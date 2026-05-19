ASELSAN ile Türkiye'nin GSM operatörü devinden gündeme oturacak imza: Yerli telefon üretecekler

Teknolojik bağımsızlık vizyonunun masaya yatırıldığı kritik toplantı; Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç'un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Sektörün aktörlerini buluşturan bu stratejik zirvede, Türkiye'nin kendi sivil haberleşme cihazlarını üretmesi yolunda atılacak somut adımlar karara bağlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği "dijitalleşme ve yerlileşme" vizyonu ekseninde şekillenen ortaklık, sadece bir ticari anlaşma olmanın ötesinde, Türkiye'nin küresel teknoloji ligindeki rekabet gücünü artıracak milli bir sorumluluk projesi olarak kayıtlara geçti.