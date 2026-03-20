Dünyanın dört bir yanında Ramazan Bayramı kutlanıyor

ALİYEV VATANDAŞLARI KUTLADI: Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yayımladığı mesajla vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Aliyev, mesajında ramazan ayının manevi arınma, dayanışma ve merhamet duygularını güçlendirdiğini belirterek, bu mübarek ayda Müslümanların dini sorumluluklarını yerine getirme imkanı bulduğunu ifade etti. Azerbaycan'ın yüzyıllardır farklı inanç ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı nadir coğrafyalardan biri olduğunu vurgulayan Aliyev, İslam dininin toplumda hoşgörü, karşılıklı saygı, milli ve manevi dayanışmanın güçlenmesinde önemli rol oynadığını vurguladı. Aliyev, ramazan ayının her yıl toplumda birlik ve beraberliği daha da pekiştirdiğinin altını çizen, vatandaşların ülkenin huzuru, refahı ve gelişimi için yaptığı dualara katıldığını kaydetti. Mesajında, Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve saygıyla andığını belirten Aliyev, yurt içinde ve dışında yaşayan Azerbaycanlıların bayramını tebrik ederek ailelere mutluluk ve bereket temennisinde bulundu.