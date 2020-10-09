2020-10-09 10:39:03 Dünyada ses getirdi! Türk SİHA'ları dengeleri alt üst etti
BBC'nin ünlü savaş muhabiri yatağında uyurken Ermenistan'ın top atışıyla yaşamını yitiren yaşlı kadının evinin fotoğraflarını paylaştı. Ermenistan ordusuna ait bir konvoy imha edilirken, cephe hattında ölen kişinin kimliğini yerel basın yazdı. Rusya lideri Vladimir Putin'in davetiyle iki ülkenin dışişleri bakanları bugün Moskova'ya gidiyor. Economist dergisi ise, Türk SİHA'larının savaşın seyrini nasıl değiştirdiğini yazdı.