - ASELSAN ile Türkiye'nin GSM operatörü devinden gündeme oturacak imza: Yerli telefon üretecekler

Uluslararası ortaklarla geliştirilen senkronizasyon ürünlerinin ticarileştiğini, mühendislerin eseri olan Open Ran çözümleri ile RIC ve SEBA gibi ürünlerin dünyanın dört bir yanında aktif olarak kullanıldığını hatırlatan Şahin, altyapı hamleleri ve AR-GE çalışmalarıyla dijital geleceği yerli imkanlarla inşa etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

#6
Foto - ASELSAN ile Türkiye'nin GSM operatörü devinden gündeme oturacak imza: Yerli telefon üretecekler

Savunma sanayisinde elde edilen devasa mühendislik gücünün sivil alanlara aktarılmasının önemine işaret eden ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, şirketin kuruluş felsefesinin temelinde askeri haberleşme cihazlarını yerli olarak üretme misyonunun yattığını hatırlattı. Bugüne kadar 1 milyondan fazla haberleşme sistemini başarıyla üreterek sahaya sürdüklerini belirten Akyol, Emniyet ve Jandarma teşkilatları için hayata geçirilen JEMUS ve KETUM projeleriyle Türkiye'nin tamamında en kritik iletişim altyapılarını sıfırdan kurduklarını ifade etti.

#7
Foto - ASELSAN ile Türkiye'nin GSM operatörü devinden gündeme oturacak imza: Yerli telefon üretecekler

Son dönemde dünyada patlak veren bölgesel çatışmaların, haberleşme altyapıları ile cihazlarının sadece teknolojik birer araç olmadığını, aynı zamanda milli güvenlik açısından sahadaki en kritik savunma yeteneği olduğunu kanıtladığını söyleyen Akyol, köklü üretim kapasiteleri ve kritik altyapı kurma yetkinlikleriyle bu büyük millileştirme projesine her türlü desteği sunacaklarını beyan etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

türkiyede üretilsin ve içine siyonist bomba girmesin... ayrıca elma armut taklidi de olmasın mümkünse... bütün telefonlar aynı olmak zorunda değil... köşesi, ekranı, ebesi herşeyi aynı olmasın artık...

MALAZGİRT 1071

ASELSAN inşallah bunu da başarır
TÜM YORUMLARA GİT ( 19 )
Namık Kemal Zeybek: Fetullah Gülen'i ABD'den kaçıracaktık
Gündem

Namık Kemal Zeybek: Fetullah Gülen'i ABD'den kaçıracaktık

Akit TV’de Kırmızı Masa'nın konuğu olan ATA Parti Genel Başkanı ve Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i Amer..
AK Parti'den 'Gezen Oğlak' açıklaması
Gündem

AK Parti'den 'Gezen Oğlak' açıklaması

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'a daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ..
İsrail askerlerinden Türk John Wick'e silahlı saldırı
Dünya

İsrail askerlerinden Türk John Wick'e silahlı saldırı

Kandan beslenen terör devleti İsrail, Türk John Wick olarak bilinen dünyaca ünlü Ömer Aslan bulunduğu Sumud Filosu'na ait "Giraloma" isimli ..
SGK girişi olanlar dikkat! Kademeli Emeklilik Meclis’ten geçti mi?
Ekonomi

SGK girişi olanlar dikkat! Kademeli Emeklilik Meclis’ten geçti mi?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile birlikte 2.5 milyonu aşkın kişi erken emeklilik fırsatından yararlanmış oldu. EYT'yi kaçıran milyonlar..
Halk TV’den matematik skandalı: AK Parti’yi düşüreceğim derken toplam %104,7 çıktı!
Gündem

Halk TV’den matematik skandalı: AK Parti’yi düşüreceğim derken toplam %104,7 çıktı!

İstanbul – İmar yolsuzluğu sebebiyle patronu firari olan ve CHP’nin fonladığı açık bir aparat olarak faaliyet yürüten Halk TV, ekranlarında ..
Roma’yı sen mi yaktın Murat Kapki? Eğer yakmadıysan neden malvarlığını apar topar devretmeye kalktın?
Gündem

Roma’yı sen mi yaktın Murat Kapki? Eğer yakmadıysan neden malvarlığını apar topar devretmeye kalktın?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB yolsuzluk davası tutuklu sanığı Murat Kapki’nin mahkemedeki "Roma'yı ben yaktım diyebilirdim" şeklin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23