ASELSAN ile Türkiye'nin GSM operatörü devinden gündeme oturacak imza: Yerli telefon üretecekler

İş birliğinin önemine değinen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, yeni dönemde teknolojiyi yalnızca tüketen bir toplum olmaktan çıkıp, üreten ve dünyaya ihraç eden bir vizyona odaklandıklarını belirtti. Dijital dönüşüm yolculuğunda yenilikçi yerli ürünler geliştirmeyi en büyük öncelikleri olarak gördüklerini ifade eden Şahin, yerli ve milli haberleşme cihazı üretiminin kendileri için bir "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı. Türk Telekom’un sadece bir operatör değil, Türkiye’nin dijital geleceğini tasarlayan bir teknoloji şirketi olduğuna dikkat çeken Şahin, iştirakleri Argela ve Netsia’nın sahip olduğu 70’ten fazla uluslararası patentin bu inovasyon gücünün en somut kanıtı olduğunu aktardı.